Ронни О'Салливан — самый богатый снукерист. Сколько денег у Ракеты?
Намного больше, чем можно представить!
Первый во всём
Ронни О'Салливан — настоящая легенда снукера. Но Ракета № 1 не только в плане игры, но и в плане доходов. Сколько же зарабатывает англичанин?
№ 1 в рейтинге призовых
Ронни — самый богатый снукерист в истории. За карьеру О'Салливан заработал более £ 12,6 млн (около 880 млн рублей) призовыми. У Стивена Хендри, идущего в рейтинге богатых снукеристов вторым, £ 8,75 млн (616 млн рублей).
Общий доход за карьеру
В целом же состояние О'Салливана оценивается по одним данным в более чем $ 14 млн (около 892 млн рублей), по другим — около $ 32,5 млн (2,2 млрд рублей). Сюда входят и спонсорские контракты, и собственный бизнес, и призовые.
Самый прибыльный год
Больше всего денег Ракета заработал в сезоне-2018/2019. Тогда число призовых О'Салливана составило £ 922 тыс. (около 65 млн рублей). В этом сезоне на счету Ронни пока лишь £ 5 тыс. (352 тысячи рублей).
Самые большие призовые
Наибольшие призовые англичанин получил на чемпионате мира – 2021. Тогда за победу О'Салливан получил £ 500 тыс. (около 35,2 млн рублей).
Самые дорогие машины
Ронни часто покупает шикарные автомобили, но потом быстро продаёт их. Самым дорогим в коллекции снукериста стал Ferrari 458 Spider стоимостью от $ 245 тыс. (около 15,6 млн рублей).
Самые дорогие покупки
В 2018 году О'Салливан после поражения в финале ЧМ купил лодку стоимостью более чем £ 130 тыс. (около 8,2 млн рублей). Снукерист собирался жить в ней, однако через год продал за меньшие деньги из-за ненадобности.
Самые дорогие покупки
При этом на собственный дом Ронни тоже не пожалел денег. Ракета живёт в особняке в Эссексе стоимостью £ 1,5 млн (около 105 млн рублей).
Самые дорогие покупки
Немалые суммы О'Салливан тратит на благотворительность и собственного психолога, чьи услуги обходятся в десятки тысяч фунтов (более 700 тысяч рублей).
Ронни О'Салливан безумно богат. Сколько денег он заработал за свою карьеру?
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