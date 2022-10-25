«Не хватает дешёвого маникюра». Интервью с капитаном сборной России о жизни в Европе

Переход капитана женской сборной России по гандболу Дарьи Дмитриевой из московского ЦСКА в словенский «Крим» на правах аренды стал одним из самых громких трансферов прошедшего лета. С приходом суперзвезды мирового гандбола «Крим», казалось бы, не должен был испытывать особых проблем в группе Лиги чемпионов, но пока дела на групповом этапе у команды складываются не очень – всего две победы в шести матчах.

О спорте, о том, как изменилась жизнь олимпийской чемпионки Рио-2016 и серебряного призёра Токио-2020 за последние два месяца, чего ей больше всего не хватает в Словении, как в стране относятся к русскому языку, чувствует ли она себя лидером команды, мы и поговорили с Дарьей.

«От Трефилова я привыкла получать по полной программе»

– Вам комфортно в нынешней команде?

– В бытовом плане, в плане общения внутри коллектива хоть в спорте, хоть вне спорта – никаких проблем. В чисто гандбольном плане у меня тоже нет никаких проблем, мне абсолютно комфортно. Единственная проблема – результаты в Лиге чемпионов могли быть лучше, и это немножко прибивает психологически. Все игры мы начинаем очень хорошо, первый тайм всегда или выигрываем, или вничью играем вне зависимости от уровня соперника, а во второй половине… Не знаю, что происходит, но в первые 10 минут второго тайма нам сложно вновь войти в игру, мы начинаем делать ошибки, из-за которых мгновенно получаем отставание в три-четыре мяча, а дальше сложно догонять.

Дарья Дмитриева Фото: Из личного архива спортсменки

– Причина только в психологии?

– Абсолютно. Это мы так действуем, а не соперницы что-то особенное придумывают в перерыве. С самого начала сезона была эта проблема, но тогда всё списывали именно на первые игры, приход многих новых игроков, притирку друг к другу. Отчасти мы были готовы к таким перепадам. Но прошло уже достаточно времени, а ничего не меняется. На второй тайм девчонки выходят напряжёнными. Очень хотим сыграть хорошо, а получается не очень. Огромное желание где-то даже мешает, и ты такая: «Ну вот, опять».

– Вы же в европейской команде играете, а не в команде под руководством Евгения Васильевича Трефилова, когда разбор ошибок шёл в ту же секунду. Чего бояться то?

– Команда – не один человек. Иногда в коллективе такое происходит. Очень много людей несут ответственность за результат. Для кого-то хорошо, когда тренер хорошо относится и не ругает за ошибки, а для кого-то это настоящий стресс – да я же ошибку сделал, как можно говорить, что всё нормально?! У всех разные характеры. Я привыкла за годы работы с Евгением Васильевичем получать по полной программе, причём открытым текстом и доходчивыми словами, а для кого-то это было бы ударом.

Я стараюсь максимально поддерживать девчонок, убеждаю их, что если мы преодолеем психологический барьер второго тайма, то для нас нет непобедимых соперниц. Мы можем обыграть и «Вайперс», и тот же «Битигхайм», который полтора года дома не проигрывал. Играли же мы с ними – ничего в них страшного нет, хотя их и превозносят до небес. В первом тайме просто переигрывали, а во втором – глупые ошибки.

– С кем-то из тренеров, с которыми вы работали за карьеру, могли бы сравнить Драгана Аджича?

– Не думаю, что стоит кого-то с кем-то сравнивать. У Аджича своя манера работы, он строит игру от защиты. Да, многие тренеры именно так и строят игру, но мы на тренировках разбираем конкретно каждое действие, которое поможет успешно сыграть в защите и тут же перейти в атаку. Прогресс в этом у нас заметный. Драган ставит определённые задачи, которые мы должны выполнять.

– В «Криме» вы не играете в центре обороны. Почему?

