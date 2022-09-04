«В России никто не может сказать правду». На Западе вышел новый фильм про Родченкова

В 2017 году на экраны вышел фильм «Икар» Брайана Фогеля про Григория Родченкова – самого противоречивого персонажа российского спорта последних лет, раскрывшего допинг-систему в нашей стране и сбежавшего от преследования в США. В начале сентября 2022-го была представлена вторая часть кинокартины – «Икар: Последствия», в которой рассказывается о том, как изменилась жизнь экс-главы московской лаборатории спустя годы.

Так что же сейчас с беглым профессором?

«Чудо кинематографа»

Премьера «Икар: Последствия» прошла 2 сентября на кинофестивале в Теллурайде, что стало настоящей сенсацией, информация о выходе фильма до последнего держалась в тайне.

«Мы держали фильм в секрете последние четыре с половиной года работы над ним, которые начались почти сразу после выхода «Икара», — пояснял Фогель. — Мы скрывали это в основном из соображений безопасности».

Широкому зрителю кинокартина пока недоступна, однако в США вышло немало рецензий на новое творение Фогеля, которые дают вполне чёткое представление о документалке. И вот что ясно: если первый фильм Брайана Фогеля, хоть и получил «Оскар» как «лучший полнометражный документальный фильм», но подвергся критике из-за некой лохматости и разрозненности, то второй называют «напряжённым триллером, демонстрирующим, как за прошедшие годы Фогель превратился в политического документалиста», а также «чудом кинематографа» и «работой сильного режиссёра».

Григорий Родченков Фото: РИА Новости

В отличие от первого «Икара», где Родченков становится главным героем лишь во второй части фильма, и то как бы случайно, во втором фильме экс-глава московской лаборатории становится основой сюжета и главным действующим лицом одной из двух сюжетных линий. Одна из историй рассказывает о трудной и тяжёлой жизни Родченкова после побега из России, вторая – о спорте в России, который переживает трудные времена из-за санкций.

Жизнь беглеца и ссоры с женой

По сути, сюжетная линия с Родченковым начинается с рассказа о том, как глава антидопинговой лаборатории покинул Россию при содействии Фогеля в конце 2015 года. С тех пор он ведёт образ жизни беглеца: постоянно перемещается с одного отеля в другой, меняет внешность, не выходит на улицу без бронежилета и почти не контактирует с людьми. Единственное отличие от преступника в бегах – охрана и программа по защите свидетелей.

Всё это осложняет жизнь не только самому Родченкову, но и Фогелю, который решил снять о нём фильм: они практически никогда не встречаются лично, редко общаются по видеосвязи, чаще – по ссылкам на секретные чаты, где режиссёр не может видеть своего героя, лишь наоборот. Но к Родченкову прикрепили оператора, что позволило создать эксклюзивные кадры. Сейчас экс-глава Московской лаборатории похож на прежнего себя, лишь немного более располневшего, заросшего и с нечёсаной бородой. Это кажется слегка удивительным, учитывая, как много раз нам показывали серьёзно изменившегося после пластических операций профессора.

Его жизнь в фильме выглядит совсем уж несладкой, особенно это понятно, когда он разговаривает со своей семьёй. Недолгие переговоры с женой и детьми обычно заканчиваются ссорами, где супруга Вероника обвиняет Григория в том, что он разрушил семью, рассказав о допинге. После одного из таких звонков оператор Джейк Свантко, работавший с Родченковым, спрашивает его: «Вы когда-нибудь жалели, что разговаривали с Фогелем?»

«Решение принято. Вот и всё», – отвечает Родченков.

«Я против систематической лжи»

Параллельно с драмой беглеца показывается вторая сюжетная линия – российского спорта. Фогель рассказывает, что российские власти сперва отрицают допинг-систему в стране, а потом утверждают, что Родченков сам организовал всю систему. По словам автора, это заставляет задуматься.

В фильме рассказывается, что за это время произошло в России с допингом, как с ним пытался бороться глава РУСАДА Юрий Ганус и какие санкции в итоге были применены к стране. По мнению создателей киноленты, ограничения, с которыми столкнулась Россия, были слишком мягкими и недостаточными.

Время от времени эта история пересекается с сюжетной линией Родченкова. Так, экс-глава московской лаборатории заявил, что ищет свои дневники, в которых он подробно с 1973 года (тут, видимо, Григорий ошибся, ведь ему было всего 15) рассказывал о своей работе и фиксировал факты нарушений. Сейчас эти дневники спрятаны где-то в Москве. В 2018 году друг Родченкова приехал в Россию для их поисков, притворившись одним из футбольных болельщиков, съезжавшихся в столицу из-за чемпионата мира по футболу.

Григорий Родченков Фото: РИА Новости

Дневники пока так и не нашли, но это не помешало ему раскрыть несколько фактов допинговых схем. По рассказам Родченкова, во время Олимпиады в Сеуле в 1988 году была организована допинговая лаборатория на корабле, сотрудники которой представлялись работниками кофейни. Также экс-глава московской лаборатории напомнил о коктейле «Дюшес», в котором при помощи алкоголя маскировал запрещённые вещества.

Экс-глава московской лаборатории представлен на экране не только как несчастный беглец, но и как герой. По крайней мере, Фогель пытается это сделать, показав, что Родченков хочет бороться за правду.

«Проблема России в том, что никто не может сказать правду. Это всё ещё советское отношение, — пафосно заявляет Родченков в одном из эпизодов фильма. – В России фальсифицируют историю. Я против систематической лжи».

На вопрос, зачем тогда Родченков целенаправленно шёл на ложь, отвечает его адвокат Джим Уолден.

«Позвольте мне внести ясность, — добавил он. — У Родченкова не было другого выбора, кроме как участвовать в этой системе, если он хотел остаться в живых».

В одном из моментов, когда Родченков сидит за столом и общается с Фогелем, он произносит: «Ты изменил мне жизнь». В конце киноленты он исправляется, говоря: «Ты спас мне жизнь».

Когда фильм появится в открытом доступе, а уж тем более выйдет в России – непонятно. Но, кажется, он вызовет немалый интерес у российской аудитории: как у тех, кто ненавидит Родченкова, так и у тех, кто считает его героем.