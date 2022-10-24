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У российской бегуньи отобрали золото Олимпиады после информации от Григория Родченкова — кто пострадал

Россию лишили ещё одной олимпийской чемпионки. Она уже отдала медаль Лондона-2012
Андрей Шитихин
У Антюх отобрали золото Лондона-2012
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Наталья Антюх пострадала от информации Григория Родченкова. Беглый профессор продолжает топить российский спорт.

Результаты Олимпиады в Лондоне, прошедшей 10 лет назад, вновь пересмотрены. Россия лишилась ещё одной олимпийской чемпионки. Бегунья Наталья Антюх, победившая тогда на дистанции 400 метров с барьерами, уличена в нарушении антидопинговых правил после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Беглый профессор Григорий Родченков, со своими помощниками имевший полный доступ к этой базе, продолжает топить наш спорт.

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Именно из-за истории с этой базой российские спортсмены не выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Когда ВАДА потребовало от России передать полную базу, возникла заминка. А затем выяснилось, что многие данные были поправлены, некоторые вообще удалены. Расследование шло долго, а в итоге наш спорт наказали выступлением без национальных символов.

Кстати, скоро срок отстранения завершится. Правда, вряд ли это поможет российским спортсменам вернуться.
Антюх на Олимпиаде-2012 была одной из героинь в составе сборной России. Она выиграла барьерный бег на круг, опередив американку Лашинду Демус, а также помогла нашей сборной завоевать серебро в эстафете 4 по 400 м.

Наталья Антюх на Олимпиаде-2012

Наталья Антюх на Олимпиаде-2012

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В феврале 2017 года Антюх вернула эстафетную медаль в МОК. Дело в том, что участница той эстафеты Антонина Кривошапка попалась на нарушении антидопинговых правил, а в итоге наград были лишены все.

Самую главную медаль в своей карьере Наталья тогда сохранила. Да, были серебро Афин-2004 и бронза Пекина-2008, но разве могли эти награды сравниться с личной победой? Теперь только серебро и бронза останутся в коллекции Антюх – их уже никто не отнимет.

Примечательно, что в настоящее время спортсменка дисквалифицирована на четыре года. В прошлом году Наталью наказали на основании доклада профессора Ричарда Макларена. Все результаты Антюх с 30 июня 2013 года были аннулированы.

Удивительно, что и тогда бегунья сохранила олимпийское золото. То есть вокруг всё полыхало, но Антюх оставалась чемпионкой. К сожалению, вечно так продолжаться не могло.

Если кто-то скажет, да что за чемпионы такие – чуть ли не все были на допинге, возразить нечего. Правда, это уже прошлая история, за которую российский спорт уже понёс жёсткое наказание.

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