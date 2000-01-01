Ронни О'Салливан безумно богат. Сколько денег он заработал за свою карьеру?

Самые дорогие покупки

В 2018 году О'Салливан после поражения в финале ЧМ купил лодку стоимостью более чем £ 130 тыс. (около 8,2 млн рублей). Снукерист собирался жить в ней, однако через год продал за меньшие деньги из-за ненадобности.