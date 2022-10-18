Громкий скандал на ЧМ по волейболу. Девушка отказалась играть за сборную из-за оскорблений

На женском чемпионате мира по волейболу после завершения матча за бронзу между командами Италии и США зрители стали свидетелями настоящей драмы: диагональная европейской сборной Паола Эгону буквально расплакалась, несмотря на победу своей команды над американками – действующими олимпийскими чемпионками. А всё из-за того, что после поражения в полуфинале её обвинили в поражении из-за расистских предрассудков.

«Спрашивают, итальянка ли я»

В трансляцию попал фрагмент, во время которого Эгону эмоционально признаётся своему менеджеру, что больше не хочет играть за сборную:

«Вы не можете понять, это мой последний матч в сборной. Они спрашивают, итальянка ли я. Я от этого устала», – приводит слова Паолы итальянская пресса.

Сообщается, что истерика 23-летней волейболистки в микст-зоне связана с тем, что после полуфинального матча, по итогам которого команда Италии уступила бразильянкам, Эгону получала в соцсетях множество оскорбительных комментариев. Девушку обвинили в проигрыше и осуждали за недостаточную преданность Италии из-за её нигерийского происхождения.

Паола Эгону Фото: из личного архива

На пресс-конференции после матча одна из лучших волейболисток мира подтвердила, что собирается приостановить выступления за сборную:

«Я действительно хотела бы сделать перерыв в выступлениях за сборную, но я не говорю, что ухожу из неё. Посмотрим следующим летом. Несмотря ни на что, наше третье место – это успех. И я счастлива разделить его со своими подругами по команде. Без них я была бы никем. Они меня понимают и поддерживают. Я ещё молода, и у меня могут быть эмоциональные срывы».

Стоит отдельно отметить, что на чемпионате мира Паола Эгону показала выдающуюся игру и стала самым результативным игроком турнира.

«Она ничего нам об этом не говорила»

Президент федерации волейбола Италии Джузеппе Манфреди также высказался об эмоциональном инциденте с лидером сборной:

«После матча с Бразилией на волейболистку напала в соцсетях какая-то дура с расистскими постами. Паола ничего нам об этом не говорила, иначе мы бы вмешались. Будет ли Эгону в сборной? Дверь всегда открыта. Сейчас, после такого долгого и горячего события, можно говорить многое. Но сейчас нужно, чтобы мы все успокоились. Кроме всего прочего, волейбол способствует полной интеграции, противоположной расизму», – сказал Манфреди.

Паола Эгону Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Паола Эгону родилась в Италии в семье выходцев из Нигерии. Ранее в составе итальянской команды волейболистка выиграла чемпионат Европы и Лигу наций. И её крайне сложно было обвинить в недостаточной преданности сборной.

Хочется надеяться, что произошедшее – это действительно единичный нервный срыв, вызванный перенапряжением от серьёзного турнира. Такие игроки, как Паола Эгону, – настоящее украшение мирового волейбола. И очень не хочется, чтобы из-за неразумных хейтеров девушка завершала карьеру в сборной.