«Единственный выход – отстранить их». Глава МОК цинично продлил санкции против России

Томас Бах, оказывается, не наказывает российских спортсменов, а защищает их. Что вообще у него в голове?

То, что никакого зимнего сезона для российских спортсменов не будет, предполагалось. Но теперь можно ни на что не рассчитывать. Глава МОК Томас Бах назвал ситуацию неразрешимой дилеммой и призвал продлить отстранение атлетов по национальному признаку. А жаркие споры относительно санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси стали главной темой первого дня генеральной ассамблеи национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Новость по теме Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

Представители 11 национальных олимпийских комитетов требовали отстранить делегации России и Беларуси, а глава НОК Дании Ханс Наторп вступил по этому поводу с Бахом в публичную полемику, на что что президент МОК посоветовал оппоненту уважать мнение абсолютного большинства. Более того, российской и белорусской делегации на своих местах разрешили даже использовать государственную символику.

Бах заявил, что россияне и белорусы присутствуют на генеральной ассамблее АНОК согласно праву полноценных членов МОК, которые не отстранены и не наказаны. Вообще, глава МОК высказывался о том, что российские спортсмены и спортивные чиновники не должны страдать от действий собственного правительства, поскольку являются жертвами. А что же дальше?

А дальше должно продолжаться отстранение россиян и белорусов от всех международных соревнований, за исключением спортсменов в нейтральном статусе.

То есть, с одной стороны, пожалеть, выразить сочувствие и признать непричастность атлетов ко всему, что происходит в мире, а с другой – цинично продолжать наказывать только за то, что они имеют российское или белорусское гражданство. Где логика?

Флаги ОКР Фото: Picture alliance via Getty Images

«Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования. Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам.

Единственный выход из ситуации – рекомендация международным федерациям об отстранении спортсменов от соревнований только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта. Иначе нам будут диктовать, кому участвовать в соревнованиях, а кому нет. Нам необходимо избегать того, чтобы спорт превратился ещё в один столь популярный сейчас в мире инструмент для санкции «око за око».

Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твёрдо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадёмся. Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями», — сказал Бах во время своей речи в Сеуле.

Бах заявил, что в случае снятия санкций именно политики и правительства стран будут диктовать, в каких соревнованиях участвовать россиянам и белорусам, а в каких – нет, а этого допускать нельзя. Ну, то есть спортивные санкции в отношении России и Беларуси, чтобы защитить, а не чтобы наказать. Что на самом деле в голове у президента МОК? Дать ответ на этот вопрос просто невозможно.

Впрочем, какими бы ни были объяснения, в сухом остатке – бессрочное отстранение наших спортсменов. Нет никаких шансов, что какая-либо международная федерация пойдёт наперекор МОК и допустит россиян до соревнований. И 22 октября, например, международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда последует рекомендации Томаса Баха.

Чудес не будет.