На грани раскола. В мировой гимнастике — серьёзные проблемы из-за санкций против России

Ещё две страны отказались от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на него делегатов из России и Беларуси.

К Норвегии, Польше, Эстонии и Украине теперь добавились Нидерланды и Италия. И если раньше отсутствие на конгрессе не самых ведущих стран не вызывало особых опасений, то теперь, когда заседание сознательно игнорирует один из лидеров гимнастического мира – Италия, становится по-настоящему боязно. Кажется, подобная тенденция может поставить крест на возвращении российских спортсменов на международную арену.

Странные соревнования

В последнее время ведётся много разговоров о возможности допуска россиян на международные старты. Международная ассоциация бокса (IBА) уже вернула на мировую арену отстранённых атлетов из России и Беларуси. Но ситуация с конгрессом FIG показывает, что сказки ждать не стоит.

Если страны, в том числе мировые лидеры, готовы рискнуть и пропустить важное мероприятие, они вполне могут бойкотировать и международные турниры, на которые в теории могут допустить гимнастов из России. Это доказывает история из лыжных гонок, где норвежские и шведские спортсмены заявили о готовности пропускать соревнования, в том числе чемпионат мира, если в нём будут участвовать российские лыжники.

В таком случае существует риск, что от участия в турнирах с Россией откажется большинство стран. Даже если будут те, кто поддержит нашу страну или просто воздержится, то ценность международных соревнований всё равно сильно снизится. Вряд ли организаторы из FIG захотят проводить, скажем, чемпионат мира для половины стран, когда могут просто не пустить Россию.

Анна Страшко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несправедливое судейство

Есть и другой вариант развития событий. Допустим, после допуска россиян на турниры в нейтральном статусе от участия в международных стартах откажутся лишь немногие страны. Казалось бы, неплохо – наши будут соревноваться с сильными гимнастами и бороться за медали крупных турниров. Вот только кто гарантирует, что эти призовые места действительно будут?

Как известно, судейские бригады состоят из представителей разных стран. То есть, условно, рефери из «недружественного» государства может серьёзно занизить россиянам баллы. И если в случае со спортивной гимнастикой потери будут не столь значительные, то в художественной гимнастике, где по-прежнему остаётся большая доля субъективности при оценивании, сбавки могут серьёзно повлиять на результат. Например, судьи могут поставить меньше баллов как за трудность и исполнение, так и, естественно, за артистизм.

Возникает вероятность, что, несмотря на талант и старание, наши спортсмены могут попросту остаться без медалей, а дальше – и без квот на Олимпийские игры. Это уже не говоря об эмоциональных потрясениях, которые могут пережить гимнасты национальной команды – ведь бывшим чемпионам явно будет сложно быть вдалеке от пьедестала из-за несправедливости.

Дома лучше?

Кажется, лучший для нас сейчас вариант – выступать дома до тех пор, пока ситуация на международной политической арене не нормализуется, как бы грустно это ни звучало. Да, конечно, для самих атлетов это настоящая катастрофа, ведь недопуск на международные старты лишает их шансов побороться за олимпийские квоты, а значит, и возможностей осуществить свою главную цель и мечту – попасть на Олимпиаду. Как известно, век спортсмена короток, и иного шанса у них может и не быть.

Анастасия Гузенкова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что очевидно, подобный исход устраивает мировое сообщество. И дело совсем не в том, что наконец-то появится возможность завоевать медали и обыграть россиян. Для остальных гимнастов, по сути, мало что изменится: они также будут соревноваться между собой и совершенствоваться, просто сильных соперников станет меньше. В какой-то степени мировой спорт может даже выиграть: за золотые медали в художественной гимнастике будет бороться намного больше гимнасток, чем во времена доминирования России.

А есть ли вообще какой-то вариант, чтобы наши гимнасты спокойно могли выступить на международных стартах без различных последствий?

Теоретически, да. Например, FIG может занять довольно жёсткую позицию по поводу бойкотов стран, пригрозив им санкциями, а также внимательнее относиться к оценкам выступлений со стороны судей. В идеальном мире это должно сработать: сборные будут выступать на турнирах, наши спортсмены — получать честные баллы, и всё будет по-прежнему. Но в реальности, кажется, такие действия могут создать лишь дополнительные проблемы FIG и вынудить национальные гимнастические федерации ставить собственные ультиматумы. А там уже и до всеобщего раскола недалеко.

Получается, выход пока и для наших спортсменов, и для международной федерации лишь один – оставить тему возвращения россиян. Мировое сообщество ещё явно не готово принять нас обратно.