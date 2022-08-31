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Интервью с чемпионом России по лёгкой атлетике Максимом Якушевым: санкции, отстранение, призовые, дело Лысенко

«Чиновники играют в рулетку». Откровенное интервью с чемпионом России по лёгкой атлетике
Андрей Шитихин
Интервью с чемпионом России по лёгкой атлетике
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Максим Якушев на чемпионате страны пробежал быстрее, чем победители чемпионата мира — 2022. Но ему даже нейтральный статус не светит.

Максим Якушев – один из ведущих российских легкоатлетов прямо сейчас. В этом году он выиграл бег на 3000 метров с препятствиями на обоих российских ключевых стартах – чемпионате страны и Спартакиаде. Причём на первом турнире он пробежал дистанцию даже быстрее, чем новоявленный победитель чемпионата мира в Юджине. Вот только в реальности побороться за медали мирового первенства у Якушева шансов нет. По понятным всем причинам. Максиму даже нейтральный статус, когда это было можно, не давали.

Чемпион России откровенно ответил на вопросы «Чемпионата» о том, как живёт российская лёгкая атлетика. И о призовых, и об отсутствии популярности, и о виновных в деле Данила Лысенко. Получилось ярко и интересно.

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«Вешать всю вину на Данила Лысенко – неправильно»

– Максим, давайте начнём сразу с острой темы. Вот вы победили на Спартакиаде, а насколько важны для вас призовые?
– Чёрт побери, очень важны! И мне кажется, что желание заработать – совершенно здоровое желание для любого человека. Тем более, я ни разу в карьере не участвовал в коммерческих стартах за границей и очень многое недополучил из того, что мог бы получить. Чертовски обидно из-за этого. Так что призовые на Спартакиаде, особенно если они будут складываться из выплат государства и того, что обещала ВФЛА за финал серии «Королева спорта», важны не только для меня, но и для всех спортсменов. У каждого из нас, как и у любого человека, есть свои желания, интересы, цели помимо спортивных, которых хотелось бы добиться. Этим летом я взял в ипотеку квартиру в Екатеринбурге и в ней нужно ремонт делать. А заработать в данный момент я могу только своими выступлениями.

– Сумма устраивает?
– Честно? Да. Это самые большие призовые в истории российской лёгкой атлетики, если говорить про соревнования на стадионе.

Максим Якушев

Максим Якушев

Фото: из личного архива Максима Якушева

– А как организация соревнований?
– Всё отлично! Для меня челябинский стадион как родной, он очень близко от Екатеринбурга, я часто здесь выступаю. Организаторы не подвели.

– Вы сказали про обиду из-за того, что не можете выступать на международных соревнованиях. Кто главный злодей?
–Я никогда не выделял главного злодея, не конкретизировал. Например, в ситуации с Данилом Лысенко замешано несколько лиц, ВФЛА попались, получается мы – жулики и ничего с этим не поделаешь. Но вешать всю вину и весь гнев только на Данила – неправильно. Обида есть, на федерацию в целом, руководителей. На самом деле, я стараюсь не думать о ситуации, просто делаю свою работу.

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«Умение стрелять останется со мной на всю жизнь»

– Расцвет вашей карьеры пришёлся на период отстранения. Как мотивацию находили?
–Надеюсь на лучшее, думаю, как и многие. Плюс мой тренер Владимир Михайлович Вырышев бесконечный оптимист, умеет находить нужные слова, когда у меня в очередной раз опускаются руки. В конце концов, у меня ипотека –это сильный мотиватор. Спортом я зарабатываю. Я не могу просто так уйти в другую сферу на такие же деньги.

– То есть и без всяких призовых на жизнь хватает?
–Жаловаться не буду. Но приходится много работать, чтобы сохранять тот же уровень доходов.

– Насколько я знаю, вы – старший сержант МВД. У вас есть обязательные ведомственные соревнования?
– Конечно, как у всех сотрудников полиции. Я бегаю легкоатлетические соревнования и закрываю биатлон.

Максим Якушев

Максим Якушев

Фото: из личного архива Максима Якушева

– Биатлон?! В каком смысле?
–Это не тот биатлон, о котором вы подумали (смеётся). Это летний служебный биатлон – кросс плюс практическая стрельба из пистолета Макарова. Пришлось развить в себе эту способность – стрельба получается неплохо, скажем так. Когда впервые готовился к подобному старту за регион, нас очень серьёзно тренировали. Теперь умение стрелять останется со мной на всю жизнь. Но, надеюсь, что в жизни мне это умение никогда не пригодится.

