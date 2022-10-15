«Я себя всегда считала русской». Пловчиха из Великобритании решила выступать за Россию

В российском плавании – резонансная история. Есть такая пловчиха – Татьяна Белоногофф. Девушка имеет русские корни, но до 2019 года родилась и жила в Великобритании. Уже будучи чемпионкой Европы среди юниоров и призёром чемпионата Великобритании, молодая спортсменка решила переехать в Санкт-Петербург, чтобы продолжать тренироваться в России.

Она поменяла спортивное гражданство на российское и с сентября 2020 года получила право представлять нашу страну на международных стартах.

Теперь, когда Россия оказалась в изоляции, Татьяна решила… остаться.

«Британкой себя никогда не считала»

Почему Белоногофф выбрала именно Россию?

Дело в том, что мама Татьяны – русская и, хотя сама спортсменка и родилась в Великобритании, российский паспорт у неё также был.

Что касается причин перехода, то Татьяна рассказывала, что британской команде она просто не подходила из-за своего русского имени и шансов попасть в сборную команду там у неё практически не было:

«Момент тонкий, и мне хочется быть политкорректной в ответе на этот вопрос. Если коротко, то, в отличие от Великобритании, в России более объективный отбор в сборную команду. Там всё более субъективно, и я с моим тройным гражданством (у Татьяны также есть гражданство США. — Прим. «Чемпионата»), русским именем и не совсем британским характером не подходила тренерам сборной. В какой-то момент я уже отчаялась, потому что шансов попасть в национальную команду там не было никаких.

Плюс я себя всегда считала русской, нас мама всегда так воспитывала, что мы русские, которые просто живут в Англии. Мы ходили в русскую школу по выходным, дома говорим по-русски, читаем русские книги, смотрим российское телевидение. Британкой я себя никогда не считала.

В Англии всегда надо быть сдержанным. Если тебе что-то не нравится, нужно молчать: давать волю эмоциям нельзя. У меня это не очень получалось. Я слишком эмоциональная, и если мне что-то не нравится, я этого не скрываю. Англии я не очень подхожу», – приводит слова Белоногофф Sports.ru.

«Просто сменила место тренировок»

Сейчас Татьяна находится в Англии, где получает образование, но, как рассказала сама спортсменка, она планирует продолжать выступать за Россию:

«Мне нужно получать высшее образование, поступила в университет — подавала документы ещё в прошлом ноябре. Сейчас учусь в Англии, здесь очень хорошо совмещать спорт и учёбу. Но выступать я продолжаю за Россию.

Татьяна Белоногофф Фото: РИА Новости

Планирую стартовать на чемпионате России в Казани, останусь и выступлю на Кубке Сальникова. Так что я просто сменила место тренировок. Когда буду в России, буду тренироваться в бригаде Витты Владимировны Новожиловой».

Напомним, на прошедшем в апреле 2022 года чемпионате России по плаванию Белоногофф выиграла бронзу на дистанции 100 м брассом.