– Действительно, я тут либо второй защитник, либо пятый. То есть выполняю функцию более подвижного защитника. Почему? Ну у нас достаточно центральных защитников. А в нападении я разыгрывающая, как всегда. Эта ситуация немного непривычная, но не могу назвать её новой для себя. В 2018-м на чемпионате Европы я в обороне играла тоже вторым либо пятым защитником, поскольку в центре у нас были Аня Сень и Ксюша Макеева, а также Майя Петрова. Проблем с тем, чтобы играть не в центре обороны, у меня вообще нет. Я могу играть на любой позиции. Кстати, поначалу Аджич видел меня центральной защитницей, но спустя время его видение поменялось. Это же от многих нюансов зависит – с какой стороны скамейки запасных мы играем, успеваем ли меняться, какой соперник. В общем, это уже гандбольные детали.

«Думала, что из-за русского языка могут быть проблемы»

– Вы уже ощущаете себя лидером команды? Всегда же именно так и было.

– Я же разыгрывающая, от меня во многом зависит игра команды в нападении. Пытаюсь сделать что-то для других, да и сама пытаюсь забивать. Да, чувствую себя лидером, чего скромничать?

Гандболистки команды «Крим» Фото: Из личного архива Дарьи Дмитриевой

– А почему именно Словения? Наверняка после новости о том, что наши клубы и сборная исключены из международных соревнований, за вами очередь выстроилась.

– Действительно, варианты были, скрывать нечего. Но для себя я решила, что первый европейский опыт должен быть в стране, менталитет жителей которой наиболее близок к России. Ну и кандидатура главного тренера свою роль сыграла. Драган Аджич звал меня к себе в бытность тренером черногорской «Будучности», с которой дважды выигрывал Лигу чемпионов. Я тогда совсем маленькой была, играла в волгоградском «Динамо». Тогда я испугалась – какая Европа?! Сейчас вот даже сомнений не было, чтобы вместе поработать.

– Вы не разочаровались в выборе? Всё-таки результаты команды в Лиге чемпионов оставляют желать лучшего.

– И это, как я уже сказала, немного давит. Я привыкла выигрывать – хоть в клубах, хоть в сборной. Случались поражения, но мы всегда боролись за самые высокие места. Сейчас немного не так, но я верю в то, что наша команда психологически будет готова к тому же самому. Потенциал у нас огромный. В остальном же – я всем довольна, никакого разочарования нет.

– Лидером команды вы себя чувствуете. А звездой? Внимание со стороны болельщиков есть?

– Если честно, тут не так много болельщиков. Есть фан-клуб, который ездит за нами всегда, и это очень классно. Но в целом всё очень спокойно, звездой я себя не ощущаю, а автографы и фото после матчей – обычное дело. Мне кажется, на выездных матчах ко мне больше внимания. Например, в Германии после матча с «Битигхаймом» ко мне подошёл немецкий болельщик, который ради общения со мной выучил несколько простых фраз на русском языке. Вы даже не представляете, как приятно было, когда он пожелал здоровья и успешной игры! В Бухаресте очень много болельщиков подходили сфотографироваться.

– С косыми взглядами и оскорблениями не сталкивались? Вы же русская.

– Ни разу! Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит или что-то подобное. Здесь вообще всё адекватно. Я думала, что могут возникнуть проблемы в других странах, но нет — вообще ничего. Возможно, где-то что-то и есть, но я с этим ни разу не сталкивалась.

Дарья Дмитриева Фото: Из личного архива спортсменки

«В Москве можно час в пробке стоять, а тут всё рядом»

– Чего вам больше всего не хватает в Словении? Может быть, общения как раз на русском?

– Знаете, а в Любляне можно часто услышать русский язык. Недавно я на улице услышала русскую речь. Сначала подумала, что показалось, но нет – неподалёку шёл маленький мальчик, который по телефону общался на русском языке. У меня здесь подруга живёт – Катя Чечкова, мы ещё в Волгограде вместе играли, так что с общением тоже проблем нет. Я всегда могу съездить к ней в гости и поговорить на родном языке. А больше всего мне не хватает дешёвого маникюра. Не могу сказать, что в России это дешёвое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит.

