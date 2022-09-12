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Чемпионат мира — 2022 по волейболу: Италия обыграла Польшу в финале и завоевала чемпионский титул впервые за 24 года

«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков
Татьяна Постникова
Чемпионат мира — 2022 по волейболу
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Итальянские волейболисты завоевали титул чемпионов мира впервые за 24 года.

Впервые за 12 лет в финале чемпионата мира по волейболу встречались не Польша и Бразилия. Хотя, конечно, без поляков в матче за золото не обошлось. Красно-белые в родных стенах шли за третьим историческим титулом подряд, но их остановила молодая сборная Италии, которая на этом турнире уже вынесла действующих олимпийских чемпионов. «Скуадра адзурра» обыграла поляков со счётом 3:1 и одержала первую победу на ЧМ за 24 года!

Старые счёты

Для обеих команд этот матч был крайне принципиальным. Поляки хотели взять третье чемпионство подряд, ранее подобное удавалось лишь Италии и Бразилии. Кроме того, для тренера сборной Польши Николы Грбича это был первый шанс завоевать золото ЧМ в качестве наставника команды. С Сербией в 2018 году у него не вышло – пришлось довольствоваться четвёртым местом.

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Итальянцы же намеревались завоевать первый титул с 1998 года, когда в финале ЧМ обыграли Югославию (3:0). Тогда ещё Фердинандо де Джорджи, тренирующий сейчас сборную Италии, сам выходил на площадку. Для наставника «Скуадра адзурра» матч с Польшей был принципиален ещё и потому, что в 2017 году де Джорджи несколько месяцев возглавлял польскую сборную, но после череды провалов, в том числе 10-го места на домашнем ЧЕ, его уволили. Так что в некотором роде игра должна была стать сведением его личных счётов. В итоге всё сложилось как нельзя кстати.

И поляки, и итальянцы подходили к финальному матчу в оптимальной форме. Обе команды на пути к матчу за золото прошли опасных соперников. У Италии матч жизни был в четвертьфинале, где в пяти сетах она обыграла действующего олимпийского чемпиона Францию, а для Польши главная встреча прошла в полуфинале с Бразилией (3:2), который стал неким аналогом предыдущих финалов чемпионата мира. Оставалось выиграть лишь один матч.

Финальный матч

Финальный матч

Фото: en.volleyballworld.com

Итальянское доминирование

Вообще, победа итальянцев была крайне удивительной. Во-первых, они играли в гостях, где поляков на трибунах поддерживали почти 10 тысяч зрителей. Во-вторых, Фердинандо де Джорджи за год после провала на Олимпиаде построил новую молодую команду, в которой 12 из 14 игроков впервые выступали на чемпионате мира! Да, конечно, отрицать, что итальянцы обладают немалой силой, бессмысленно, они всё-таки действующие чемпионы Европы, однако казалось, что преимущество должно было быть на стороне Польши.

Первая партия финала ЧМ началась на равных, команды шли «очко в очко», особо не отпуская друг друга вперёд. Лишь к середине сета полякам удалось создать отрыв в два очка – 13:11. Однако вскоре Бартош Курек допустил ошибку, после которой Италия запросила видеопросмотр, и судьи отдали синим два очка – 14:16. После этого Грбич взял тайм-аут, чтобы перестроить игру, но это не помогло. Итальянцы, наоборот, ушли в отрыв. Тем не менее полякам удалось собраться и выдать фантастическую концовку сета: сперва они быстро сравняли счёт – 21:21, а затем и вовсе выиграли партию – 25:21.

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В начале второго сета лучше выглядели красно-белые, что позволило им повести в три очка. Однако синие быстро собрались и смогли сравнять счёт – 7:7. Команды долго шли на равных, но ближе к концу партии полякам удалось выйти вперёд – 16:13. Фердинандо де Джорджи взял тайм-аут, после которого итальянцы с новыми силами ворвались в игру. Они не только нивелировали отставание, но и сумели выиграть сет – 25:21.

При этом прямо перед концовкой партии между командами едва не случилась потасовка. Дело в том, что польские волейболисты и тренерский штаб посчитали, что мяч у «Скуадра адзурра» вылетел за пределы площадки. Арбитры на это не отреагировали, и игра продолжилась. Лишь после возникшей паузы поляки запросили видеопросмотр. Вот только судьи проверяли не вылет мяча, а возможную ошибку сборной Польши и предполагаемый удар одного из итальянских волейболистов ногой по мячу. Как итог – неправы оказались поляки и итальянцам присудили важное очко. Между командами началась грубая словесная перепалка, к счастью, не закончившаяся дракой.

В третьем сете сперва преимущество было на стороне поляков – 7:4, но вскоре итальянцы смогли перехватить инициативу. Какое-то время красно-белым удавалось выдерживать темп соперника и не давать им уходить в сильный отрыв, но вскоре синие вошли в кураж. Итог – 25:18 в пользу гостей.

Всё решил четвёртый сет. Итальянцы с первых минут солидно повели в счёте – 10:6. Поляки пытались не отставать и в какой-то момент были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но итальянцев было уже не остановить – 25:20.

Италия — чемпион мира

Италия — чемпион мира

Фото: en.volleyballworld.com

Горько-сладкий матч

Эта победа для сборной Италии стала исторической не только из-за 24-летнего перерыва. Синие поднялись на второе место по числу титулов чемпионата мира в истории. Первым идёт СССР, на счету которого шесть чемпионств.

«Этот день стал запоминающимся благодаря тому, что мы сделали на площадке, – признался Симоне Джаннелли, ставший MVP турнира. – Сегодня мы много страдали, было тяжело, но я горжусь этими ребятами, они действительно замечательные. Парни последовали за мной, а я – за ними. Я хочу поблагодарить тех, кого здесь нет, тех, кто играл с нами в последние месяцы и кто внёс свой вклад в этот результат. Мы были экстраординарны, я думаю, тут помог опыт поражения в Лиге наций. Давайте отпразднуем этот подвиг. Спасибо де Джорджи за то, что он смог дать нам, следовать за ним часто бывает трудно, но он вывел нас так далеко».

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Сам де Джорджи поблагодарил команду, заявив, что в основе успеха итальянской команды лежит любовь к синей футболке.

Поляки же, в свою очередь, признали, что итальянцы оказались на голову выше них в финале ЧМ-2022. Марцин Януш заявил, что у него «горько-сладкое» послевкусие от матча: с одной стороны – есть медаль чемпионата мира, с другой – она не золотая. С ним согласен и Бартош Курек.

«Мы просто чисто по-волейбольному проиграли, – добавил Курек. – Иногда приходится стоять перед зеркалом и говорить себе в лицо: «Сегодня они были лучше нас». Они были лучше на площадке, лучше нас делали некоторые вещи. Почему? Это материал для анализа, потому что я знаю, что мы, игроки и наш персонал, не те люди, которые это примут это поражение и просто его пройдут. На самом деле в будущем мы будем требовать гораздо больше друг от друга».

Несмотря на разные эмоции от турнира, каждая команда получит приятный денежный бонус, пускай и не самый высокий. За победу на ЧМ-2022 сборная Италии получит от FIVB $ 200 тыс. (около 12 млн рублей), сборная Польши – $ 125 тыс. (около 7,5 млн рублей).

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