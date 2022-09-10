«Магнус обязан предоставить факты». Неужели Карлсен не ответит за оскорбление соперника?

Чемпион мира испортил Хансу Ниманну репутацию, но пока не подкрепил обвинения в читерстве фактами.

В начале сентября шахматный мир потряс колоссальный скандал. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с престижного турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе, косвенно обвинив своего соперника в читерстве. Подобное событие для шахмат немыслимо – в последние десятилетия такого не было!

Со дня отъезда Карлсена прошла почти неделя, но ситуация не прояснилась. Намёк чемпиона мира пока остался намёком – Магнус не торопится что-либо объяснять или доказывать. Но репутационный ущерб несёт и Ханс Ниманн, и в целом американский турнир, на организаторов которого брошена тень.

Так что же будет дальше? Неужели Карлсен не ответит за свои слова?

Что же произошло?

Коротко восстановим хронологию событий. Только факты, без домыслов.

Карлсен к турниру в Сент-Луисе предсказуемо подходил фаворитом, а 19-летний американец Ханс Ниманн – аутсайдером. Его рейтинг перед стартом был ниже 2700 пунктов, а совсем недавно на престижном турнире FTX Crypto Cup он проиграл все свои партии и набрал, соответственно, ноль очков. Карлсен и Ниманн на старте турнира набрали по полтора очка в двух турах: одержали по одной победе и по одной партии свели вничью. В 3-м туре Карлсен, играя белыми, сенсационно уступил 19-летнему американцу. Ниманн вырвался на первое место в турнирной таблице. Перед стартом 4-го тура Карлсен объявил, что снимается с турнира, дополнив заявление цитатой футбольного тренера Моуринью, намекавшего на нечестное судейство: «Если я заговорю, у меня будут проблемы». Организаторы усилили проверки шахматистов перед четвёртым кругом. Организаторы аннулировали результаты Магнуса Карлсена, в том числе и его поражение от Ханса Ниманна. Все остальные шахматисты – в игре.

Какой была реакция участников событий?

Магнус Карлсен молчит. Организаторы турнира – тоже.

Заговорил только Ханс Ниманн. Сначала он радостно шутил о том, что успел обыграть Магнуса, пока тот ещё не уехал. Потом, после упоминания Хикару Накамуры о двух банах на Chess.com, был вынужден оправдываться.

«Да, я был дважды заблокирован за нечестную игру. Я хотел получить рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому я обманывал в случайных играх. Я признаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни, и мне очень стыдно. Однако хочу сказать, что я никогда не использовал подсказки движков при игре в офлайн-турнирах. Я не позволю Chess.com, Карлсену и Накамуре – возможно, трём крупнейшим фигурам в шахматах – просто зачернить мою репутацию», – приводит слова Ниманна FOX Sport.

Ханс Ниманн Фото: grandchesstour.org

Дело дошло до того, что Ханс изъявил готовность полностью раздеться, чтобы его соперник мог быть уверенным в отсутствии какой-либо аппаратуры.

Стоит отдельно отметить и реакцию портала Chess.com. Его руководитель Дэнни Ренш объявил, что Ниманн исключён из сообщества за читерство, и объяснил, что доказательства этого были предоставлены самому шахматисту, который якобы лжёт, когда признаёт лишь два случая своего мошенничества.

Как же жульничал Ниманн?

Есть две основных версии. Обе – на уровне домыслов и слухов.

В интернете появилась информация о том, что перед турниром компьютер Магнуса с дебютными заготовками был взломан. И норвежец якобы был удивлён тем, как Ниманн разобрался в сложном и нестандартном дебюте.

Но эта версия разбивается об анализ самого дебюта. Да, был разыгран не самый популярный в наши дни вариант, но так в чемпионском матче Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата») пытался взломать оборону Анатолия Карпова. Ниманн – это всё-таки не парень с улицы, он всё это должен был изучать.

Согласно второй версии, Ниманн получал подсказки в режиме онлайн, используя некое вибрирующее устройство, расположенное где-то в районе ягодиц. Впрочем, и этот шпионский сценарий можно подвергнуть критике, ведь Ханс по ходу партии не играл идеально и порой допускал ошибки. Согласно мнению гроссмейстеров, Карлсен скорее сам сыграл плохо и допустил ряд неточностей, чем Ниманн одержал гениальную победу над чемпионом.

Магнус ответит за свои слова?

Магнус Карлсен никогда не производил впечатление человека, способного закатить истерику на пустом месте. Тем более что у него было достаточно времени, чтобы обдумать ситуацию перед снятием с турнира.

Значит, какие-то веские доводы и аргументы у него были.

Вероятно, он поделился ими с организаторами турнира в Сент-Луисе, но те никаких санкций по отношению к Ниманну не применили. Ханс пока продолжает играть, делит пятое-шестое места в турнирной таблице. И пока ситуация выглядит очень странно. Магнус фактически оскорбил своего соперника, обвинив того в мошенничестве. Но, по всей видимости, доказать своё обвинение не смог. По крайней мере, на сегодняшний день.

Магнус Карлсен Фото: grandchesstour.org

Шахматный мир, оправившийся от первого шока, уже требует от Магнуса объяснений. Тот же Каспаров назвал происходящее ударом по игре.

«Уход Карлсена стал ударом по любителям шахмат, его коллегам по турниру, организаторам и, поскольку слухи и негативная огласка циркулируют не в вакууме, ударом по самой игре. У титула чемпиона мира есть свои обязанности, и публичное заявление – наименьшая из них», – написал в соцсетях Каспаров.

Недоумевает и трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук:

«Реально ли как-то читерить на престижных оффлайн-турнирах? Как раз это мне и интересно. В онлайн-турнирах всё упирается в порядочность. Но можно ли читерить вживую — вот в чём вопрос. Именно поэтому я жду заявление от Магнуса: он обязан предоставить хоть какие-то факты».

Но прежде всего объяснений от Магнуса должен требовать Ханс Ниманн, получивший невероятно сильный удар по своей репутации.

Если он сам не знает за собой вины, конечно.