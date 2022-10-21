«Русских не должно быть в спорте». Никто не поддержал нелепый бойкот чиновника из Дании

Руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп демонстративно покинул зал во время доклада президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле. За день до этого датчанин раскритиковал присутствие России и Беларуси на ассамблее.
Это настоящая забастовка или просто плохое шоу?
«Покинем зал, если русским дадут выступить»
Всё началось с высказываний Ханса Наторпа против участия в ассамблее представителей России. Также за отстранение россиян высказались делегаты Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Черногории, Косова, Гренландии и Фарерских Островов.
«Мы не считаем, что русские должны быть в международном спорте, ни на каком уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена. Я не откажусь от нашего мандата и права слова. Важно, чтобы мы присутствовали, принимали участие в дискуссиях и говорили то, что думаем», – приводит издание DR слова главы датского НОК.
Украина принимала участие в ассамблее в онлайн-формате, а делегаты из России и Беларуси приехали в Сеул. Датчанин высказался и по этому поводу:
«Мы здесь вместе с российскими и белорусскими спортивными деятелями, а не с украинскими. Должно быть наоборот», – сказал Наторп BT.
Ханс Наторп
Фото: dif.dk
Более того, он пригрозил бойкотировать ассамблею из-за участия россиян:
«Мы пытаемся вовлечь как можно больше стран. Можно представить, что мы устроим дипломатическую забастовку, как вы видели в ООН, когда делегаты покидают зал, если русским дают время выступить. Однако для этого требуется, чтобы несколько стран выступили совместно, чтобы в этом случае не просто одна из 205 стран покинула зал», – сказал Ханс Наторп.
Столь вызывающие высказывания представителя Дании не понравились главе МОК Томасу Баху, которого трудно назвать сторонником России:
«Здесь нет «русских», нет «датчан», нет «немцев», нет «аргентинцев». Для нас они спортсмены, спортивные организации. Мы не будем грести всех под одну гребёнку из-за действий их правительств», – ответил Бах.
«Неприемлемая пропаганда»
Несмотря на все заявления Ханса Наторпа, россияне приняли участие в генеральной ассамблее АНОК. Сообщается, что в Сеуле Поздняков выступил с докладом о деятельности комиссии по образованию и культуре АНОК, которую он возглавляет. В ходе презентации были показаны видео с Международного форума юных олимпийцев, который в июне прошёл в Москве, и состоявшихся в июле Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке.
Станислав Поздняков
Фото: РИА Новости
И во время доклада Позднякова Ханс Наторп и ещё несколько датских делегатов действительно покинули зал. Позже представитель Дании объяснил свой поступок и назвал презентацию Позднякова пропагандой:
«Я уважаю тот факт, что глава ОКР является председателем комиссии. Но я счёл видеопрезентацию неприемлемой пропагандой, поэтому решил покинуть зал. Я чувствовал, что оказался не в том месте и не в то время, поэтому не смог остаться. Я чувствовал себя неловко», – цитирует Ханса Inside the Games.
Стоит отметить, что другие страны Данию в этом бойкоте не поддержали.
О поведении датчанина на генеральной ассамблее исчерпывающе высказался почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов:
«Где Дания в табели о рангах олимпийского движения, а где Россия? Олимпийское движение и Олимпийские игры спокойно переживут отсутствие Дании, а отсутствие Российской Федерации будет ударом. Нужно отметить, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только представитель одной», – приводит слова Смирнова «РИА Новости Спорт».
Поступок датчанина в сложившейся ситуации выглядит комично и нелепо. Несмотря на громкие заявления, он не смог подбить никого из противников России на демонстративный бойкот. Понятно, что у нас сейчас очень непростые отношения с МОК, но плохое шоу одного актёра повлиять на них в лучшую или худшую сторону никак не может. Может только повеселить.
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