Беглая белоруска Тимановская получила польский паспорт. Но в сборную Польши её не пускают

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, в прошлом году со скандалом покинувшая Олимпиаду в Токио, официально стала гражданкой Польши.

Теперь, казалось бы, для спортсменки все дороги открыты, что особенно важно, когда её бывшие соотечественники, белорусские спортсмены отстранены от всех международных турниров. Но у спринтерши возникли проблемы и, кажется, помочь сборной Польши она сможет ещё совсем не скоро.

Страдания белоруски

Кристина Тимановская волей случая стала одной из главных звёзд Олимпиады-2020. Мало кому известная белорусская спортсменка по ходу турнира в соцсетях выложила гневный пост, в котором раскритиковала идею руководства поставить её в непрофильную эстафету 4x400 метров из-за недостатка спортсменок.

Спустя сутки НОК Беларуси отстранил спринтершу «в связи с эмоционально-психологическим состоянием», попытавшись досрочно отправить её на Родину. Тогда Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь, так как предполагает, что её посадят в тюрьму за её выходку, а также за политическую позицию. Убежище белоруской спортсменке предоставила Польша, куда она улетела прямо из Токио по гуманитарной визе.

С тех пор Кристина вместе с супругом на постоянной основе живёт в Польше, однако её жизнь сложно назвать сладкой. Долгое время девушка, по её собственным словам, страдала: то из-за жизни под охраной ввиду страха нападения, то из-за тоски по родным и близким, оставшимся в Беларуси, то из-за расстройства пищевого поведения (РПП), срывов и депрессий.

«Мой блог из стадии блога о питании, тренировках и борьбе с РПП плавно перешёл в блог страдающей белоруски. И, казалось бы, что в этом нет ничего плохого, но, если честно, я уже устала страдать и вспоминать прошлое».

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива спортсменки

Победительница с паспортом

Главной проблемой для Кристины как для спортсменки конечно, была невозможность выступать на соревнованиях из-за отсутствия лицензии. В апреле легкоатлетка её получила и смогла выступить на нескольких некрупных турнирах, правда, на международные соревнования, пускай и коммерческие, её допускать не хотели, ведь все белорусские спортсмены отстранены. Не допустили спринтершу и на чемпионат Польши. Оказалось, помимо лицензии, необходимо и польское гражданство, которого у Тимановской не было. Эта история подкосила девушку, из-за чего у неё случился серьёзный срыв.

«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства, – написала спортсменка, опубликовав видео, где в слезах ест конфеты. – Но надеюсь, что уже скоро вновь выйду на дорожку и улучшу свои секунды. Оказалось, слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы, но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!»

В конце июня спортсменка сообщила, что закончила первую половину сезона на 16-м месте европейского рейтинга и отправляется в отпуск. А 28 июня случилось чудо – Тимановская получила польское гражданство. Правда, об этом событии новоиспечённая полька рассказала в своих социальных сетях лишь в конце августа. Польское гражданство открыло Кристине большее разнообразие в плане выбора турниров, а главное – дало дорогу в национальные чемпионаты и гипотетический шанс попасть в сборную. И уже в конце августа спринтерша выступила на клубном чемпионате Польши, завоевав золото в стометровке. Правда, пока результаты не особо впечатляющие – 11,58 секунды.

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива спортсменки

«Невероятно сложный для меня сезон подходит к концу с прекрасной победой на клубном чемпионате Польши. Я безумно счастлива представлять свой клуб и наконец-то беспрепятственно ездить на соревнования. К сожалению, не как белоруска, но нужно чем-то жертвовать, чтобы снова стоять на пьедестале».

Также спортсменка заявила, что после года пропуска в новом сезоне она планирует выступать лучше и бить собственные рекорды.

Общие правила или особое исключение?

Правда, польский паспорт не гарантия выступления на мировых стартах. И дело не в том, что Кристину не хотят видеть в сборной Польши. Наоборот, польские спортивные СМИ пишут о том, что Тимановская могла бы отлично усилить эстафетную четвёрку. Да и в индивидуальных соревнованиях спринтерша могла бы рассчитывать на медаль. Основным аргументом в данном случае является то, что почти все личные рекорды Тимановской лучше, чем у быстрейшей спринтерши Польши – Евы Свободы. Правда, Ева сейчас в хорошей форме и близка к своим рекордам, а также к подиуму на чемпионате мира, а Кристина только восстанавливается на внутренних польских турнирах.

Но загвоздка в другом: у Тимановской, несмотря на новенький польский паспорт, всё ещё белорусское спортивное гражданство. А белорусы, как известно, с марта отстранены почти от всех международных стартов.

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива спортсменки

Единственный выход для Тимановской – менять спортивное гражданство. Вероятно, этот процесс уже запущен. Вот только по правилам World Athletics спринтерша должна отсидеть трёхлетний карантин, прежде чем выступать в составе новой сборной. В таком случае на дорожку как представительница польской команды Кристина сможет выйти не раньше второй половины 2024 года, что почти наверняка обозначает пропуск Олимпиады в Париже.

Согласно правилам, срок карантина может быть уменьшен до одного года, если получено разрешение от страны, спортивное гражданство которой меняет спортсмен. Но, кажется, Беларусь вряд ли пойдёт навстречу Тимановской.

Именно поэтому Кристина совместно с Польской ассоциацией лёгкой атлетики пытается добиться рассмотрения дела в качестве исключения, ведь переход, с её точки зрения, был вынужденной мерой по политическим причинам. Если World Athletics примет это и даст специальное разрешение, то Кристина беспрепятственно сможет подать заявление на право выступать за сборную Польши, а там, если повезёт, и появится на международных стартах.