«Трудно поверить, что мы в финале». Италия переписывает свою историю на чемпионате мира

В польском Катовице проходят решающие матчи мужского чемпионата мира по волейболу – 2022. На домашней арене полякам всё-таки удалось вырвать победу у бразильцев, но лишь в пятом сете, а во второй полуфинальной битве итальянцы, действующие чемпионы Европы, лишили словенцев шанса побороться за первый в своей истории чемпионский титул.

«Бразильцы были похожи на боксёра»

Полуфинал Польша – Бразилия стал повторением финалов двух прошедших чемпионатов мира. В 2014 и 2018 году именно эти команды боролись за золотые медали. Оба раза польская команда оказывалась сильнее, и в полуфинале чемпионата мира – 2022 поляки повторили успех. Теперь им в третий раз подряд предстоит побороться за титул чемпионов мира.

В первом сете доминировала Бразилия. В самой концовке полякам, казалось, удалось сделать рывок и сравнять счёт 24:24, однако в результате длительного видеопросмотра судьи увидели касание сетки и изменили счёт на 25:23 в пользу бразильской команды. Второй сет поляки начали более активно и сумели довести преимущество до семи очков. При 17:10 стало понятно, что шансов отыграться у бразильцев уже нет. Итоговый счёт – 25:18.

Сборная Польши по волейболу Фото: volleyballworld.com

Бразильцы открыли счёт в третьем сете и несколько раз вырывались вперёд, но всякий раз им мешал поляк Матеуш Бенек. А после 12:12 баланс нарушился: Камиль Семенюк вывел Польшу вперёд, а позже завершил партию своей результативной атакой. Счёт третьего сета – 25:20.

Бразильцы не были готовы так быстро покинуть чемпионат мира, включились в игру в четвёртом сете и, выиграв его, перевели игру на тай-брейк.

«Бразильцы были похожи на боксёра, который, несмотря на сильные удары, всё время поднимался и давал отпор. Мы не теряли бдительность и боролись до самого конца», – рассказал Камиль Семенюк польским СМИ.

В заключительной части пятого сета поляки всё-таки смогли вырвать победу. Партия завершилась со счётом 15:12 на радость девяти тысячам польских болельщиков, буквально окрасившим трибуны в красный и белый цвета.

«Сложно представить более эмоциональную игру. Это было невероятно! Трудно поверить, что мы в финале. Сегодня мы делим эту победу с болельщиками, но завтра у нас ещё одна игра, и мы снова сделаем всё возможное. Это максимально высокий уровень – лучшие команды мира собрались здесь, на чемпионате мира. Мы очень благодарны болельщикам. Я не могу найти слов, чтобы описать это. Они потрясающие, и мы будем рассчитывать на них и завтра», – цитирует Александра Сливко сайт международной федерации.

«Не думал, что сможем выиграть со счётом 3:0»

Второй билет в финал чемпионата мира – 2022 разыграли словенцы и итальянцы. Этот матч повторил финал прошлогоднего матча чемпионата Европы, в котором верх удалось взять команде Италии. Второй полуфинал, время начала которого было изменено из-за пятой партии бразильцев и поляков, завершился значительно быстрее: итальянцы победили в трёх сетах.

Сборная Италии по волейболу Фото: Getty Images

Словения точно не была фаворитом этого матча. Не стоит забывать, что именно команда Италии, которая трижды в истории выигрывала чемпионаты мира, выбила из розыгрыша чемпионского титула триумфаторов Олимпиады в Токио – сборную Франции. Более того, в полуфинале словенцам впервые на этом турнире предстояло сыграть не на своей домашней площадке.

Итальянцы с самого начала первого сета взяли инициативу в свои руки и быстро довели счёт до 7:1 в свою пользу, а партию им удалось завершить со счётом 25:21. Во втором сете итальянцы также оказались сильнее и довольно спокойно повели со счётом 2:0. Словенцы не смогли исправить ситуацию и в третьей партии, которая также завершилась со счётом 25:21 в пользу итальянцев.

Команда Словении впервые в истории сыграла в полуфинале чемпионата мира по волейболу, а итальянцы впервые за 24 года пробились в финал мирового первенства. Кстати, именно тогда, в 1998 году, в составе чемпионской команды в последний раз вышел на поле и нынешний тренер сборной команды Италии, а также бывший тренер «Факела» Фердинандо де Джорджи.

«Это невероятно. Честно говоря, я не думал, что мы сможем выиграть этот матч со счётом 3:0, потому что Словения — очень сильная команда, и я их очень уважаю. Я очень рад этому результату. Мы молодая команда, и я думаю, нас ждёт много хорошего в будущем. Но сейчас у нас финал, и мы должны сосредоточиться на настоящем. Это будет сложный матч для нас, но мы постараемся сделать всё возможное», – рассказал капитан сборной Италии Симоне Джаннелли пресс-службе Международной федерации волейбола.

Финал чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 11 сентября.