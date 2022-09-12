«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков

Впервые за 12 лет в финале чемпионата мира по волейболу встречались не Польша и Бразилия. Хотя, конечно, без поляков в матче за золото не обошлось. Красно-белые в родных стенах шли за третьим историческим титулом подряд, но их остановила молодая сборная Италии, которая на этом турнире уже вынесла действующих олимпийских чемпионов. «Скуадра адзурра» обыграла поляков со счётом 3:1 и одержала первую победу на ЧМ за 24 года!

Старые счёты

Для обеих команд этот матч был крайне принципиальным. Поляки хотели взять третье чемпионство подряд, ранее подобное удавалось лишь Италии и Бразилии. Кроме того, для тренера сборной Польши Николы Грбича это был первый шанс завоевать золото ЧМ в качестве наставника команды. С Сербией в 2018 году у него не вышло – пришлось довольствоваться четвёртым местом.

Итальянцы же намеревались завоевать первый титул с 1998 года, когда в финале ЧМ обыграли Югославию (3:0). Тогда ещё Фердинандо де Джорджи, тренирующий сейчас сборную Италии, сам выходил на площадку. Для наставника «Скуадра адзурра» матч с Польшей был принципиален ещё и потому, что в 2017 году де Джорджи несколько месяцев возглавлял польскую сборную, но после череды провалов, в том числе 10-го места на домашнем ЧЕ, его уволили. Так что в некотором роде игра должна была стать сведением его личных счётов. В итоге всё сложилось как нельзя кстати.

И поляки, и итальянцы подходили к финальному матчу в оптимальной форме. Обе команды на пути к матчу за золото прошли опасных соперников. У Италии матч жизни был в четвертьфинале, где в пяти сетах она обыграла действующего олимпийского чемпиона Францию, а для Польши главная встреча прошла в полуфинале с Бразилией (3:2), который стал неким аналогом предыдущих финалов чемпионата мира. Оставалось выиграть лишь один матч.

Финальный матч Фото: en.volleyballworld.com

Итальянское доминирование

Вообще, победа итальянцев была крайне удивительной. Во-первых, они играли в гостях, где поляков на трибунах поддерживали почти 10 тысяч зрителей. Во-вторых, Фердинандо де Джорджи за год после провала на Олимпиаде построил новую молодую команду, в которой 12 из 14 игроков впервые выступали на чемпионате мира! Да, конечно, отрицать, что итальянцы обладают немалой силой, бессмысленно, они всё-таки действующие чемпионы Европы, однако казалось, что преимущество должно было быть на стороне Польши.

Первая партия финала ЧМ началась на равных, команды шли «очко в очко», особо не отпуская друг друга вперёд. Лишь к середине сета полякам удалось создать отрыв в два очка – 13:11. Однако вскоре Бартош Курек допустил ошибку, после которой Италия запросила видеопросмотр, и судьи отдали синим два очка – 14:16. После этого Грбич взял тайм-аут, чтобы перестроить игру, но это не помогло. Итальянцы, наоборот, ушли в отрыв. Тем не менее полякам удалось собраться и выдать фантастическую концовку сета: сперва они быстро сравняли счёт – 21:21, а затем и вовсе выиграли партию – 25:21.

В начале второго сета лучше выглядели красно-белые, что позволило им повести в три очка. Однако синие быстро собрались и смогли сравнять счёт – 7:7. Команды долго шли на равных, но ближе к концу партии полякам удалось выйти вперёд – 16:13. Фердинандо де Джорджи взял тайм-аут, после которого итальянцы с новыми силами ворвались в игру. Они не только нивелировали отставание, но и сумели выиграть сет – 25:21.

При этом прямо перед концовкой партии между командами едва не случилась потасовка. Дело в том, что польские волейболисты и тренерский штаб посчитали, что мяч у «Скуадра адзурра» вылетел за пределы площадки. Арбитры на это не отреагировали, и игра продолжилась. Лишь после возникшей паузы поляки запросили видеопросмотр. Вот только судьи проверяли не вылет мяча, а возможную ошибку сборной Польши и предполагаемый удар одного из итальянских волейболистов ногой по мячу. Как итог – неправы оказались поляки и итальянцам присудили важное очко. Между командами началась грубая словесная перепалка, к счастью, не закончившаяся дракой.

В третьем сете сперва преимущество было на стороне поляков – 7:4, но вскоре итальянцы смогли перехватить инициативу. Какое-то время красно-белым удавалось выдерживать темп соперника и не давать им уходить в сильный отрыв, но вскоре синие вошли в кураж. Итог – 25:18 в пользу гостей.

Всё решил четвёртый сет. Итальянцы с первых минут солидно повели в счёте – 10:6. Поляки пытались не отставать и в какой-то момент были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но итальянцев было уже не остановить – 25:20.

Италия — чемпион мира Фото: en.volleyballworld.com

Горько-сладкий матч

Эта победа для сборной Италии стала исторической не только из-за 24-летнего перерыва. Синие поднялись на второе место по числу титулов чемпионата мира в истории. Первым идёт СССР, на счету которого шесть чемпионств.

«Этот день стал запоминающимся благодаря тому, что мы сделали на площадке, – признался Симоне Джаннелли, ставший MVP турнира. – Сегодня мы много страдали, было тяжело, но я горжусь этими ребятами, они действительно замечательные. Парни последовали за мной, а я – за ними. Я хочу поблагодарить тех, кого здесь нет, тех, кто играл с нами в последние месяцы и кто внёс свой вклад в этот результат. Мы были экстраординарны, я думаю, тут помог опыт поражения в Лиге наций. Давайте отпразднуем этот подвиг. Спасибо де Джорджи за то, что он смог дать нам, следовать за ним часто бывает трудно, но он вывел нас так далеко».

Сам де Джорджи поблагодарил команду, заявив, что в основе успеха итальянской команды лежит любовь к синей футболке.

Поляки же, в свою очередь, признали, что итальянцы оказались на голову выше них в финале ЧМ-2022. Марцин Януш заявил, что у него «горько-сладкое» послевкусие от матча: с одной стороны – есть медаль чемпионата мира, с другой – она не золотая. С ним согласен и Бартош Курек.

«Мы просто чисто по-волейбольному проиграли, – добавил Курек. – Иногда приходится стоять перед зеркалом и говорить себе в лицо: «Сегодня они были лучше нас». Они были лучше на площадке, лучше нас делали некоторые вещи. Почему? Это материал для анализа, потому что я знаю, что мы, игроки и наш персонал, не те люди, которые это примут это поражение и просто его пройдут. На самом деле в будущем мы будем требовать гораздо больше друг от друга».

Несмотря на разные эмоции от турнира, каждая команда получит приятный денежный бонус, пускай и не самый высокий. За победу на ЧМ-2022 сборная Италии получит от FIVB $ 200 тыс. (около 12 млн рублей), сборная Польши – $ 125 тыс. (около 7,5 млн рублей).