«Единственный выход – отстранить их». Глава МОК цинично продлил санкции против России

То, что никакого зимнего сезона для российских спортсменов не будет, предполагалось. Но теперь можно ни на что не рассчитывать. Глава МОК Томас Бах назвал ситуацию неразрешимой дилеммой и призвал продлить отстранение атлетов по национальному признаку. А жаркие споры относительно санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси стали главной темой первого дня генеральной ассамблеи национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Представители 11 национальных олимпийских комитетов требовали отстранить делегации России и Беларуси, а глава НОК Дании Ханс Наторп вступил по этому поводу с Бахом в публичную полемику, на что что президент МОК посоветовал оппоненту уважать мнение абсолютного большинства. Более того, российской и белорусской делегации на своих местах разрешили даже использовать государственную символику.
Бах заявил, что россияне и белорусы присутствуют на генеральной ассамблее АНОК согласно праву полноценных членов МОК, которые не отстранены и не наказаны. Вообще, глава МОК высказывался о том, что российские спортсмены и спортивные чиновники не должны страдать от действий собственного правительства, поскольку являются жертвами. А что же дальше?
А дальше должно продолжаться отстранение россиян и белорусов от всех международных соревнований, за исключением спортсменов в нейтральном статусе.
То есть, с одной стороны, пожалеть, выразить сочувствие и признать непричастность атлетов ко всему, что происходит в мире, а с другой – цинично продолжать наказывать только за то, что они имеют российское или белорусское гражданство. Где логика?
Флаги ОКР
Фото: Picture alliance via Getty Images
«Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования. Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам.
Единственный выход из ситуации – рекомендация международным федерациям об отстранении спортсменов от соревнований только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта. Иначе нам будут диктовать, кому участвовать в соревнованиях, а кому нет. Нам необходимо избегать того, чтобы спорт превратился ещё в один столь популярный сейчас в мире инструмент для санкции «око за око».
Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твёрдо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадёмся. Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями», — сказал Бах во время своей речи в Сеуле.
Бах заявил, что в случае снятия санкций именно политики и правительства стран будут диктовать, в каких соревнованиях участвовать россиянам и белорусам, а в каких – нет, а этого допускать нельзя. Ну, то есть спортивные санкции в отношении России и Беларуси, чтобы защитить, а не чтобы наказать. Что на самом деле в голове у президента МОК? Дать ответ на этот вопрос просто невозможно.
Впрочем, какими бы ни были объяснения, в сухом остатке – бессрочное отстранение наших спортсменов. Нет никаких шансов, что какая-либо международная федерация пойдёт наперекор МОК и допустит россиян до соревнований. И 22 октября, например, международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда последует рекомендации Томаса Баха.
Чудес не будет.
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