Даже Карлсен бессилен. Почему главного шахматного обманщика современности нельзя наказать

ФИДЕ запустила ситуацию и ничего не может сделать в случае с Хансом Ниманном.

Шахматный мир, безусловно, потрясли события последних недель. Чемпион мира Магнус Карлсен, проиграв на турнире в Сент-Луисе юному американцу Хансу Ниманну, развязал против него холодную шахматную войну. Норвежец сначала намекнул, а потом и прямо обвинил соперника в читерстве, по сути разрушив его репутацию. За руку Ханса не поймали, а самым серьёзным доказательством, помимо ощущений Магнуса, стал масштабный доклад шахматной платформы Chess.com – там, правда, тоже нет прямых обвинений, а только наблюдения: Ниманн порой неестественно хорошо играет, а его прогресс просто удивителен – лучше, чем у того же Карлсена и даже Бобби Фишера.

Надо признать, что Ниманн не обладает безупречной репутацией – он уже признавал два случая читерства в своей карьере. Магнус также подчёркивал, что подсказками компьютера пользовался и тренер Ханса – Макс Длуги. Всё это вкупе с выводами Chess.com создаёт Ниманну образ главного шахматного обманщика современности. И оправдаться американцу нечем.

Но вот что забавно: прямо в эти дни Ханс вполне себе спокойно играет в чемпионате США. Неужели его никто не накажет за обман?

Возможно, звучит странно, но нет, не накажут.

Максимально ёмко перед стартом национального чемпионата высказался исполнительный директор шахматного клуба Сент-Луиса Тони Рич:

«Жульничал ли Ханс за доской? Точного ответа мы не знаем. Жульничал ли он онлайн? Предположительно, да. Должны ли мы всё ещё думать, что он невиновен, пока его вина не будет доказана? Ответ – да».

Если посмотреть на ситуацию непредвзято, то Рич ведь полностью прав. Магнус Карлсен может быть хоть сто раз чемпионом мира и самым влиятельным шахматистом планеты, но его ощущение, что Ниманн играл против него недостаточно сосредоточенно – это не доказательство. А расследование Chess.com – это точка зрения частной, коммерческой организации, способной лишить его своих услуг, но не имеющей права наказать его как-то иначе.

Сейчас на первый план должна выйти Международная федерация шахмат – только у неё есть достаточно возможностей карать и миловать. Правда, есть ощущение, что в ФИДЕ как-то не слишком активно занимались проблемой читерства в шахматах в последние годы и прилично запустили ситуацию.

Похоже, пришло время догонять. Иначе никак.

Вообще, вопрос доказательства использования компьютерных подсказок в шахматах – тема сложная. Если человека не застукали в туалете с телефоном или не нашли у него скрытый наушник, то доказать, что ход по первой линии – это помощь программы, а не гениальное просветление, не так-то просто. Но, как утверждают эксперты, возможно: аналитические методики существуют.

ФИДЕ в ближайшие годы стоит возглавить процесс их внедрения, доработки и полноценного использования для выявления шахматных мошенников. Да, на первых этапах возможны огрехи, просчёты и ошибки, но после их устранения должны быть оформлены чёткие, математические правила, позволяющие выявить людей, пользующихся, грубо говоря, компьютерным допингом.

Ханс Ниманн Фото: Из личного архива Ниманна

Есть же сейчас в мире антидопинговый кодекс ВАДА, и правила там прописаны детально. Каких-то веществ вообще не должно быть в организме, какие-то могут содержаться в анализах до определённого порогового значения или, например, при использовании терапевтических исключений. Если анализ показывает наличие запрещённого вещества – следует дисквалификация. Понятно, что есть разные нюансы и обстоятельства, но в целом правила довольно чёткие.

А ведь так было не всегда. Антидопинговая система в современном виде стала формироваться только в 60-х годах прошлого столетия. До этого же был полный хаос: спортсмены глотали таблетки горстями и порой даже умирали от этого.

С тех пор прошло более полувека, и борьба с допингом, в общем-то, налажена. Работает система, пусть и работает со всевозможными оговорками.

ФИДЕ стоит сделать в своей шахматной вотчине нечто подобное. С чёткими критериями, правилами и наказаниями, которые не будут сводиться к тому, что конкретно Карлсен с подозреваемым в нарушениях играть отказывается. И важно, чтобы все шахматисты, играющие под эгидой ФИДЕ, все эти правила приняли – тогда у них не будет возможности их нарушать.

Вероятно, Ниманн действительно жульничал в онлайн-партиях. Выводы крупнейшей шахматной платформы, по мнению экспертов, в достаточно степени объективны. Но наказать юного американца сейчас никто не сможет.

Просто потому что ФИДЕ не обеспечила себе такого права.