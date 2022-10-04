«Это был талант от бога». Советский спринтер выиграл Олимпиаду, а потом покончил с собой

Судьба советского спринтера и олимпийского чемпиона Андрея Прокофьева, пожалуй, одна из самых трагичных в истории отечественного спорта. Его называли одним из самых перспективных спринтеров мира, уже в 21 год он выиграл золото Олимпиады, и казалось, что это вдохновит молодого спортсмена на новые достижения. Но жизнь распорядилась иначе.
Олимпийский чемпион решил уйти из жизни по собственной воле.
Трудный подросток
Андрей Прокофьев достаточно рано потерял родителей и воспитывался в семье старшего брата. Будущий олимпийский чемпион был трудным подростком, периодически влезал в драки, выпивал, а однажды и вовсе попал в суд после нападения на милиционера. Как рассказывали знакомые Прокофьева, ещё в юном возрасте он мог пойти по наклонной дорожке, но его спас спорт.
Прокофьев рано начал побеждать: уже в 19 лет он стал чемпионом СССР в беге на 110 метров с барьерами, а в 21 год на домашней Олимпиаде-1980 в Москве выиграл первое для страны золото в эстафете 4х100 метров.
Команда СССР занимала промежуточное третье-четвёртое место, когда эстафетная палочка оказалась в руках Прокофьева, завершавшего эстафету. Советский спринтер догнал соперников и вырвал победу для своей команды, финишировав на 0,07 секунды раньше, чем польский спортсмен.
«Ему надо было посвятить себя спорту»
Однако спортивной карьере чемпиона мешали проблемы с дисциплиной. Несмотря на свои заметные успехи, Андрей недостаточно серьёзно относился к тренировкам, регулярно нарушал режим, а после головокружительной победы на Олимпиаде вернулись и подзабытые проблемы с алкоголем.
Андрей Прокофьев
Фото: РИА Новости
При всём этом Прокофьеву удавалось сохранять хорошую форму. Все вокруг признавали, что это настоящий талант с невероятными врождёнными данными.
«Убеждена, что ему надо было целиком посвятить себя спорту. Этот талант у Прокофьева был от бога. Есть спортсмены, буквально слепленные умелыми руками тренеров. Андрея же не пришлось лепить. Ему надо было разве что помочь раскрыться. Но, увы, этого так и не случилось…» – рассказывала призёр Олимпиады-80 в спринте Людмила Маслакова «Советскому спорту».
В 1982 году Прокофьев выиграл ещё две награды чемпионата СССР – в беге на 100 метров и 110 метров с барьерами, завоевал золото и серебро чемпионата Европы. Вполне возможно, что спринтер мог заявить о себе и на Олимпиаде-1984, однако Игры в Лос-Анджелесе команда СССР бойкотировала. Может быть, именно это лишило перспективного спортсмена последней мотивации соревноваться. От участия в соревнованиях «Дружба», проводимых для советских спортсменов вместо Олимпиады, Прокофьев отказался.
Андрей Прокофьев
Фото: РИА Новости
Одиночество и депрессия
После этого ещё несколько лет Прокофьев выступал на международных соревнованиях, но на прежний уровень уже не забирался. А в 1987-м он получил серьёзную травму, после которой закончил со спортом.
Несмотря на образование и престижную профессию юриста, Прокофьев отправился в ГДР тренировать Западную группу войск. Жена бывшего спортсмена Юлия Кузнецова отказалась ехать с Прокофьевым: она вместе с сыном осталась в родном городе, а позже подала на развод.
Многие считают, что Прокофьев не смог справиться с депрессией после завершения спортивной карьеры и потерял смысл жизни. Ситуацию усугубило одиночество, и выбраться из этого стресса чемпиону не удалось.
Всего лишь спустя год, через несколько дней после своего 30-летия, олимпийский чемпион Андрей Прокофьев покончил жизнь самоубийством. Сначала он пытался отравиться, но лишь попал в реанимацию – олимпийского чемпиона спасли. Но, увы, бывший спортсмен был настойчив. Вскоре после выхода из больницы он повесился в своей квартире.
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