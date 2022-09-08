«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой

Маргарита Мамун после триумфа на Олимпиаде-2016 завершила спортивную карьеру, но поклонники спорта слышат о ней регулярно. Маргарита приезжала на Игры, но уже в новом качестве – телекомментатора, летом – соревнований по родной художественной гимнастике, а зимой – по фигурному катанию.

Нельзя сказать, что Маргарита по-прежнему полностью погружена в спорт. Есть и семейные заботы, и неспортивные проекты. Но то, что происходит в этой сфере в России, чемпионке абсолютно точно небезразлично.

Со свойственной ей смелостью и открытостью Маргарита поговорила с «Чемпионатом» о политической составляющей спорта. И не только о ней.

«На телевидении я старалась и работать, и кайфовать»

– Маргарита, совсем недавно прошёл год после Олимпиады в Токио. С учётом всего, что произошло с тех пор, кажется, что те Игры были где-то в прошлой жизни. Для вас этот год был быстрым или долгим?

– Для меня этот год был очень быстрым. Мне кажется, что я застряла ещё где-то в весне, и вот только что поняла, что лето прошло. Но пока ещё не конец года, ещё многое может произойти, ощущение мимолётности может поменяться.

– Какие самые главные моменты этого года можете выделить?

– Конечно, присутствие на Олимпийских играх в Токио и на зимних Играх в Пекине в абсолютно новой роли было для меня очень ярким событием. Мне очень нравится возвращаться на Олимпиаду, но уже в новом качестве.

Маргарита Мамун Фото: РИА Новости

– Для вас работа на телевидении — это хобби, от которого вы получаете удовольствие, или труд, за который вам платят зарплату?

– Мне это определённо нравится, потому что я чувствую, что у меня это идёт, учитывая, что я не проходила какую-то профессиональную подготовку. Конечно, я позиционирую себя не как журналиста или телеведущую, а как олимпийскую чемпионку, и именно это я считаю своей миссией и на телеэкране, и по жизни в целом.

Я не могу считать это полноценной работой, на телевидении я всё-таки считаю себя гостьей. Поскольку фигурное катание – это новый вид спорта для меня, то я очень сильно переживала, всё-таки это не художественная гимнастика, и порой я ощущала, что мне не хватало определённых знаний, чтобы говорить о чём-то. Приходилось напрягаться, думать, что можно сказать, именно исходя из моего олимпийского опыта. Так что я не могу чётко выбрать одно или другое. Я старалась и работать, и кайфовать, и выполнять свою миссию.

– Была ли у вас подготовка в плане постановки речи или чего-то подобного?

– Когда готовилась работать в Токио год назад, я в первую очередь изучала информацию о спортсменах, старалась найти какие-то интересные факты, освежала в памяти правила, всё-таки пять лет прошло с того момента, как я выступала, и в художественной гимнастике появились новые лица, тренеры и спортсмены. Упор на какую-то профессиональную подготовку я, к сожалению, не делала. Я этим не горжусь, просто рассказываю, как было (улыбается).

И уже когда я была в Токио, меня сразу же позвали на Игры в Пекин. Наверное, я понравилась своей искренностью. Не все спортсмены могут быть такими открытыми, а мне это удаётся (смеётся).

Когда я погружалась в мир фигурного катания, то спрашивала у руководства Первого канала: «Что мне делать, к чему готовиться?» Мне отвечали: «Ничего не надо, просто будь, пожалуйста, такой, какая ты есть». Меня всячески ограждали от каких-то внутренних событий сборной, чтобы моё мнение оставалось непредвзятым.

«Губерниев способен выйти из любой ситуации»

– У известных комментаторов и ведущих какие-то фишки подсматривали?

– На протяжении своей спортивной карьеры и после неё я давала множество интервью. На Первом канале мне сказали, что, во-первых, я как никто другой понимаю спортсменов, а во-вторых, они со мной больше раскрываются, так как относятся ко мне как к спортсменке. И действительно, они со мной были более открытыми, чем с журналистами, потому что знали, что я их пойму и, скорее всего, не буду задавать те вопросы, которые им могут не понравиться.

Когда я ездила с «РИА Новости» на Олимпиаду в 2018-м, то иногда говорила коллегам, что не буду задавать вопросы, которые они мне дают. Например, я не буду спрашивать: «Сложно ли вам было на этом пути?» – потому что я понимаю ответ на него. И иногда было непросто, потому что на многие вопросы я знала ответ, но мне нужно было их задать.

Маргарита Мамун Фото: РИА Новости

На Олимпийских играх в Токио меня очень сильно поддерживал Павел Занозин, который является профессионалом. Он вёл эфир, когда мы комментировали художественную гимнастику в Токио. Без него я бы не справилась, потому что я не знаю, когда нужно делать все эти подводки, использовать комментаторский голос и что конкретно говорить (улыбается).

Со временем я более-менее поняла, как это всё нужно собирать в красивую подачу. Но, конечно, всё это приходит с опытом.

– Дмитрия Губерниева у вас получится затмить?

