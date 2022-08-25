Счастье, которого Россию лишили. Что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2022

Мужской чемпионат мира по волейболу мог стать для российского спорта событием года. Престижный турнир, который проводится раз в четыре года впервые с 1962-го, должен был пройти на территории нашей страны. Сборная России, которая традиционно входит в число фаворитов главного мирового форума, в родных стенах рассчитывала завоевать золотые награды…

Но ничему не суждено сбыться. Из-за политических событий, развернувшихся в конце зимы 2022 года, Россию лишили права выступать на международных турнирах и проводить их. Волейбол, увы, не стал исключением, и годы подготовки к чемпионату мира, как оказалось, прошли впустую. Турнир в срочном порядке передали Польше и Словении, а Россию забанили.

Впрочем, преданные поклонники волейбола всё равно будут следить за соревнованиями. Поэтому мы собрали для вас главное о турнире.

Когда пройдёт чемпионат мира — 2022?

Первый матч пройдёт в пятницу, 26 июня. В первом матче турнира Бразилия сыграет с Кубой. Самое вкусное – матчи на вылет – начнётся 3 сентября, а уже 11 сентября определится новый чемпион мира.

Украина заменила Россию? Как это понимать?

Да, сборная Украины действительно заменила нашу команду на мировом форуме, но никакой конспирологии или политической подоплёки искать не надо. Украинская команда была первой по рейтингу среди команд, которые не смогли отобраться на турнир, поэтому, когда Россию дисквалифицировали, именно жёлто-синие прошли на освободившееся место.

Сколько всего команд и какой формат турнира?

Борьбу за кубок начнут 24 команды. На первом этапе они будут поделены на шесть квартетов, из которых дальше проходят 16 сборных. Раньше за этим следовал второй и третий групповой этапы, но формулу турнира изменили на более простую и понятную: исходя из выступлений команд в группах, будет сформирована сетка плей-офф, начиная с 1/8 финала. Та команда, которая сможет выиграть четыре подряд матча плей-офф, и станет чемпионом.

Словения и Польша подготовились лучше России?

Вряд ли, ведь в России, как известно, умеют проводить подобные крупные турниры на высочайшем уровне. За четыре года была проделана колоссальная работа, но всё это оказалось никому не нужно. У поляков и словенцев было лишь четыре месяца, поэтому они просто освежили свою инфраструктуру. В Польше с ней вообще полный порядок: за последнее десятилетие в стране прошёл целый ряд крупных турниров, включая чемпионат мира – 2014. А в словенской Любляне проходили ключевые матчи чемпионата Европы – 2019.

Кто фаворит чемпионата мира — 2022?

К числу явных фаворитов относят сборные Польши и Франции. Поляки выиграли два последних чемпионата мира, сохранили классный костяк, так теперь ещё и играть будут в родных стенах. Единственный минус – Вильфредо Леон пропустит главный старт года из-за травмы колена. Французы же – олимпийские чемпионы и победители Лиги наций. Один из лидеров их сборной – либеро Женя Гребенников – едва ли не единственная привязка этого ЧМ-2022 к России.

Среди тех, кто также может побороться за золотые медали: США, Бразилия, Италия и Сербия. Эксперты также считают, что проявить себя на домашнем ЧМ может и прибавляющая в последние годы Словения.

Если бы Россию пустили, она стала бы чемпионом?

Делать гипотетические выводы сложно. Но о том, что нас на 100 процентов лишили победы, говорить не приходится. Россия, даже выступая в родных стенах, не была бы безоговорочным фаворитом – всё-таки соперники очень сильны. Также стоит сказать, что у наших волейболистов сложные отношения именно с чемпионатом мира. После распада СССР у нашей сборной было лишь одно серебро – и то в 2002 году. Безусловно, Россия на домашнем турнире рассчитывала отыграться за все былые неудачи, но делать вывод о том, что точно завоевала бы золотые медали, всё-таки безосновательно.

Где в России посмотреть матчи чемпионата мира?

Легально – нигде. Спортивное телевидение в России этот турнир проигнорировало. А чтобы оформить подписку на официальном сайте FIVB, придётся идти на хитрости – российские карты система не принимает.