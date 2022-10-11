«Я снова влюбилась в гандбол». Как лучшая гандболистка России живёт и играет в Европе

Анна Вяхирева – это, без сомнений, главная звезда российского гандбола. В июне 27-летняя спортсменка начала свой новый этап в карьере, перебравшись из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс». Этот трансфер стал настоящей фантастикой, учитывая, в каких условиях сейчас находится российский спорт.

Как же Вяхирева освоилась в новой команде?

«Мне хотелось попробовать что-то новое»

После окончания Олимпиады-2020 Вяхирева взяла паузу в выступлениях. Казалось, это может привести к завершению карьеры, однако в марте Анна снова вернулась, а если точнее, ворвалась в гандбольный мир. Отчасти благодаря ей «Ростов-Дон» и взял титул чемпиона России.

Неудивительно, что после такого возвращения гандболисткой вновь заинтересовались иностранные клубы, в числе их был и могучий «Вайперс». Норвежская команда, между прочим, действующий победитель Лиги чемпионов, сделала всё возможное, чтобы заполучить лидера сборной России. И в конце июня Вяхирева официально стала игроком «Вайперс».

Первое время Анна знакомилась с новой страной и командой, посещая разные уголки Норвегии вместе с партнёршами по клубу. Во многом с адаптацией россиянке помогала бывшая коллега по «Ростов-Дону» Катрин Лунде.

Анна Вяхирева Фото: Из личного архива Анны Вяхиревой

В августе Вяхирева рассказывала, что приобрела квартиру недалеко от зала, где тренируются «Вайперс», а также делилась впечатлениями от нового города.

«Почему решила переехать в Норвегию? Важным для меня был прежде всего гандбол. Мне нравится страна, мне нравится, как «Вайперс» играют в гандбол. А ещё Норвегия — одна из столиц женского гандбола. И мне захотелось попробовать что-то новое», – признавалась Анна.

«Отличаются ли россиянки и норвежки? Здесь в команде я не вижу большой разницы. Меня окружают хорошие, независимые и целеустремлённые женщины. Раньше я знала только Катрин, но, несмотря на это, все партнёрши по команде мне очень хорошо помогают. Я счастливчик!»

Анна Вяхирева Фото: Из личного архива Анны Вяхиревой

«Мне нужно время, чтобы найти свой путь»

Отлично дела у Вяхиревой сложились не только в плане обустройства в новом городе и налаживанию отношений в новой команде, но и в спортивном плане. Дебютировала за «Вайперс» россиянка в первом же матче сезона, пускай и не вышла в стартовом составе. 1 сентября в игре чемпионата Норвегии с «Лавриком» (35:18) Анна забила три мяча, один из которых – с отметки.

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Уже в следующем встрече турнира, которая прошёл 9 сентября, Вяхирева вышла в старте. В матче с «Ромерик Рэйвенс» (41:19) россиянка записала на свой счёт шесть мячей, один из которых был забит с семи метров, а также жёлтую карточку.

«Я могу играть лучше. Сегодня было неплохо, но мне ещё многому нужно научиться, ко многому нужно привыкнуть. Я почти уверена, что буду становиться всё лучше и лучше с каждой тренировочной неделей. Процесс адаптации всё ещё продолжается. Мне всё ещё нужно время, чтобы найти свой путь. Девочки были фантастическими. Они вместе с клубом и всеми остальными вокруг сделали всё возможное, чтобы помочь мне освоиться», – говорила Анна.

Анна Вяхирева в игре Фото: vipers.no

После четырёх туров чемпионата Норвегии «Вайперс» возглавляет турнирную таблицу без поражений. А Вяхирева замыкает топ-10 лучших игроков чемпионата, имея в активе 24 забитых мяча (пять – с семиметровых), а также, согласно статистике, она – лучшая гандболистка в своей команде.

10 сентября в составе нового клуба Анна дебютировала в Лиге чемпионов. В матче с французским «Брестом» россиянка не вышла в стартовом составе, но появилась на площадке по ходу игры и записала на свой счёт три попадания. После той игры спортсменка призналась, что заново влюбилась в гандбол.

«Я очень довольна тем, что сейчас происходит в моей карьере. Случилось так, что я снова влюбилась в гандбол и хочу получать от него максимальное удовольствие, – объяснила Вяхирева. – Ещё больше я счастлива тому, что снова участвую в Лиге чемпионов — в соревновании самого высокого уровня. Не буду лгать, что переход в «Вайперс» — это вызов. Я в Норвегии уже два месяца, но всё ещё привыкаю. Гандбол здесь действительно отличается. Но мне нравится. Я бы не выбрала этот вызов, если бы не считала его хорошим для себя».

Анна Вяхирева в игре Фото: vipers.no

В группе A Лиги чемпионов «Вайперс» пока идёт на третьем месте, уступая лидеру одно очко. Анна приняла участие во всех четырёх матчах норвежского клуба в турнире, суммарно отправив в ворота соперниц 18 мячей. Впереди у россиянки ещё целый сезон и все шансы стать безоговорочным лидером команды. То, что она действительно будет блистать, сомнений уже нет.