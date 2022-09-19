Карлсен сдался на втором ходу партии с Хансом Ниманном. Тем самым, которого он считает читером.

«Магнус потерял всё уважение». Очередной скандальный поступок чемпиона мира по шахматам

Совсем недавно на турнире в Сент-Луисе действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен взорвал информационную бомбу: после поражения в 3-м туре он косвенно обвинил соперника в читерстве и снялся с турнира. На самом высоком уровне ничего подобного не было очень давно.

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Впрочем, доказательств Магнус так и не предъявил, и обвинение повисло в воздухе. Бедный Ханс Ниманн оправдывался как мог, но напряжение сохранялось. Болельщики с нетерпением ждали встречи Карлсена и Ниманна в онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup. Кто-то предполагал, что партия пройдёт спокойно, кто-то – что норвежец на неё не явится.

Но Магнус Карлсен сделал то, чего никто не ожидал.

Шок на втором ходу

Прежде чем перейти к самой партии, стоит отметить, что турнир Julius Baer Generation Cup проходит в онлайн-режиме. Шахматисты находятся в комнате с камерой и демонстрируют экран своего компьютера. За каждым игроком следит отдельный судья, кроме того, происходящее анализируется компьютерными программами. Выходить нельзя, даже в туалет.

Все эти условия были выполнены. Ханс Ниманн и Магнус Карлсен встретились в онлайне. Было бы интересно узнать, пожмут ли они друг другу руки, но, к сожалению, проверить это на дистанционном турнире невозможно.

Ниманн в этот раз играл белыми, Магнус – чёрными. Американец начал без сюрпризов – d4. Норвежец ответил движением коня на f6. Ниманн предложил сопернику индийскую защиту, сыграв с4, а тот… отказался играть дальше.

Молча нажал на кнопку «сдаться» и выключил свою веб-камеру.

Комментаторы в норвежской студии были шокированы происходящим.

Очевидно, что сдача партии на втором ходу – это акция протеста со стороны Магнуса. Почему-то он решил действовать именно так. Не отказался от участия в турнире, не отказался от конкретной партии, а молча, но максимально ярко заявил, что не хочет играть с тем, которого считает обманщиком.

Впрочем, теперь точка зрения Карлсена ясна. В Сент-Луисе он весьма туманно намекал на нечестную игру, и можно было предположить, что виноваты организаторы, судьи или ещё кто-то. Но теперь совершенно очевидно, что Магнус открыто выступает именно против Ханса Ниманна.

«Позиция безнадёжна. Любой бы сдался»

Мнения болельщиков в соцсетях разделились. Одни полностью одобряют поступок Магнуса, другие нещадно критикуют чемпиона мира.

«Магнус потерял всё уважение, которое у меня к нему было».

«Он не хочет играть с читером, хорошо его понимаю».

«Очень неуважительно со стороны Магнуса. Что-то не так, но он просто молчит».

«Если он знает, что Ханс обманывал, но не может это доказать, то сдача партии – идеальный выход. Всё ясно».

«Магнус просто распиаренный лузер. Кто вообще за него болеет?»

«По меньшей мере Магнус не признаёт двойные стандарты на разных турнирах».

«Очень непрофессионально».

Нашлись и те, кто шутил по поводу неоднозначной партии.

«Ферзевый гамбит – сложная штука для этого парня».

«Магнус увидел, что ему грозит мат в восемь ходов, потому и сдался».

«Позиция на доске безнадёжна, любой бы сдался».

«Так вот он какой, отказанный ферзевый гамбит».

Поступок Магнуса действительно разделил мировое шахматное сообщество. Теперь уже совершенно очевидно, что чемпион мира считает молодого американца обманщиком, но доказательств он пока не предъявил.

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