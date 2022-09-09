Наши легкоатлеты не получили честно заработанные деньги. Их даже в России обделили?

Российским легкоатлетам даже в условиях недопуска на международные старты дали возможность выступать и зарабатывать. Для этого летом проводилась серия турниров с призовыми – отчислениями от букмекеров.

Спортсменов обязали следовать жёстким срокам подачи документов, чтобы получить положенные призовые. Как вы думаете, сколько легкоатлетов уже получили прописанные в регламенте деньги?

Правильный ответ – ни одного.

Неужели теперь наших легкоатлетов ущемляет и своя федерация?

Давайте разбираться по порядку.

15 апреля министр спорта Олег Матыцин объявил о создании серии турниров «Королева российского спорта», состоящей из 19 этапов.

«Создан аналог Бриллиантовой лиги, включая финал соревнования. Пройдут в период с мая по август в восьми регионах страны, число участников составит порядка тысячи спортсменов», — сказал Матыцин.

Вскоре после этого анонса был утверждён календарь соревнований, согласно которому первый турнир серии состоялся в Сочи 23–24 апреля. Это были всероссийские соревнования имени А. А. Низамутдинова по метаниям. Ну и далее по календарю были проведены все запланированные турниры с финалом серии в Челябинске, совмещённым со Спартакиадой.

Было много разговоров о том, какие призовые получат легкоатлеты на этапах «Королевы российского спорта». Официально всё прояснилось лишь 20 июля, когда на сайт ВФЛА был выложен регламент о призовых. К тому моменту прошло уже 14 из 19 этапов серии.

Находим регламент на сайте и читаем пункты один за другим. Размер призовых (50 тысяч рублей за победу на этапе, 30 тысяч за второе место, 20 тысяч за третье), как они будут выплачиваться, когда нужно подавать документы. И в глаза бросается такая строчка: «Заявление должно быть подано в ВФЛА путём его направления на адрес … не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после завершения соревнования, … и не позднее 3 (трёх) месяцев с даты наступления одного из указанных в настоящем пункте обстоятельств».

Получается, метателям, которые соревновались 23–24 апреля, оставили буквально три дня на подачу всего пакета документов. Но в итоге те, кому причитались призы, всё-таки успели отправить документы ВФЛА.

Согласно своему же регламенту у ВФЛА уже давно должны были быть подписанные и завершённые протоколы соревнований. Смотрим регламент – после получения спортивных протоколов должен быть составлен ещё один с подписями руководства ВФЛА. И уже этот протокол передаётся в бухгалтерию, после чего в течение 10 рабочих дней деньги должны быть переведены на счёт получателя. Казалось бы, довольно быстро и комфортно.

Данная статья написана 9 сентября. Пока ни один из участников даже самого первого турнира призовые выплаты не получил. Как и призёры всех остальных этапов «Королевы российского спорта». Да, по некоторым турнирам ещё не вышел положенный срок в 30 дней (он нужен, чтобы убедиться, что допинг-пробы призёров чистые). Но как объяснить, что ни за апрельские, ни за майские, ни за июньские этапы выплаты не произведены?

«Чемпионат» получил подтверждение об отсутствии призовых выплат от многих спортсменов – Максима Афонина, Владимира Никитина, Максима Якушева, Светланы Аплачкиной и других. Статус у всех одинаковый – документы приняты, выплат нет.

Организаторы коммерческих забегов в России не позволяют себе подобной волокиты, выплачивая чётко в срок все призовые. Выплаты за Олимпиаду, которые берёт на себя государство, приходят очень быстро.

Проблема точно не в отсутствии средств. Призовой фонд серии «Королева российского спорта» полностью обеспечен за счёт целевых отчислений от Единого регулятора азартных игр. В чём тогда проблема, ВФЛА?