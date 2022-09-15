Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть!

Чемпионат мира — 2022 в Софии проходит без участия российских гимнасток. Из-за санкций на турнир не поехали ни сёстры Аверины, ни Лала Крамаренко. Но, конечно, без воспоминаний о России на турнире всё равно не обошлось. Одной из главных звёзд турнира уже стала уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, ныне входящая в состав сборной Германии. 15-летняя гимнастка завоевала два серебра и напомнила всем о русской школе гимнастики!

Из Сибири с любовью

Дарья Варфоломеева родилась в Барнауле 4 ноября 2006 года. Мама спортсменки Татьяна раньше сама занималась гимнастикой, успела получить звание КМС, подавала большие надежды, но в возрасте 18 лет закончила выступления из-за травмы колена. Неудивительно, что дочь пошла по стопам своей матери, решив заняться художественной гимнастикой.

Дарья Варфоломеева Фото: Из личного архива

Тренироваться Дарья начала в Барнауле в возрасте трёх лет. В школе «Жемчужина Алтая» юная спортсменка занималась у Елены Наумовой. В России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях. Высшим достижением было шестое место на первенстве СФО.

В 2018 году Дарья, уже осознавшая, что планирует связать свою жизнь с гимнастикой, прошла просмотр у Натальи Раскиной и главного тренера сборной Германии Изабель Саваде. Это стало возможно по нескольким причинам. Во-первых, у Дарьи немецкие корни. Дедушка по маминой линии – немец, да и мама гимнастки имеет гражданство. Во-вторых, Елена Наумова уже отправляла своих воспитанниц в Германию, например, Елену Гейфнидер, которая стала серебряным призёром чемпионата Германии в групповых упражнениях. В-третьих, Варфоломеева никогда не выступала за сборную России, поэтому оформить переход в немецкую команду не составило бы проблем.

В итоге в августе 2018 года Дарью пригласили тренироваться в Германию, но переехать она смогла лишь в феврале 2019 года.

«По линии мамы у меня немецкие корни, и так получилось, что родилась я уже сразу с немецким паспортом. И мы решили переехать в Германию, так как там больше шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной», – объясняла причину выбора сборной Германии Дарья.

«Я три года жила без родителей»

Тренировки в Германии давались юной гимнастке непросто во многом потому, что Дарья долгое время жила в новой стране без родителей. Сейчас вся семья — отец Дмитрий, мама Татьяна, брат Александр — и собака Тори живут в Германии. Несмотря на длительную разлуку с близкими, гимнастка довольно быстро сумела пробраться в немецкую национальную команду.

«Начала тренироваться сразу, как приехала, у Натальи Раскиной, жила в интернате с другими гимнастками, но было тяжело из-за того, что первые три года жила без родителей, а также не знала немецкий язык, – вспоминала Варфоломева. – Бабушка и дедушка живут в 200 км от меня во Франкфурте и по возможности ездили ко мне и помогали! Но главное — было желание чего-то добиться, и не важно, как тяжело это было. В сборную Германии попала, пройдя квалификацию на национальном чемпионате, где заняла по юниорам второе место после Маргариты Колосов, благодаря этому попала на юниорский чемпионат мира 2019 года. Это был первый крупный чемпионат, где я в упражнении с булавами представляла Германию!»

На международных соревнованиях среди юниоров Варфоломеева была не слишком заметна. Например, на чемпионате мира среди юниоров в 2019 году, который проходил в Москве, спортсменка стала лишь 15-й в квалификации в упражнении с булавами.

Дарья Варфоломеева Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

После этого гимнастка ещё несколько раз появлялась на соревнованиях в России, а также ездила на родину к своим близким. Правда, было это довольно давно. По признаниям Варфоломеевой, последний раз в России она была около полутора лет назад.

Немецкая жемчужина

По-настоящему Дарья стала себя проявлять, перейдя на взрослый уровень. В 2022 году гимнастка завоевала два золота (мяч и лента) на этапе мирового Кубка Вызова в Испании. Следом Варфоломеевой покорился чемпионат Европы, где, будучи самой юной участницей финалов (15 лет и 7 месяцев), завоевала две бронзы в упражнениях с мячом и булавами.

«Я надеялась, но не ожидала этого. До сих пор не осознаю́. Это очень неожиданно для меня, до сих пор не могу поверить!» – признавалась Дарья.

В Германии Варфоломеева уже стала настоящей легендой. Немецкие СМИ называют девушку «немецкой жемчужиной». Всё дело в том, что Дарья стала первой немецкой гимнасткой, завоевавшей медаль в индивидуальных упражнениях на чемпионате Европы с 1980 года, она же – первая обладательница медали в истории объединённой Германии.

Но настоящий триумф случился уже на чемпионате мира. Во многом, конечно, этому поспособствовало отсутствие россиянок, а также снятие главных фаворитов – израильтянки Дарьи Атамановой и болгарки Боряны Калейн. Тем не менее в Софии Дарья завоевала серебро в упражнениях в упражнениях с мячом и бронзу в упражнениях с обручем. Эти медали стали первыми с 1985 года для Германии и первыми для объединённой Германии.

Но турнир не закончен: Варфоломеева – одна из претенденток на победу в многоборье и в упражнениях с лентой и булавами! После первого дня многоборья Дарья идёт на втором месте, уступая Софии Рафаэлли из Италии 1,4 балла. Что интересно, до ЧМ экс-россиянка признавалась, что её целью на турнир было лишь попадание в финалы. Хотя глобально у гимнастки были мощные планы.

«Я хочу выйти в финал на Олимпиаде. Моя первая цель – отборочные соревнования к Олимпиаде в Париже – в 2023 году. Нужно начать оттуда. После этого я хочу продолжить свою карьеру до Лос-Анджелеса-2028», – говорила Варфоломеева после чемпионата Европы.

Есть вероятность, что Дарья достигнет цели намного раньше, ведь чемпионат мира – 2022 – один из этапов отбора на Олимпиаду-2024. Квоты на Игры получат три спортсменки, занявшие призовые места в многоборье.

И, пожалуй, в отсутствие наших спортсменок, сибирячка, представляющая Германию, вполне заслуживает внимания российских болельщиков.