«Личное дело каждого». Великая российская чемпионка покинула страну и больше не вернётся

Дуэт синхронисток Анастасии Давыдовой и Анастасии Ермаковой пришёл на смену звёздам Марии Киселёвой и Ольге Брусникиной и блистал на Олимпиадах в Афинах и Пекине. Давыдова вообще была признана лучшей синхронисткой планеты первого десятилетия нового века.

Сейчас ни той, ни другой представительницы великого дуэта в России уже нет. Но если Ермакова уехала из страны в спокойные времена и уже десять лет живёт и трудится в Италии, воспитывая конкуренток россиянкам, то Давыдова внезапно покинула страну и бросила свою школу. Во всяком случае, для Олимпийского комитета России отъезд генерального секретаря организации стал полной неожиданностью.

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Согласно появившейся в интернете информации, Анастасия Давыдова отправила сотрудникам своего олимпийского центра синхронного плавания сообщение о том, что покинула страну и возвращаться не намерена, а также указала, к кому обращаться по поводу оперативных вопросов по управлению спортивной организацией.

Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова Фото: РИА Новости

В ОКР отреагировали на случившееся пресс-релизом. Читать его сложно, поэтому простым языком: заявление о сложении полномочий Давыдова не подавала, организация работает вне зависимости от того, что происходит в личных делах у генерального секретаря, а вообще надо опираться на проверенные данные.

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Ну, по крайней мере, пока пятикратная олимпийская чемпионка не стала испуганной любительницей малинового фраппе и жёлтых самокатов. Но какие ещё данные нужны, когда великий тренер Татьяна Покровская подтвердила отъезд Давыдовой. По словам Покровской, она узнала о письме бывшей спортсменки вечером 26 сентября от коллег и была в полном недоумении.

Но точнее, чем ещё один великий тренер Татьяна Тарасова, описать ситуацию сложно.

«Это личное дело каждого человека», — сказала Татьяна Анатольевна в коротком комментарии для «РИА Новости».

Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова Фото: Lars Baron/Getty Images

Сейчас сложное и странное время. Каждый для себя решает, что делать.

Анастасия Давыдова, пятикратная олимпийская чемпионка, трижды орденоносец, решила уехать. Кто-то скажет – сбежала. Уехала и уехала.

В этой ситуации главное, чтобы спортсмены, которые занимались в центре Давыдовой, не оказались никому не нужными. Но такой вариант вряд ли возможен.