– Я не претендую ни в коем случае (смеётся). Но всё-таки среди девушек таких ярких представительниц у нас пока нет. Поэтому надеюсь, что всё впереди.

– Дмитрий в России популярнее многих чемпионов. Заслуженно ли?

– Конечно. Дмитрий настолько профессионален, что способен выйти из любой сложной ситуации. Когда мы с моим мужем Александром Сухоруковым были в Казани на «Играх дружбы» по водным видам спорта, вживую наблюдали за тем, как работал Дмитрий, несмотря на некоторые технические неполадки. У него не работали экраны, он не видел, что происходило в прямом эфире и когда ему нужно вступать. Но он мастерски подхватывал всё, успевал махать руками ребятам, нас о чём-то спрашивал, безмолвно показывал, что именно у него не работает, но в то же время уже вёл прямой эфир. Это человек, у которого можно и нужно учиться. Поэтому, конечно, это ярчайший представитель спортивной журналистики в наше время, и, думаю, многое держится на нём.

– К вопросу о популярности. Евгения Медведева относительно недавно удивила всех откровенными снимками. Вам предлагали что-то подобное?

– Да, журнал Maxim предлагал мне после Олимпийских игр. Но я отказалась. А что касается фотографий Жени, то я видела их ещё до публикации, когда мы были в Пекине. Мне они очень понравились. Женя – молодая, красивая, успешная девушка, которая может позволить себе всё, в том числе и такие фото.

«Не скажу, что спорт вне политики. Это очень наивно»

– Как вы относитесь к отстранению российских спортсменов?

– Мне во время своей спортивной карьеры посчастливилось не столкнуться ни с допинг-скандалами, ни с ковидом, ни с выступлением под нейтральном флагом, ни тем более с теми ограничениям, которые есть сейчас. Мне самой интересно послушать от действующих спортсменов, где они сейчас черпают мотивацию, как они продолжают тренироваться и что их удерживает.

– А как вы думаете, что надо делать в сложившейся ситуации? Просто принять то, что теперь у нас есть только российские турниры?

– Я сочувствую юным спортсменам, которые могли начать свою блистательную карьеру на международной арене, которые ставили перед собой цель выступить на Олимпийских играх и показывать пример подрастающему поколению. Никакие внутренние соревнования, естественно, не заменят чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Не надо лукавить и говорить, что это может стать какой-то заменой. Мы все надеемся, что поскорее это всё закончится. Конечно, сравнение не очень хорошее, но в 80-е было почти то же самое, когда наша страна бойкотировала Олимпийские игры. Сейчас в художественной гимнастике есть взрослые тренеры, руководители центров гимнастики, которые тогда должны были ехать и становиться олимпийскими чемпионками. Это такие же поломанные судьбы.

Маргарита Мамун Фото: РИА Новости

Я не скажу, что спорт вне политики. Это очень наивная фраза. Но я так считала, когда сама была в спорте. Спортсмены могут так считать, когда они внутри, в этом стеклянном куполе тренируются и больше ничего не видят. Их единственная цель – это Олимпийские игры, и тогда, да, спорт для них действительно вне политики. Так что я бы ваш вопрос задала и самим действующим спортсменам, и Олегу Васильевичу Матыцину. Мне хочется видеть больше его пресс-конференций, чтобы он говорил, что делать молодым атлетам, юниорам, что делать профессиональным спортсменам. Понятно, что никто ничего не знает и пока все друг на друга перекладывают ответственность.

– Вы сказали, что спорт для вас был вне политики, когда вы были спортсменкой. А в какой момент пришло осознание, что всё не так?

– Когда я закончила и посмотрела на всё это со стороны. Когда начались все эти допинговые скандалы уже с нашим допуском в Рио, а потом и недопуском нашей паралимпийской сборной. Когда наши спортсмены готовились к Олимпийским играм в Пхёнчхане, а некоторые политики говорили, что они не должны туда ехать, показав таким образом свою позицию. Я просто примерила эту ситуацию на себя, чтобы было бы, если бы мне сказали: «Ты на Игры не поедешь». Для политиков это ничего не значит, а для спортсмена это вся жизнь, у него нет ничего, кроме мечты об Олимпийских играх. У него больше ничего нет, он семью не видит месяцами, не говоря уже о потраченном здоровье. Мы, гимнастки, в течение нескольких лет тренировались по 365 дней в году на базе в Новогорске. И когда какой-то человек по телевизору говорит, что спортсмены не должны никуда ехать, хочется ему ответить: «Пройди сначала хоть малую часть того пути, а потом будешь иметь право говорить, какое решение принимать спортсмену».

Понятно, что мы все тренируемся на результат, на то, чтобы поднимался флаг и играл гимн России. Но чаще всего мы боремся сами с собой, преодолеваем себя и все обстоятельства, а потом чаще всего остаёмся один на один со своими травмами, проблемами и препятствиями, с которыми надо справиться.

– Перед Олимпиадой-2018, когда нас лишили флага, многие ждали, что президент страны просто запретит российским спортсменам ехать в Пхёнчхан. Но он этого не сделал. Получается, проявил мудрость и понимание?

