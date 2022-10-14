Американок выбили с чемпионата мира по волейболу. Теперь Сербию никто не остановит?

Женский чемпионат мира по волейболу – 2022 почти подошёл к концу. Финалисты определены: за титул чемпионов мира 15 октября сразятся команды Сербии и Бразилии. А в матче за третье место сыграют США и Италия.

Девушки из Сербии, обыгравшие американок, настроены завоевать второй титул чемпионок мира подряд – бразильянкам предстоит тяжелейший финал.

«Приехали с целью сыграть в финале»

Бразильянки ещё никогда в истории не выигрывали женский чемпионат мира. Команда Бразилии трижды играла в финале турнира – в 1994, 2006 и 2010 годах, но все три раза южноамериканки возвращались домой лишь с серебряными наградами. Спустя 12 лет они получили свой четвёртый шанс. Удастся ли им в этот раз завоевать долгожданные золотые награды?

Кажется, что реальные шансы на это есть. В полуфинале команда Бразилии обыграла мощную Италию со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19).

«Я так горжусь своей командой, они лучшие. Мы приехали на чемпионат мира с целью сыграть в финале и шли к этому шаг за шагом. Италия – одна из лучших команд в мире, и сейчас нам было очень тяжело играть с ними, но мы знали, что у нас получится. Я очень счастлива и очень горжусь своей командой. Теперь у нас есть 12 часов, чтобы отпраздновать, и мы начнём готовиться к Сербии. Мы будем играть от всей души и сердца. Мы очень сильно хотим победить, и, если у нас получится, это будет чем-то особенным», – рассказала бразильская волейболистка Ана Каролина да Силва Volleyball World.

Итоги полуфиналов чемпионата мира по волейболу Фото: Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

«Хотим остаться непобеждёнными»

А команда Сербии попытается выиграть золото чемпионата мира во второй раз подряд. В полуфинале сербки обыграли олимпийских чемпионок из США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23). Сербок как действующих чемпионок мира называют фаворитками финала, тем более что на этом чемпионате мира они не проиграли ни одного матча и отдали соперницам всего пять партий.

В полуфинальном матче с американками невероятный уровень игры продемонстрировала капитан команды Сербии Тияна Бошкович, которая набрала 33 очка. Для сравнения, самым результативным игроком в команде США стала Келси Робинсон, записавшая на свой счёт лишь 18 очков.

Непредсказуемым получился лишь четвёртый сет. В третьем Сербия как-то рано поверила в победу и почти безвольно проиграла. В четвёртом же завязалась красивая борьба. Выиграй его США – исход мог бы быть любым.

«Поздравляю девушек и всю команду с выходом в финал чемпионата мира. Действительно, это огромный успех, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим остаться непобеждёнными. Феноменальная игра, энергия, атмосфера. Рада, что после того третьего сета, который мы сыграли чуть слабее, нам удалось восстановиться. Мы играем финал через два дня после полуфинала, поэтому у нас очень мало времени на отдых.

Нам всё равно, против кого мы играем. Мы сделаем всё возможное, независимо от того, с кем мы играем, и постараемся завоевать второе золото чемпионата мира и забрать его домой. Конечно, в финале мы возьмём на себя роль фаворитов», — приводит слова Тияны Бошкович РТРС.