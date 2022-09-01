«Меня мотивирует страх поражения». Самое интересное из откровенного интервью с Карлсеном

Магнус рассказал, чем он отличается от остальных, объяснил, что его мотивирует, и назвал лучшего шахматиста в истории.

Магнус Карлсен – далеко не самый закрытый топ-спортсмен современности, но большие, насыщенные интервью он даёт нечасто. Одно из них вышло на днях: Магнус побеседовал с известным американским учёным Лексом Фридманом, время от времени берущем интервью у звёзд науки, культуры и спорта.

Беседа продолжалась около двух с половиной часов, и за это время Магнус успел рассказать много интересного: почему он отказался играть за титул чемпиона мира, каким он видит формат чемпионских матчей, что сделать, чтобы набрать рейтинг 2900 и даже – кто лучший футболист в истории.

Собрали для вас всё самое интересное из интервью с Карлсеном.

О лучших моментах карьеры

«Мне кажется, в моей карьере было два пика – в 2013-2014 годах и в 2019-м. Причём я играл очень по-разному с точки зрения своих сильных сторон. В частности, в 2019 году я многое получал от моей дебютной подготовки, в то время как в 2013-2014 годах по большей части старался уйти от дебютной подготовки соперника. Мне кажется, моя шахматная интуиция все эти годы была лучше, чем у других, и стала даже сильнее. Есть вещи, которые раньше я не понимал, а потом начал понимать.

Кроме того, раньше я был моложе, у меня было больше энергии, а это значило, что я мог лучше играть в длинных, затяжных партиях, что было для меня необходимостью, поскольку я не мог превзойти соперников в дебюте».

О своём главном преимуществе

«Я всегда плохо справлялся с шахматными задачами. Для меня это словно слепое пятно. Мне всегда было трудно на них сконцентрироваться, заглянуть достаточно глубоко. Впрочем, когда я получаю эти позиции во время игры, то очень часто нахожу правильное решение. Однако очень глубокие подсчёты – это всё ещё не лучшая часть моей игры. Но я знаю, что хорош в одном: в подсчёте коротких линий. Я вижу мелкие детали, лучше других оцениваю позицию. Думаю, именно это отличает меня от остальных».

Магнус Карлсен Фото: fide.com

О совершенствовании дебютной подготовки

«Дебютная подготовка очень сильно изменилась. Если говорить о временах Каспарова (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), он часто получал преимущество в дебюте, играя белыми. Он упорно работал над поиском интересных идей, ему помогали люди, которые имели свои сильные стороны в этом, а также первые компьютерные движки. Он умело их использовал, лучше других.

В наши дни намного сложнее найти идеи, которые дают белым преимущество. Теперь все ищут варианты, которые упускаются компьютерными движками, чтобы получить преимущество – в том смысле, чтобы знать больше».

Об умении жертвовать фигуры

«Движок AlphaZero жертвует коня или две пешки, три пешки, чтобы добиться какого-то позиционного преимущества, но понять это сложно, хотя наблюдать очень увлекательно. Да, в 2019 году я тоже жертвовал много пешек, и это было очень весело. Но, к сожалению, продолжать это сложно. Люди находят более крепкие дебютные варианты, что не позволяет мне жертвовать так же часто. Но я всё ещё стремлюсь к таким позициям и учусь искусству жертвовать».

О достижении рейтинга 2900

«Сейчас мой рейтинг 2861, что неплохо. Думаю, это в значительной степени соответствует моему уровню на данный момент. Это значит, что мне нужно стать лучше в шахматах, чтобы достичь 2900, что довольно трудно.

Мне нужно пытаться оптимизировать всю свою подготовку, полностью. Мне нужно сделать так, чтобы у меня не было плохих дней, потому что я не могу позволить себе облажаться, если хочу достичь 2900.

Я поставил эту цель, чтобы мне было ради чего играть и сохранять мотивацию, потому что в последнее время я играю в основном для развлечения».