– Думаю, президент не имел морального права так сделать. Если бы это случилось, то для меня это бы стало огромным разочарованием. Даже когда у нас отобрали флаг и гимн, все соперники знали, из какой мы страны. Весь мир прекрасно знает, откуда приехали Женя Медведева и Алина Загитова, которые своими победами до этого заслужили право выступить на Олимпийских играх.

Я считаю, что всё было сделано верно. Потому что сейчас уже никто в мире и не вспомнит, был ли флаг, когда наши девочки выигрывали, и играл ли гимн.

Евгения Медведева и Алина Загитова на ОИ-2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Не буду никого осуждать за смену гражданства»

— Ещё один острый вопрос — о смене гражданства. Массового исхода наших спортсменов из страны не предвидится, но разговоры об этом есть. Кто-то говорит, что это выход, кто-то — что предательство. Вы что думаете?

– Обожаю такую оценку. Слово «предательство» можно куда угодно вставить, чтобы была удобная позиция. Я считаю, что это личное дело каждого и на спортсменов не должно быть никакого давления. Когда я выступала на Олимпийских играх с двойным гражданством, о котором все знали и ничего против не имели, слово «предательство» никогда не звучало. Напротив, Бангладеш меня так же поздравлял, считал это золото своим и ничего плохого не видел.

Здесь, именно смена гражданства, это немного другая ситуация. Сложный вопрос. Но одно я могу сказать точно: я против осуждения, давления и вешания ярлыков как по отношению к спортсменам, так и к другим людям. Я никогда не буду осуждать спортсменов, которые сменят гражданство. Это их личное дело. Надеюсь, многие со мной согласятся.

Я могу привести в пример Женю Медведеву. Когда она уезжала в Канаду к Брайану Орсеру, не меняя гражданства, на неё такое выливалось… Она показывала мне эти сообщения. Почему ей писали, что она предательница? Она ведь всего лишь уехала тренироваться с лучшими. Так же было и с пловцами после Игр в Лондоне. Мой на тот момент будущий муж Александр Сухоруков уехал в США, чтобы тренироваться с сильнейшими. Это тоже многим не нравилось. Но в итоге был результат – медали чемпионатов Европы и мира.

Мне кажется, в такие сложные моменты нужно поддерживать спортсменов, уважать их решения. Это сложный вопрос, я не знаю, как поступила бы сама в такой ситуации. Но, повторюсь, точно не буду никого осуждать.

– В непростую ситуацию попали и сёстры Аверины. Девушки пошли на второй Олимпийский цикл ради мечты о золоте, а их этой мечты могут лишить, заставив досрочно завершить карьеру. Как всё это пережить?

– В Токио, поддержав их, я сказала, что жизнь на спорте не заканчивается, впереди их ждёт много яркого и интересного, и главное решение – продолжать или нет – всегда только за ними.

– Ирина Винер сказала, что они могут стать хорошими депутатами.

– Серьёзно? Когда я тренировалась, разговоров в таком ключе не было. Но, мне кажется, условно, в Минспорта девушки могут многое сделать на благо спорта, а помогать людям в качестве депутатов нужно с большим жизненным опытом и соответствующим образованием.

– Вы сейчас общаетесь с Ириной Александровной?

– Мы не так часто видимся, но иногда я прихожу в зал, делаю ей сюрприз. Мы общаемся не слишком часто, но если встречаемся, то это всегда очень тепло.

– Чем вы занимаетесь сейчас? Известно, что даёте мастер-классы, включая благотворительные, а ещё?

– Мне важна социальная история, такие проекты, как мы делали с ООН-Женщины, моя поездка в Бангладеш год назад, участие в различных благотворительных акциях.

Маргарита Мамун Фото: РИА Новости

– Вы помогаете спортсменам с помощью фонда «Мы выступаем как один», созданным Никитой Мазепиным. Какова ваша роль?

– От меня в первую очередь требуется медийная поддержка и общение с ребятами. Например, мы общались на благотворительном забеге «Бегущие сердца», на VK Fest. Мы стараемся привлечь к этому больше внимания, чтобы спортсмены, которые попали в непростую ситуацию, которым нужна юридическая или психологическая помощь, знали, что такой фонд есть.

Я очень рада, что такой фонд появился. Это своего рода дом для спортсменов, куда можно прийти, где поддержат, услышат, смогут помочь.

На каждом мероприятии, где мы встречаемся, я узнаю, что ребята сделали, какая идёт работа. Первыми подопечными стали паралимпийцы, с которыми мы встретились на одном из мероприятий Фонда, и каждый из них рассказал свою историю. Это невероятные люди. Причём их уже на третью Олимпиаду не пускают, и этого я совершенно понять не могу. Паралимпийцев! Зачем вы это делаете?!

Я очень рада, что теперь им могут помочь, потому что у кого-то пропали контракты, кому-то нужна поддержка в получении дополнительного образования и в целом открытия новых горизонтов. Это же вообще сложный момент. Меня всегда расстраивает, когда Олимпийские игры показывают по всем каналам, а Паралимпийские – вообще нет. Хочется более равных прав, а может быть, и больших для паралимпийцев. Им нужно помогать.