– Вы воспринимаете спорт исключительно как работу?
– Ни в коем случае. Я не совершаю над собой неимоверные усилия. Для меня это просто стиль жизни. Мне это даётся, у меня это отлично получается. Я могу назвать себя счастливым человеком, несмотря на всю ситуацию в мире и отношение к российской лёгкой атлетике, всему нашему спорту и к стране.

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«Санкции доводили меня до истерики и отчаяния»

– Вас удивило недавнее высказывание Ричарда Макларена? Человек, расследование которого привело к санкциям против российского спорта, неожиданно нас поддержал.
–Я просто офигел, когда увидел эту новость. Сначала не поверил, думал, это фейк. Его слова о том, что спортсмены не должны страдать из-за происходящего, очень правильные. Нынешнее поколение спортсменов не виновато. Особенно обидно, что именно по отношению к лёгкой атлетике такие жёсткие санкции. У тяжёлой атлетики тоже были проблемы, у биатлона. Но так или иначе спортсмены выступали. А санкции по отношению к нам доводили меня до истерики и отчаяния. Новость с высказываниемМакларена меня удивила, признаю, хотя в последнее время мало чему удивляюсь.

– Биатлон сейчас тоже страдает – чиновники международной федерации уже выдвигают политические требования к нашим спортсменам и СБР.
– Да, я читал. Все мировые лидеры, высокопоставленные чиновники постоянно твердят о том, что нельзя смешивать спорт и политику, а в данном случае именно это и происходит. Нашим биатлонистам прямыми словами предложили променять родину на карьеру. Стоит оно того? Я считаю, что нет. Тому, кто решится это сделать, придётся жить с этим выбором и принимать последствия. Тут всё не так просто, как кажется нашим международным коллегам. Ну а предложение сделать заявление о непричастности к действиям нашей армии… У каждого человека есть своё мнение, но никто не обязан его высказывать.

– А вы не пробовали поучаствовать в настоящем биатлоне?
– К сожалению, я совершенно не умею стоять на лыжах – для меня это дремучий лес, а то бы попробовал. Отличный вид спорта, динамичный, непредсказуемый. Мне нравится его смотреть. Как и лыжи, где у нас очень много крутых спортсменов, лучших в мире. Ну и в биатлоне есть Дмитрий Губерниев, прикольный мужик. Да, иногда он говорит невпопад, иногда промахивается, но в целом он притягивает к себе, от него идёт драйв. Это же радость, эмоции, кайф. Таких комментаторов нашему спорту не хватает. А то смотришь иногда лёгкую атлетику с российскими комментариями… Я лучше с интершумом посмотрю.

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«Чиновники WorldAthletics играют в рулетку»

– Почему у вас нет нейтрального статуса?
–Я не могу этого понять. Каждую новость о выдаче нейтральных статусов я открывал трясущимися руками в надежде увидеть свою фамилию. И ни разу не увидел. Мне никогда в жизни не везло в игре в карты. На мой взгляд, чиновники WorldAthleticsиграют в рулетку при выдаче нейтральных статусов – на чью фамилию шарик выпадет, тому и дадим. Как и по количеству этих статусов. Ну нет какой-то системы в этом плане. Я ведь подал заявку на нейтральный статус в числе первых. И просто тишина. Да лучше бы был отрицательный ответ с каким-то обоснованием, чем такое отношение. Я живу в режиме отложенной жизни, поскольку не понимаю, что со мной не так. Ворота с нейтральными статусами для меня закрылись, и мне остаётся смотреть на легкоатлетический мир только в щёлочку.

– В эту щёлочку виден был чемпионат мира в Юджине?
– Да, я смотрел некоторые виды. Впечатлили девчонки на 400 м с барьером. Сидни Маклафлин пробежала за гранью человеческих возможностей. Мне всегда казалось, что спортсмены сильно не эволюционируют. Ну то есть можно обновить мировой рекорд на пару сотых секунды и это уже круто. А она в беге на круг сняла более семи десятых секунды. Это невероятно. Сидни просто выбилась из своего времени, как раньше Усэйн Болт. У меня в голове не укладывается, как можно бежать так быстро.

