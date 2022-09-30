Россиянам предложили вернуться в мировой спорт. Кто-то купится на эту провокацию?

Нужно всего ничего — дистанцироваться от спецоперации на Украине. И всё, можно будет выступать на любых стартах.

Российским спортсменам можно вернуться в международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом заявил глава МОК Томас Бах. Вот только те, кто хотят вновь выступать без флага и гимна, должны дистанцироваться от спецоперации на Украине. И даже гражданство менять не нужно.

Не исключено, что такие спортсмены в России найдутся.

«Специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях. Но это непросто», – приводит слова Баха итальянская газета Corriere della Sera.

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Бах не сказал, как именно будут определять тех, кто дистанцировался, а кто нет. Но можно предположить, что это будет какое-то публичное заявление или подпись на соответствующем документе. По сути, это социальный эксперимент, провокация.

Если спортсмен сделает то, что потребует МОК, в России он вряд ли сможет жить. Ну нет таких вариантов. Если не сделает – не будет выступать, даже если сам по себе является абсолютным лидером в мире и его отсутствие резко ослабит конкуренцию в конкретном виде спорта.

Флаг ОКР Фото: Jamie Squire/Getty Images

Найдутся ли в России такие спортсмены, которые выполнят все требования МОК? Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что да, такие спортсмены есть.

«Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я. Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие спортсмены у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране. Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится», – сказал Плющенко «РИА Новости Спорт».

А Татьяна Тарасова прямо заявила, что МОК склоняет российских спортсменов к предательству.

«Это будет выбор каждого спортсмена. Можно ли будет понять тех, кто согласится? Зачем сейчас обсуждать это? Сначала должны посмотреть: кто будет, а кто – нет. Затем уже обсуждать. Глава МОК Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству», – сказала Татьяна Анатольевна «Чемпионату».

Вот и получается, что с одной стороны «плюшки» от государства, три-четыре зарплаты и премии, а также возможность жить практически постоянно за государственный счёт. С другой – возможность участия в любых турнирах. Но, скорее всего, уже за свои собственные деньги и без возможности возвращения в страну. Интересно, сколько спортсменов всё-таки пойдут на такое?