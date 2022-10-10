США сенсационно осадили. Расклады на плей-офф женского чемпионата мира по волейболу

Польки неожиданно обыграли американок и впервые за 60 лет вышли в четвертьфинал турнира.

Чемпионат мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, входит в решающую стадию. В воскресенье, 9 октября, определились участники плей-офф турнира. Из 24 команд, вступивших в сражение, шансы на победу в финале сохранили лишь восемь.

И надо признать, что есть и некоторые неожиданности.

«Наша команда переродилась»

Лучшей командой турнира на данный момент является сборная Сербии. Действующие чемпионки мира пока не проиграли ни одного матча – только им удалось выиграть все девять встреч. При этом они оставили за собой 27 партий из 29 – это тоже лучший результат среди всех команд-участниц.

В первом матче плей-офф девушки из Сербии встретятся с хозяйками турнира – сборной Польши. Эти команды уже встречались на втором групповом этапе, и польские волейболистки были биты в трёх сетах. Однако сразу после этого они обыграли олимпийских чемпионок из США – и первая в истории крупных международных турниров победа над американками позволила Польше впервые в истории войти в топ-8 команд чемпионата мира.

Чемпионат мира по волейболу — 2022 Фото: Getty Images

Безусловно, это огромный успех для тренера Стефано Лаварини, который работает с польской командой всего лишь несколько месяцев:

«Наша команда переродилась. Я надеюсь, что нас ещё ждёт что-то приятное», – приводит слова Йоанны Волош, капитана сборной Польши местные СМИ.

Впрочем, кажется, что польки уже прыгнули выше головы. Если им удастся хотя бы навязать борьбу Сербии, это будет большой неожиданностью.

Главная интрига четвертьфиналов

Бразилия стала ещё одной командой, которой удалось пройти второй групповой этап без единого поражения. Именно бразильянки прервали беспроигрышную серию итальянок, возглавляющих мировой рейтинг и претендующих на золото. Впрочем, несмотря на это поражение, Италия всё равно уверенно заняла первое место в октете Е, опередив Бразилию на два турнирных балла.

Италия в первом матче плей-офф встретится с командой Китая. На втором групповом этапе китаянки чуть не украли у итальянок первую партию, но уступили в ней 24:26, а следующие проиграли без шансов – 0:3. Скорее всего, девушки с Апеннин четвертьфинальную встречу начнут более собранно.

А противостояние Бразилии и Японии выглядит куда более непредсказуемым. Японки в группе как раз нанесли бразильянкам единственное на этом турнире поражение. Так что в этой паре интрига, пожалуй, максимальна.

Четвёртую четвертьфинальную пару составили США и Турция. У американок на этом турнире, пожалуй, многовато осечек. Ни букмекеры, ни эксперты эту команду после поражений от Сербии и Польши главным фаворитом уже не видят, но обыграть Турцию «звёздно-полосатым» всё-таки под силу.

Наиболее вероятно, что из верхней части сетки в финал прорвётся сборная Италии – у неё на этом чемпионате мира почти нет слабых мест. А вот в нижней половине болельщики вправе ожидать повторения битвы Сербия – США.