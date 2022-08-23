«Я должна вдохновлять». Почему самая сексуальная легкоатлетка мира не хочет бросать спорт

В 2017 году юная немецкая бегунья Алиса Шмидт проснулась знаменитой. Австралийский мужской журнал Busted Coverage заметил спортсменку на юниорском чемпионате мира, опубликовал её фото и признал самой сексуальной легкоатлеткой планеты. Казалось бы – то ещё авторитетное мнение, но с Алисой австралийцы попали в точку. С ними согласились и ведущие издания, которые буквально за несколько дней подарили немке невиданную популярность и сотню тысяч подписчиков в соцсетях.

Алиса Шмидт Фото: Из личного архива спортсменки

Алиса своим шансом воспользовалась. За несколько месяцев она стала самой яркой моделью среди современных легкоатлеток. Эффектный макияж, короткие топы, обтягивающие шорты – неудивительно, что сейчас у Шмидт более трёх миллионов подписчиков в запрещённой в нашей стране соцсети.

При этом долгое время у Алисы не было почти никаких серьёзных спортивных достижений. Да, были серебро и бронза на юношеских турнирах, но на взрослых девушку воспринимали скорее как модель, нежели быструю спортсменку.

Сама девушка, впрочем, старалась держать баланс между гламуром и спортом. Она стала лицом нескольких крупных брендов, засветилась в футбольном мире, на короткое время став фитнес-тренером «Боруссии» из Дортмунда, и даже выступила на Неделе моды в Милане. Однако не забывала и о тренировках. Своё желание сосредоточиться на спорте она подчёркивала и в интервью.

Алиса Шмидт Фото: Из личного архива спортсменки

Вот так Алиса ответила на вопрос о статусе самой сексуальной в мире:

«Честно говоря, меня это не волнует, никогда не гуглю себя. Понятия не имею, что обо мне пишут, я сосредоточена на спорте. Социальные сети – это моё хобби. Мне нравится вдохновлять других и демонстрировать свою спортивную жизнь. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как усердно я работала, чтобы попасть на чемпионат мира», – рассказывала Алиса.

Несмотря на то что Алиса выкладывает много эффектных фотографий, на откровенные фотосессии она пойти не готова. Не секрет, что к девушке обращались представители Playboy, но она им отказала.

На месте Шмидт многие бы давно бросили спорт и ушли бы в модельный бизнес. Но Алиса делать этого не хочет. Для немецкой красотки на первом месте, как ни странно, стоят именно спортивные достижения.

Алиса Шмидт Фото: Из личного архива спортсменки

«Мне приятно слышать, что вокруг меня такой интерес, но я стараюсь об этом не думать. Я вижу себя обычным спортсменом, и лёгкая атлетика – это то, на чём я сосредоточена. Моя цель – попасть на Олимпиаду в 2024 году».

И нельзя не отметить, что Алиса уверенно идёт к этой цели. В 2022 году она впервые выступила на чемпионате мира, а совсем недавно приняла участие и в чемпионате Европы. И в Юджине, и в Мюнхене девушка укрепляла состав эстафеты 4х400, кроме того, на европейском первенстве выступала и в личном зачёте на 400 м, но без феерии: заняла последнее место в полуфинале.

Да, Шмидт – не лучшая бегунья на средние дистанции даже в Германии, но в сборную её берут всё же не за красивые глаза, а за скоростные качества.

«Хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку. Я должна вдохновлять молодое поколение и давать им представление об этом прекрасном виде спорта», – рассказала Алиса буквально перед стартом ЧЕ-2022.

Алиса Шмидт Фото: Из личного архива спортсменки

Что ж, пока немецкой красотке явно удаётся то, что она задумала. В 23 года она среди самых популярных спортсменок планеты – и это при практически полном отсутствии значимых успехов на международном уровне. И если при этом Алиса не желает идти по простому пути, а хочет добиться результата в спорте, её можно только похвалить. И поболеть за неё, конечно.