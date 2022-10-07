Россиянку Дину Аверину наградили за уникальный рекорд. Попадёт ли она в Книгу Гиннесса?

Серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина попала в Книгу рекордов России в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». Сертификат был вручён гимнастке на втором этапе Кубка сильнейших, который проходит в Москве.

24-летняя Дина Аверина 18 раз становилась чемпионкой мира, что является мировым рекордом. Также она является первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она завоёвывала награды на чемпионатах в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. Прошлой осенью Дина побила рекорд другой блистательной россиянки — Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых наград с мировых чемпионатов.

Претендентка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса

В своём телеграм-канале Дина высказалась о новом достижении:

«Для меня большая неожиданность и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто, несмотря ни на что, всегда был рядом, болел и переживал. Эта награда, безусловно, добавила мотивации и вдохновения для новых рекордов. Верьте в свои силы и помните, что нет ничего невозможного», – эмоционально написала Дина Аверина.

Дина Аверина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По сообщению «РИА Новости», Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что теперь Дина будет претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

«Не могу сказать, что у меня ещё будут чемпионаты мира»

Готова ли Дина Аверина улучшить свой рекорд? Сама гимнастка сказала, что надеется вновь выступить на мировом первенстве, однако при этом вполне допускает, что чемпионат мира 2021 года был для неё последним

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«В 2019 году в Баку мне кто-то сказал, что это был мой последний чемпионат мира, мол, в олимпийский год мировых первенств не бывает. И тогда я ответила, что не факт, что это был мой последний чемпионат мира. Так в итоге и случилось. Из-за пандемии случился перенос, и чемпионат мира прошёл в один год с Олимпиадой. И я очень рада, что те мои слова сбылись. Сейчас же я не могу так же уверенно сказать, что у меня ещё будут чемпионаты мира. Но всегда надеюсь на лучшее», – приводит слова Авериной ТАСС.