Максим Якушев

Максим Якушев

Фото: из личного архива Максима Якушева

Конечно, понаблюдал за стипль-чезом. Приятно, что мой результат на чемпионате России оказался выше, чем в финале главного старта сезона. Но я реалист, а не фантаст. Вряд ли я смог бы побороться с этими ребятами за призовые места. Скорее всего, я бы вёл забег и пытался растянуть пелотон, но у меня нет такого скоростного финиша. Так что объективно я бы постарался побороться за место близко к топ-6, но не к медалям. Там был тактический забег, ребята могут бежать намного быстрее. Но ещё больше запомнилось, что оператор вышел на дорожку. Ему повезло, что забег был достаточно медленный, и его все сумели оббежать. Надеюсь, у парней не было злобы на него после забега. Они сделали его знаменитым на весь мир.

– Российские легкоатлеты утверждают, что их результаты были бы намного выше, если бы они имели возможность соревноваться с лучшими. Это действительно так?
– Абсолютная правда. Уверен, что если бы не было этого запрета, то я бы уже давно побил рекорд России.

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«У нас многие халатно относятся к своей работе»

– На командном чемпионате России более 90 человек схватили флажки, поскольку верно указали своё местоположение в ADAMS, но не написали, что находятся на соревнованиях. Вас постигла та же участь?
–Я не получал флажка, поскольку указал – соревновательная деятельность. Что касается огромного количества флажков, то это безалаберность тех, кто думает, что ничего страшного. Мне кажется, у нас очень многие слишком халатно относятся к своей работе, ведь заполнение данных – тоже работа. Вот в РУСАДА не выдержали и влепили флажки всем, кто указал неполные сведения. По сути, это показательная порка. Я считаю, это правильно.

Один спортсмен рассказывал мне, что за последние два года ни разу не писал в ADAMS «соревновательная деятельность». По идее, он должен был уже наловить флажков, а он впервые вот на командном чемпионате в Сочи получил. Для него этот флажок стал ушатом холодной воды, чтобы впредь внимательнее был.

– А если бы для кого-то этот флажок стал третьим?
– Ну сам дурак, значит. Если уже висит два флажка, нужно максимально тщательно относиться к заполнению данных. Нужно понимать, чем это грозит.

– Я правильно понимаю, что Данил Лысенко, который схватил три флажка, получил то, что и должен был?
– Да, он виноват, никаких оправданий. Насколько нужно быть безалаберным, чтобы продолжать творить такое уже после двух флажков. Ладно, допустим, Данил не знал. Но у него был тренер, которого он слушал во всём. А то, что произошло после третьего флажка – ему диктовали, что делать. Лысенко оказался просто пешкой, а игру вели другие люди.

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«Радует, что есть Шубенков, Сидорова и Ласицкене»

– Сколько вы планируете оставаться в спорте, бегать на дорожке? Или намерены сосредоточиться на забегах на шоссе?
– Да нет, я редко принимаю участие в таких забегах. Можно сказать, что тут для меня непаханое поле. Что касается бега на дорожке, то на том же уровне, что сейчас, я надеюсь бегать лет до 35-36. С этим я железобетонно справлюсь. Ну а что будет дальше – не могу сказать. Возможно, коммерческие забеги и станут тем направлением, на котором я сосредоточусь.

Максим Якушев

Максим Якушев

Фото: из личного архива Максима Якушева

– Нет желания бросить вызов в гладком беге Владимиру Никитину и братьям Рыбаковым?
– Желание есть, но я слишком много сил трачу на подготовку к стипль-чезу. Физически просто не потяну. Я свой кусок пирога беру с общего стола – мне хватает. Реально за лето можно бежать четыре-пять забегов с результатом 8.25 или быстрее. Больше на том же уровне можно только с учётом международных стартов, а их у нас нет.

– Как вы относитесь к тому, что наши легкоатлеты вообще не раскручены даже в своей стране? Обыватели знают только троих спортсменов, всё.
–Как я могу к этому относиться? Таковы реалии нашего спорта. Радует, что у нас ещё остаются такие спортсмены как Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене, которых ситуация не сломала. Они – лица российской лёгкой атлетики, на них стоит смотреть, прислушиваться к ним. А то, что легкоатлеты не раскручены даже внутри своей страны – на мой взгляд, это лишь говорит о непопулярности лёгкой атлетики в России в целом.

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Теги Другие Лёгкая атлетика Эксклюзив •••

Заглавное фото: из личного архива Максима Якушева

Источник: «Чемпионат»

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