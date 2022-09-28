«У Магнуса есть доказательства». Реакция шахматного мира на новое заявление Карлсена

Магнус Карлсен наконец-то дал объяснения своему поведению в конфликте с Хансом Ниманном, открыто обвинив своего оппонента в жульничестве. Если до заявления норвежца многие осуждали действия Карлсена, то теперь поддерживают его. Что говорят в шахматном мире о развитии ситуации?

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«Дыма без огня не бывает»

Многие из тех, кто раньше держал нейтралитет, после заявления Карлсена поменяли своё мнение в пользу норвежца. Например, Хикару Накамура, раньше находившийся посередине, теперь больше склоняется в сторону Магнуса.

«Понятно, что у Магнуса есть какие-то доказательства, но пока никто не знает какие. Сейчас мяч на половине поля Ниманна. У него есть два человека, которые просят дать разрешение поделиться тем, что у нас есть, без каких-либо юридических последствий. Что теперь будет делать Ханс — большой вопрос. Если Ханс ничего не говорит, это выглядит подозрительно. Если он невиновен, он должен заявить о себе и попросить Магнуса показать, что у него есть. Если он этого не сделает, сомнений нет в том, что он виновен», – пояснил Накамура.

Немного философски на этот счёт высказался британский гроссмейстер и по совместительству близкий друг Карлсена Дэвид Хауэлл.

«Конец, начало конца или только конец начала?» – написал он.

Осторожно на эту тему высказывается и россиянин Сергей Карякин, правда, по его словам видно, что он всё-таки придерживается стороны Карлсена.

«Не читал внимательно обвинения со стороны Карлсена: видел только на английском языке – на русском ещё не успел, – рассказал Карякин. – Проблема читерства в шахматах очень серьёзная – никто никаких действий не предпринимал годами. Скажу по своему опыту, что участвовал в сильнейших международных соревнованиях, и практически нигде не было либо никаких мер, либо были абсолютно формальные, которые при желании можно было очень легко обойти. Проблема действительно есть… Но читерил ли Ниманн – у меня ответа нет, потому что его вина не доказана – не пойман с поличным.То, что Ниманн читерил в онлайн-турнирах, – это факт. Поэтому к нему отношение довольно предвзятое. Но дыма без огня не бывает, как говорится».

Магнус Карлсен Фото: fide.com

«Сейчас в шахматном мире какая-то драма»

Стоит признать, что в большинстве своём шахматный мир всё же старается держаться нейтральной позиции. Правда, теперь в этой группе оказались даже те, кто раньше возмущался поведением Магнуса.

«Понятно, что если это то, что он собирался придумать, то это некая антикульминация. Нового в эту историю он не привнёс, – поделился мнением эксперт NRK Торстейн Бэ. – Сейчас в шахматном мире какая-то непрекращающаяся драма – этот острый конфликт между Карлсеном и Ниманном. Пока мы не особенно близки к какому-то решению. У Магнуса высокий статус, и в этой ситуации он его использует. Но всё же обстоятельства таковы, что люди, вероятно, потребуют вещественных доказательств обмана. И это не обязательно означает, что Магнусу не верят, просто людям необходимо иметь больше мяса на кости, чтобы прийти к какому-то выводу».

Известный американский гроссмейстер и комментатор Морис Эшли убеждён, что, несмотря на чёткие обвинения в читерстве, остаётся много вопросов и к самому Магнусу.

«Магнус наконец-то завил, что считает Ханса читером, но многие вопросы всё ещё висят в воздухе. Непонятно, зачем ему нужно разрешение Ханса сказать ещё больше после того, как он буквально сбросил бомбу на голову этого парня. Выяснится ли когда-нибудь вся правда? Печальное время для шахмат».

Максимально нейтральную позицию выразила восьмикратная чемпионка мира среди женщин Сьюзен Полгар. По её мнению, сейчас нельзя нападать или защищать кого-либо, но нужно чётко понять, что необходимо бороться с читерством.

«Вы можете любить или не любить Карлсена, но есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться: читерство – большая проблема в современных шахматах, – утверждает Полгар. – Поэтому очень важно, чтобы все шахматные федерации и организации отнеслись к этому вопросу очень серьёзно и сделали всё возможное, чтобы это предотвратить. Я говорю не только о нынешнем скандале, поэтому давайте не будем нападать или защищать какую-либо сторону. Эта проблема существует в нашем спорте уже много лет и должна быть решена как можно скорее, потому что это очень серьёзный удар по репутации – как для обвинителей, так и для подозреваемых».