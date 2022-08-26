Неподдельная драма на Спартакиаде. Россиянка отдала победу на последних метрах. Видео

Всероссийская Спартакиада – 2022 – турнир, конечно, важный и нужный, но в большинстве видов спорта ни по атмосфере, ни по уровню организации, ни по другим аспектам не сравнится с теми международными соревнованиями, которых этим летом лишили российских спортсменов.

Однако порой и на Спартакиаде разгорается пламя. Забег на 3000 метров с препятствиями у женщин завершился неподдельной драмой.

Ольга Вовк Фото: rusathletics.info

Борьбу за победу вели фавориты: Ольга Вовк и Екатерина Ивонина. Именно эти девушки недавно устроили восхитительную зарубу на чемпионате России в Чебоксарах. Главным претендентом на золото считалась Ивонина, но Вовк пробежала дистанцию выше всяких похвал. Не просто опередила главную соперницу, но и показала потрясающее время – 9.09,29 – это, на минуточку, лучший результат сезона в Европе и седьмой в мире. А уж в России девушки не бегали так быстро со времён дисквалифицированной Юлии Зариповой.

На Спартакиаде Ольга и Екатерина вновь умчались вперёд от всех конкуренток. Забег явно давался обеим девушкам тяжело – было видно, как они терпели из последних сил, в буквальном смысле сжав зубы.

На последнем вираже Ольга чуть-чуть вырвалась вперёд, а Екатерина, напротив, потеряла доли секунды при преодолении ямы с водой. Ещё чуть-чуть она отстала на последнем барьере уже на финишной прямой. Ольга перестала чувствовать дыхание соперницы за спиной и буквально за 10 метров до финиша бросила бежать – подняла руки и стала радоваться тяжёлой победе.

Но это было большой ошибкой. Екатерина на последних метрах нашла в себе силы ускориться и рвануть вперёд на финише. Это и принесло ей драматичную победу. На финише девушек разделили каких-то 0,03 секунды!

Права на видео принадлежат ВФЛА. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале ВФЛА.

«Да что же это такое! Тысячу раз говорено: до конца бороться, до конца. Только после финиша расслабляться, только после финиша», – наперебой делились эмоциями комментировавшие забег Ольга Богословская и Иоланда Чен.

Финиш действительно получился драматичным. Понятно, что на мировом уровне, где конкуренция намного более серьёзная, такое случается намного чаще, но вот вам, пожалуйста, пример, что и в России лёгкая атлетика пока жива, раз девушки бьются за первое место до самого финиша.