О чём можно говорить, когда на его распространении попалась бывший депутат Госдумы, работавшая над законом о допинге.

Российский спорт не очищается от допинга. Хватит врать самим себе, что всё хорошо

Удивительный (на самом деле – нет) случай произошёл в российском спорте. Бывший депутат Госдумы, вице-президент Федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер России Ольга Павлова получила двухлетнюю дисквалификацию. За что? За приобретение запрещённых препаратов. У человека, который был привлечён к уголовной ответственности.

На словах у нас развёрнута кампания по борьбе с допингом, а на деле… На деле не стоит удивляться, что спортсмены под запись не хотят об этом говорить, потому что лица, причастные к тому, что наш спорт в целом и лёгкая атлетика в частности были под санкциями, до сих пор работают и обладают влиянием.

Новость по теме Бывший депутат Госдумы и тренер Павлова дисквалифицирована за приобретение допинга

В нашем спорте полно чиновников, которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил. Самого разного уровня. Кто-то работает региональным министром спорта, кто-то возглавляет школу олимпийского резерва. Кто-то даже с пожизненной дисквалификацией умудрялся работать со спортсменами.

Совсем недавно в Чебоксарах и Челябинске прошли чемпионат России и Спартакиада по лёгкой атлетике. Участники турниров, отвечая на вопрос об отстранении Всероссийской федерации, не под запись говорили о том, что возвращение на мировой уровень многим невыгодно. Просто потому, что внутри России можно скрыть все нарушения. Никто и не заметит.

Если вкратце обобщить всё то, что рассказывали спортсмены, то ситуация аховая. В нашей лёгкой атлетике до сих пор работают люди, непосредственно причастные к тому, что случилось в конце 2015 года, когда ВФЛА была лишена статуса члена международной федерации. И работают не невидимками, а на вполне себе статусных должностях. То есть могут и сейчас оказать определённое давление на спортсменов, особенно говорящих в открытую.

Но больше всего меня лично поразила другая история. Спортсмен и тренер. Много работают, постепенно выходят на российский уровень, а потом в регионе ответственный чиновник на встрече задаёт им вопрос: «А кто вас прикрывает?»

Кто прикрывает в плане положительных допинг-проб, если вы не поняли.

ВФЛА была лишена практически всех прав почти семь лет назад. Но такие истории убеждают в том, что ничего не меняется. И это самое печальное.

Зачем кого-то убеждать в том, что решения конкретно против лёгкой атлетики политизированы, когда внутри самого массового вида спорта творятся такие вещи. И когда бывший депутат Госдумы, работавший над законом о допинге, на голубом глазу спрашивает о том, почему поднято дело многолетней давности о его собственном нарушении в этой сфере. А что, раньше можно было?

Российский спорт реально не очищается от допинга. Ну или делает это не слишком эффективно. Может, хватит уже врать самим себе, что всё хорошо?