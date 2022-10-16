«Сегодня вы покорили планету». Зрелищная развязка женского чемпионата мира по волейболу

В Нидерландах завершился женский чемпионат мира по волейболу – 2022. Чемпионками во второй раз подряд стали девушки из Сербии, одержавшие победы во всех 12 матчах чемпионата. В матче за третье место итальянкам удалось разгромить действующих олимпийских чемпионок из США.

Рассказываем о том, как прошли финальные матчи чемпионата мира.

«Сделали это, не проиграв ни одного матча»

Сербским волейболисткам удалось обыграть бразильянок со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). Команда Даниэле Сантарелли превзошла бразильянок по количеству точных атак (50:33), блокам (9:5) и подачам (4:3).

Бразилия начала лучше, повела со счётом 5:2, однако сербки проснулись и к середине сета вышли вперёд благодаря атаке Бошкович – 11:10. Команды всю партию боролись на равных, горячей получилась и концовка, в которой всё решила ошибка Габриэлы Гимараес. Первый сет за Сербией – 26:24.

В начале второго сета бразильянки также вырвались вперёд – 9:5, но Сербия провела серию классных атак и сравняла счёт – 12:12. Бразилия быстро вернула себе преимущество в три очка, но соперницы тут же набрали семь очков подряд. Даже после этого бразильянки не сдались – команду за собой тащила Тайнара Сантос. Но после счёта 22:22 интрига всё же умерла. Сербки здорово показали себя в концовке и забрали себе второй сет – 25:22.

Благодаря блоку Стеванович в третьем сете сербки с самого начала взяли инициативу в свои руки, и под колоссальным давлением бразильянки стали ошибаться. Сербия закрепила своё преимущество и, контролируя игру до самого конца третьей партии, достаточно быстро завершили финал – 25:17.

Сборная Бразилии Фото: Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

Капитан сборной Сербии Тияна Бошкович стала самым результативным игроком финала (24 очка) и была признана самым ценным игроком чемпионата.

«У меня нет слов. Эти девушки, эта команда, эта энергия… Мы сделали это, не проиграв ни одного матча. Я счастлива и очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас в течение последних трёх недель, особенно мою семью», – радовалась Бошкович.

Команду поздравил и президент страны Александр Вучич:

«Сербия – чемпион мира! От всей души поздравляем наших феноменальных девушек, проявивших огромную энергию и невероятное мастерство! Сегодня вы покорили планету и сделали Сербию самой гордой страной! Спасибо за это, идём дальше!» – написал Вучич на своей странице в соцсети.

Сербия стала шестой страной, выигравшей два женских чемпионата мира по волейболу подряд. Ранее это удавалось СССР (1952, 1956, 1960), Японии (1982, 1967), Китаю (1982, 1986), Кубе (1994, 1998) и России (2006, 2010).

Сборная Сербии Фото: Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

Американок оставили без медалей

Матч за третье место завершился победой Италии. Со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 27:25) она обыграла сборную США – чемпиона Олимпиады в Токио.

Американки начали встречу бодро, получили небольшой перевес в начале первого сета, но итальянки смогли собраться, сравнять счёт и перехватить инициативу. В концовке у девушек из США не было никаких шансов – 20:25.

Вторая партия развивалась по аналогичному сценарию. Благодаря Андреа Дрюс американки повели в счёте, подача Лорен Карлини помогла увеличить перевес до трёх очков – 9:6. Но результативные действия Данези и Эгону помогли итальянкам вырваться вперёд – 11:10, после чего они стали просто уничтожать соперниц. Две удачные подачи Лубьян в конце партии позволили итальянкам завершить сет с неприличным для такого уровня счётом 25:15.

Третья партия получилась самой упорной. Преимущество переходило от одной команды к другой, счёт был почти равным. Первый серьёзный перевес в три очка возник у американок – 17:14. Олимпийские чемпионки развили свой успех и обеспечили себе комфортную концовку – 24:20. Однако итальянки не сдались, сравняли счёт, а в конце благодаря блоку Анны Данези выиграли партию со счётом 27:25 и забрали заслуженные бронзовые медали турнира.