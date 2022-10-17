«В раздевалке он смотрел на девушек». В США немыслимый скандал с трансгендером в волейболе

Трансгендеры, кажется, совсем скоро уничтожат мировой спорт. Ещё один скандал на эту тему разразился в Америке. В этот раз пострадали девушки из волейбольной команды старшей школы Randolph Union в штате Вермонт.

Они отказались делить одну раздевалку с трансгендером. Руководство команды в ответ на это вообще запретило девушкам посещать раздевалку и заставило их переодеваться в туалете. Всё это даже звучит как-то дико.

«Нужды трансгендеров ставят выше наших»

После того как некоторые волейболистки и их родители выразили недовольство по поводу присутствия трансгендера в женской раздевалке, девушек просто обвинили в издевательствах над трансгендерной ученицей.

Сами спортсменки, впрочем, свою вину полностью отрицают:

«Школьная система не на стороне волейболисток. Они ставят нужды учеников-трансгендеров выше наших, когда речь идёт об одном человеке против 14 других в команде. Это не вина трансгендеров – здесь куда больше виновата школьная система. Руководство не пытается помочь, а устраивает проблемы.

В нашей раздевалке был мужчина, когда девушки-волейболистки переодевались. Я попросила его уйти, но он этого не сделал. Потом он смотрел на девушек без футболок, и многим было неловко, у многих было ощущение, что в их частную жизнь вторглись. Я в панике как можно скорее оттуда вышла.

Это раздевалка именно для девушек, и то, что там находится мужчина, это неправильно. Когда я попыталась пожаловаться руководителям школы, мне просто заткнули рот и сказали, что есть закон и ничего с этим не поделать, а мне нужно идти в какое-то другое место, если я чувствую себя некомфортно.

В итоге мне предъявили обвинения. Но я рада, что высказалась, потому что закон нужно менять. Новость о случившемся в нашей школе приобрела государственный масштаб. Трансгендер имел право войти в раздевалку, но, после того как мы сказали, что нам некомфортно, он должен был уйти.

Я бы не хотела, чтобы другие девушки испытывали дискомфорт. У всех должна быть возможность переодеваться в той раздевалке, которая подходит тебе по биологии. Если ты родился девочкой, то можешь зайти в женскую раздевалку. Всё должно быть просто, но теперь это не так», – поделилась своими переживаниями Блейк Аллен, которой, на минуточку, лишь 14 лет.

«Девушки боятся открыто жаловаться»

Также подробностями случившегося поделилась 15-летняя Кайла:

«Мы сказали: «Не мог бы ты уйти отсюда? Мы тут переодеваемся, и нам некомфортно». Через какое-то время он ушёл, но не сразу. Многим из нас было неловко из-за этой ситуации. Это уже случалось прежде.

Я слышала много высказываний о том, что учеников-трансгендеров наделяют бóльшими правами, чем нас, остальных ребят. И это вполне соответствует тому, что мы сейчас видим. Об этом единственном ученике беспокоятся больше, чем обо всех девушках. Нас подталкивают к тому, чтобы мы переодевались в отдельных кабинках, а раздевалку занимал трансгендер.

Рада, что наконец-то спустя годы об этой ситуации стали говорить. Знаю, что в колледжах подобное случается, но девушки боятся открыто жаловаться. Считаю, наша команда проявила храбрость, поскольку мы знали, что может случиться, если мы не будем молчать. Например, у нас могли бы отнять стипендию».

После случившегося администрация школы инициировала расследование. Также она заявила, что в соответствии с законодательством штата студенты не должны пользоваться туалетами и раздевалками, которые не соответствуют их гендерной идентичности. При этом на время расследования конфликта части девушек из волейбольной команды запретили пользоваться раздевалкой.

«Абсолютный кошмар»

В то же время мать ученицы-трансгендера жалуется на огромное давление со стороны общественности на её семью после освещения истории в СМИ:

«Это – абсолютный кошмар. Просто ужас. Моя семья испытывает постоянную боль от лжи и оскорблений», – говорит мама 14-летнего ребёнка.

Также она рассказала, что история WCAX, первого СМИ, которое осветило этот инцидент, не соответствует действительности. По словам матери, её ребёнок подвергся издевательствам со стороны других девушек. Она рассказала, что её дочь переодевалась в женской раздевалке перед волейбольной тренировкой, когда трое девушек из команды начали кричать на неё, чтобы она вышла и перестала смотреть на них. Ранее она не сталкивалась с негативным отношением по поводу её трансгендерности в команде, поэтому это стало для подростка неожиданностью. Также мать студентки-трансгендера отметила, что ранее дочь без проблем переодевалась с напарницами по команде.

Лейн Миллингтон, представитель руководства школы отметил, что раздевалки школы были закрыты не в качестве наказания девушек, высказавшихся против присутствия там студентки-трансгендера, а для обеспечения безопасности учащихся на время расследования. А ограничения по посещению раздевалки коснулись абсолютно всех членов женской волейбольной команды.