Об отказе от матча за титул чемпиона мира

«В матчах за титул чемпиона мира меня мотивирует страх поражения. А в других турнирах стремление к победе является важным фактором. Потому-то я и получаю больше радости от побед на турнирах, чем в матчах за титул. Боязнь проиграть – это важная причина, по которой я не хочу играть новый матч за титул. Это не дарит мне радости. Это всё для того, чтобы не проиграть.

Единственный матч за титул, который мне понравился после 2013-го, был в 2018 году против американца Фабиано Каруаны. Его отличало то, что я немного сдал, а соперник был на подъёме, так что даже наши рейтинги были очень близки. Если бы я проиграл партию, то он бы опередил меня по рейтингу и вышел на первое место в мире. Партии тоже были равными. И если бы я проиграл, это не было бы катастрофой, как в других матчах, где я чувствовал, что лучше соперника, и поражение принять было бы намного труднее».

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана Фото: fide.com

О своей главной гордости в шахматах

«Вообще, я гораздо больше горжусь своим неизменным пребыванием на первом месте в мировом рейтинге, которое продолжается, кажется, с лета 2011 года. Я горжусь этим больше, чем титулами чемпиона мира».

О желаемом формате матча за титул чемпиона мира

«Думаю, 12 или 14 партий в матче за титул чемпиона мира – это небольшая выборка. Если вы хотите определить лучшего игрока, нужно больше игр. Но если игр больше, значит, контроль времени должен быть сокращён. Тем более что длительный контроль маскирует многие недостатки шахматистов. Так что я думаю, что всё сводится к двум факторам: больше игр – меньше времени».

О матче Непомнящий – Лижэнь

«В целом я бы сказал, что у Дина общая шахматная сила несколько выше. Непомнящий даже лучше меня просчитывает короткие варианты, но иногда ему может не хватать немного глубины. В коротких вариантах это абсолютный монстр вычислений. Также в последнее время Ян немного улучшил свои дебюты. Теперь у него много хороших, солидных идей.

Дин не так хорошо подготовлен, но прекрасно понимает динамику и дисбаланс в шахматах (слоны против коней, материальный дисбаланс). Он превосходно разбирается в динамических факторах. Если честно, я думаю, что преимущество Дина совершенно небольшое, разница невелика».

О величайшем шахматисте всех времён

«Я могу привести аргументы в пользу Фишера, Каспарова и себя. Фишер опередил своё время. Когда он вышел на пик в 1972 году, то был намного лучше других. У него почти не было ошибок, не было соперников. Разрыв между ним и остальными был больше, чем когда-либо в истории.

Гарри играл в очень конкурентную эпоху, победил несколько поколений. Он был лучшим игроком почти 20 лет, в последнее время никому это не удавалось. Его отрыв от конкурентов был не таким, как у Фишера, но, думаю, больше моего.

Что касается меня, то я чемпион мира, которого пять раз никто не может победить. Я номер один в мире на протяжении 11 лет подряд – и это в ещё более конкурентную эпоху, чем у Гарри! У меня самый высокий рейтинг в истории, самая длинная серия без поражений. Но, думаю, главный аргумент в том, что всё это происходит в эпоху, когда компьютеры всё уравняли и доминировать стало намного сложнее, но у меня получается.

В целом Гарри, пожалуй, выигрывает в этой борьбе за счёт своего долголетия на вершине и конкурентности его эпохи, но об этом можно поспорить».

О величайшем футболисте всех времён

«Думаю, тяжело найти кого-то лучше Месси, который демонстрирует такую разностороннюю игру. Я начал болеть за «Реал» ещё с тех времен, когда там не было Роналду. Мне всегда нравился Криштиану, но я считаю, что Месси лучше.

О любви

«Я не испытываю необходимости искать любовь. Иногда ищу, иногда нет, я просто стараюсь найти свой путь. И моя любовь к игре, очевидно, порой приходит и уходит, но всегда какая-то её часть остаётся.

Что же касается любви в романтическом смысле, она также приходила и уходила из моей жизни. Сейчас её нет, но я не переживаю по этому поводу, а просто стараюсь быть лучшей версией себя. Это не может получаться всегда, но, по крайней мере, я стараюсь быть хорошим парнем».