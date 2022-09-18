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Почему оценки российских гимнасток на Спартакиаде намного выше, чем у победительницы чемпионата мира — 2022

Российские гимнастки на Спартакиаде опередили чемпионку мира по баллам. А считали честно?
Татьяна Постникова
Гимнасткам на Спартакиаде дали завышенные оценки?
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Неужели сёстрам Авериным и Лале Крамаренко дома так сильно завышают оценки?

В середине сентября в Болгарии и России почти параллельно прошли соревнования по художественной гимнастике самого высокого уровня. В Софии были разыграны медали чемпионата мира, а в Москве прошла Спартакиада.

Весьма интересно, что итальянка София Раффаэли, ставшая чемпионкой мира в личном многоборье, набрала 133,250 балла, а обладательница золота Спартакиады Лала Крамаренко получила от судей 163,300 балла.

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Избавление от трудности предмета

Конечно, когда зритель видит разницу в оценках, то может подумать, что её обеспечил класс гимнасток и их умение чисто и точно исполнять программу. Но в этом случае разрыв составляет почти 30 баллов – российские гимнастки не могут быть настолько лучше, чем иностранные соперницы.

Большая разница в баллах объясняется по-другому и причём довольно просто. Всё дело в том, что на чемпионате мира – 2022 гимнастки выступали по новым правилам FIG, а на Спартакиаде спортсменки состязались по новым российским правилам, которые серьёзно отличаются от международных.

Лала Крамаренко

Лала Крамаренко

Фото: РИА Новости

Для начала разберёмся с новыми правилами FIG, которые вступили в силу в начавшемся олимпийском цикле. В отличие от предыдущих правил, по которым гимнастки соревновались последние четыре года, теперь трудность тела ценится значительно выше, чем трудность предмета. При этом введены ограничения по количеству определённых элементов, входящих в трудность предмета. Кроме того, особое внимание сейчас уделяется артистизму – его даже оценивает отдельная бригада судей.

Вследствие этого, конечно, поменялись и критерии оценки выступлений, как и стоимость различных элементов. Если в прошлом году на чемпионате мира – 2021 победительница многоборья Дина Аверина получила 108,400 балла, то нынешняя чемпионка София Раффаэли – 133,250 балла. Теперь гимнастки получают не привычные 26-29 баллов за упражнения с мячом, булавами и обручем и 20-25 баллов за ленту, а 30-35 баллов за каждый вид. По новым правилам даже лента теперь не считается низкооцениваемым упражнением: за неё гимнастки получают столько же, сколько и за остальные.

Безграничные правила

Данные изменения правил не понравились главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер, поэтому в апреле она объявила о создании собственных, российских, правил. Объяснила она это тем, что в FIG пытаются сделать так, чтобы на подиуме были не только российские гимнастки, но и более слабые представительницы других стран.

«Если гимнастка может выполнять сложные элементы совершенно разнообразно, то они должны иметь ценность, – писала Винер в открытом письме. – Тогда как сейчас все программы в современной художественной гимнастике одинаковые. К сожалению, олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» в художественной гимнастике давно неактуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие».

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В итоге наши российские правила сильно отличаются от международных. Начнём с трудности тела. Так, по правилам FIG нельзя выполнять больше 20 элементов, при этом не более пяти динамических вращений и не более трёх комбинированных трудностей тела, по нашим – ограничений нет. Но при этом, согласно российским правилам, гимнастка должна выполнить минимум четыре волны, две из которых будут полными, по иностранным было достаточно двух волн. Также теперь спортсменки в России обязаны выполнить минимум один динамический элемент с вращением, о чём не говорится в правилах FIG. Дополнительные бонусы можно получить благодаря новым и оригинальным элементам, а вот частое повторение одного и того же может привести к сбавке.

В трудности предмета изменений меньше. Здесь тоже теперь нет ограничений по количеству элементов, тогда как по международным правилам их может быть всего 20. Кроме того, в отличие от правил FIG в России, гимнастки теперь могут выполнять трудность предмета в фазе динамических элементов с вращением.

Ирина Винер

Ирина Винер

Фото: РИА Новости

Естественно, это влияет не только на внешний вид программ, но и на итоговую оценку за них. Вместо стандартных 20-29 баллов мы видим нереальные ранее 30-40 баллов за каждое упражнение.

Без российской прибавки

Неужели все эти 30 баллов между Крамаренко и Раффаэли – лишь прямое следствие разницы в правилах? Да, и это легко объясняется тем, что в России ограничений по элементам нет. Наши гимнастки могут вставлять столько, сколько смогут сделать, а потом получать за это космические баллы.

При этом нельзя сказать, что дополнительный отрыв создаётся потому, что дома российским гимнасткам завышают оценки. В отличие от фигурного катания, в художественной гимнастике такой тенденции почти нет. Если что-то и добавляют по сравнению с международными стартами, то очень немного.

Например, в 2021 году в многоборье на разных турнирах Дина Аверина набирала практически одинаковые баллы, хотя дома они и были чуточку больше. На чемпионате России она получила 109,950, на этапе Гран-при в Москве – 109,00, на чемпионате мира – 108,400, на чемпионате Европы – 107,325 и на Олимпиаде – 107,650. Все турниры, за исключением ЧЕ (бронза) и Игр (серебро), Дина выиграла. Причём иногда за отдельные упражнения в многоборье за рубежом гимнастка получала больше, чем в России: 28,250 за мяч на ЧМ, 28,300 на ОИ, 29,100 на ЧЕ против 28 на ЧР.

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С Ариной ситуация в целом похожая, при этом на некоторых мировых турнирах её баллы были выше, чем дома: 106,350 – чемпионат России (2-е место), 107,600 – этап Гран-при в Москве (2-е место), 109,100 – чемпионат Европы (1-е место), 103,200 – чемпионат мира (3-е место) и 102,100 – Олимпиада (4-е место).

Конечно, смотря на цифры, не стоит забывать о том, насколько качественно и безошибочно гимнастка выступила в тот или иной раз, какую показала трудность тела, а также о том, насколько внимательны были судьи.

София Раффаэли

София Раффаэли

Фото: Luca Agati/Getty Images

Так что почти 100% разницы в баллах между нашими гимнастками на Спартакиаде и иностранными спортсменками на чемпионате мира – из-за отличий в правилах. О заметном завышении россиянкам оценок речи нет. Если, например, Раффаэли подготовит программу по российским правилам и выступит на Спартакиаде, то вполне сможет прибавить баллов 30 к результату на ЧМ.

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