– Цены вообще на всё высокие?

– Не могу сказать, мне сравнивать не с чем. Последний раз, когда заправляла машину, бензин стоил € 1,65. Девчонки в команде говорят, что это самые низкие цены в Европе. Мне одного бака надолго хватает, Любляна – небольшой городок. В Москве только в пробке можно час стоять, а тут всё рядом. Когда мне сказали, что до игрового зала ехать шесть минут, до центра города – тоже шесть минут, я только посмеялась. Точно шесть, а не 66? Оказалось, и правда очень быстро можно доехать. Да и прогуляться пешком можно, всего полчаса. Правда, мне нагрузок и на тренировках хватает, чтобы пешком до зала ходить.

– Вам клуб и машину выделил, и жильё?

– Да, всё как положено. Я живу в квартире рядом с парком, где и гуляю чаще всего. Машину тоже выдали – это спонсорская история клуба. Правда, меня сразу предупредили, что ездить нужно строго по знакам, превышение скорости, в отличие от России, недопустимо. Если у нас при ограничении 60 км/ч ты можешь ехать 79 км/ч, в Словении такое не прокатит. И велосипедисты… Они считают себя главными всюду – и на дорогах, и на пешеходных переходах, едут и поворачивают, где и когда вздумается, не обращая ни на кого внимания. Водители должны с этим считаться. Вот недавно я ехала по дороге с выделенной велодорожкой. Ну и догнала двух женщин на велосипедах, которые обсуждали, видимо, что-то важное, поскольку одна ехала по велодорожке, а другая рядом по дороге. Пришлось плестись за ней, поскольку объехать возможности не было. Хорошо, что я спокойный водитель.

– В августе вы говорили, что хотели бы поближе познакомиться с Любляной. Удалось?

– Я и до подписания контракта с «Кримом» бывала здесь несколько раз. Но, признаюсь, познакомилась только с центром, а также с кафе и ресторанами. В целом же особо времени нет: тренировки, просмотр видео, тренажёрный зал.

«Очень соскучилась по атмосфере сборной России»

– Как отдыхаете от гандбола? В Москве любые развлечения найти можно, а в столице Словении?

– Пойти куда-то в выходной – проблема, на самом деле. Рестораны и кафе в эти дни закрываются намного раньше, магазины закрыты. Выходной для всех. Так что выбираемся вместе в дни, когда нет утренней тренировки и не нужно ехать в зал. Тогда собираемся с девочками и идём на завтрак в кафе. Либо после тренировки можем собраться и пойти на ужин, поболтать обо всём, кроме гандбола. Скучать тут некогда.

Дарья Дмитриева с подругами по команде Фото: Из личного архива Дарьи Дмитриевой

– Свободного времени в Любляне больше, чем в Москве?

– Наверное, меньше. В ЦСКА у нас всегда была одна тренировка, а тут бывает по две, утром — тренажёрный зал, а вечером уже непосредственно гандбольное занятие. В некоторые дни домой приходишь только чуть-чуть поспать в обед, переодеться и вновь уезжаешь. Справедливости ради, в ЦСКА хоть и одна тренировка была, но длинная, которая включала в себя всё. Просто по времени это было чуть меньше. Меня нагрузками не удивить, особенно после подготовки к Олимпиадам в Рио-де-Жанейро и Токио.

– По сборной не скучаете? 24 октября команда начинает сбор, а потом проведёт две товарищеские игры.

– Если честно, очень соскучилась по девчонкам, по атмосфере. Но по нынешним временам очень сложно с логистикой. Мой прилёт в Москву занял бы очень много времени. Даже не представляю, каково было бы Ане Вяхиревой лететь из Норвегии! Если бы это были официальные матчи, я бы без раздумий сорвалась с места и прибыла в расположение команды. Мы на связи с главным тренером Людмилой Валерьевной Бодниевой, на данный момент ей важнее посмотреть молодых игроков.

– Вы в Словении на сезон?

– Не хочу загадывать. Давайте жить сегодняшним днём.