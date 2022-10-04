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Трагическая история советского спринтера Андрея Прокофьева — как он выиграл Олимпиаду, а потом покончил с собой

«Это был талант от бога». Советский спринтер выиграл Олимпиаду, а потом покончил с собой
Ангелина Николаева
Трагическая история советского спринтера
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Трагическая история выдающегося Андрея Прокофьева.

Судьба советского спринтера и олимпийского чемпиона Андрея Прокофьева, пожалуй, одна из самых трагичных в истории отечественного спорта. Его называли одним из самых перспективных спринтеров мира, уже в 21 год он выиграл золото Олимпиады, и казалось, что это вдохновит молодого спортсмена на новые достижения. Но жизнь распорядилась иначе.

Олимпийский чемпион решил уйти из жизни по собственной воле.

Трудный подросток

Андрей Прокофьев достаточно рано потерял родителей и воспитывался в семье старшего брата. Будущий олимпийский чемпион был трудным подростком, периодически влезал в драки, выпивал, а однажды и вовсе попал в суд после нападения на милиционера. Как рассказывали знакомые Прокофьева, ещё в юном возрасте он мог пойти по наклонной дорожке, но его спас спорт.

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Прокофьев рано начал побеждать: уже в 19 лет он стал чемпионом СССР в беге на 110 метров с барьерами, а в 21 год на домашней Олимпиаде-1980 в Москве выиграл первое для страны золото в эстафете 4х100 метров.

Команда СССР занимала промежуточное третье-четвёртое место, когда эстафетная палочка оказалась в руках Прокофьева, завершавшего эстафету. Советский спринтер догнал соперников и вырвал победу для своей команды, финишировав на 0,07 секунды раньше, чем польский спортсмен.

«Ему надо было посвятить себя спорту»

Однако спортивной карьере чемпиона мешали проблемы с дисциплиной. Несмотря на свои заметные успехи, Андрей недостаточно серьёзно относился к тренировкам, регулярно нарушал режим, а после головокружительной победы на Олимпиаде вернулись и подзабытые проблемы с алкоголем.

Андрей Прокофьев

Андрей Прокофьев

Фото: РИА Новости

При всём этом Прокофьеву удавалось сохранять хорошую форму. Все вокруг признавали, что это настоящий талант с невероятными врождёнными данными.

«Убеждена, что ему надо было целиком посвятить себя спорту. Этот талант у Прокофьева был от бога. Есть спортсмены, буквально слепленные умелыми руками тренеров. Андрея же не пришлось лепить. Ему надо было разве что помочь раскрыться. Но, увы, этого так и не случилось…» – рассказывала призёр Олимпиады-80 в спринте Людмила Маслакова «Советскому спорту».

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В 1982 году Прокофьев выиграл ещё две награды чемпионата СССР – в беге на 100 метров и 110 метров с барьерами, завоевал золото и серебро чемпионата Европы. Вполне возможно, что спринтер мог заявить о себе и на Олимпиаде-1984, однако Игры в Лос-Анджелесе команда СССР бойкотировала. Может быть, именно это лишило перспективного спортсмена последней мотивации соревноваться. От участия в соревнованиях «Дружба», проводимых для советских спортсменов вместо Олимпиады, Прокофьев отказался.

Андрей Прокофьев

Андрей Прокофьев

Фото: РИА Новости

Одиночество и депрессия

После этого ещё несколько лет Прокофьев выступал на международных соревнованиях, но на прежний уровень уже не забирался. А в 1987-м он получил серьёзную травму, после которой закончил со спортом.

Несмотря на образование и престижную профессию юриста, Прокофьев отправился в ГДР тренировать Западную группу войск. Жена бывшего спортсмена Юлия Кузнецова отказалась ехать с Прокофьевым: она вместе с сыном осталась в родном городе, а позже подала на развод.

Многие считают, что Прокофьев не смог справиться с депрессией после завершения спортивной карьеры и потерял смысл жизни. Ситуацию усугубило одиночество, и выбраться из этого стресса чемпиону не удалось.

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Всего лишь спустя год, через несколько дней после своего 30-летия, олимпийский чемпион Андрей Прокофьев покончил жизнь самоубийством. Сначала он пытался отравиться, но лишь попал в реанимацию – олимпийского чемпиона спасли. Но, увы, бывший спортсмен был настойчив. Вскоре после выхода из больницы он повесился в своей квартире.

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Теги Другие Лёгкая атлетика Легенды спорта •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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