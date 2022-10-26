Кто играет в шахматы круче — Каспаров или «айфон»? Разбираем скандальные слова Илона Маска

* Гарри Каспаров включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».

На днях в американских соцсетях разразилось яркое сражение. Тема была политической, поэтому развивать её мы не будем – текст не об этом. Факт лишь в том, что знаменитый американский бизнесмен Илон Маск довольно едко оскорбил экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

«Это правда, что Каспаров играет почти так же хорошо, как мой айфон. А в остальном он идиот», – ответил Маск на одно из заявлений Каспарова.

Разбирать вторую часть цитаты на спортивном сайте мы не будем. А первую – вполне. И действительно – кто же играет в шахматы круче? Один из самых великих чемпионов в истории шахмат или обычный смартфон?

Шахматные компьютеры «поумнели»

Чтобы корректно ответить на этот вопрос, стоит вспомнить 1997 год. Именно тогда случился коренной перелом в истории шахмат: компьютер впервые в истории обыграл лучшего представителя человечества в этой игре.

Этим лучшим представителем был Гарри Каспаров.

Стоит отметить, что в 1996 году действующий чемпион мира обыграл компьютер Deep Blue со счётом 4:2, однако год спустя потерпел поражение от улучшенной версии искусственного интеллекта со счётом 2,5:3,5. Именно в тот момент человек стал в целом слабее машины на чёрно-белой доске. И хотя борьба продолжалась ещё почти десять лет, было понятно, что компьютер будет становиться только сильнее и у человека не останется никаких шансов.

Последний раз человек обыгрывал сильнейший шахматный движок в 2005 году: украинец Руслан Пономарёв сумел найти слабости программы Fritz.

Безусловно, раньше человеку было проще сражаться с компьютером из-за разницы в работе за доской. В 90-е годы гроссмейстеры имели преимущество за счёт стратегического видения позиции, которого у компьютера не было.

Бывший чемпион мира по шахматам против Deep Blue Фото: Bernie Nunez/Allsport/Getty Images

Человек мог сделать необъяснимый на первый взгляд ход, который приносил пользу намного позже. А компьютер при всей своей вычислительной мощи такую глубину и долгосрочный замысел просчитать не мог: он простым перебором заглядывал на несколько ходов вперёд. И в этом был безупречен, в отличие от человека, который мог дрогнуть, зевнуть, недосчитать что-то.

Однако за последние десятилетия ситуация сильно изменилась. Нейросети играть в шахматы на уровне мировых чемпионов пока не умеют, но и простым перебором вариантов компьютер уже не ограничивается. Технология поиска лучшего варианта стала более продвинутой, быстрой, а самое главное – требующей намного меньше вычислительных ресурсов.

Если, грубо говоря, на Deep Blue поставить современную программу, то у Каспарова даже в его лучшие годы не было бы никаких шансов.

Как разгромить Магнуса Карлсена

Но нюанс ещё и в том, что тот же могучий Deep Blue из 90-х – это довольно слабый по современным меркам компьютер. Там использовались процессоры частотой 120-135 МГц, узлы были оснащены устройствами памяти объёмом 1 и 4 ГБ. Да, узлов было много. Да, там также были установлены десятки специальных шахматных процессоров частотой 24 МГц, но по меркам современных компьютеров это всё совершенно не впечатляет.

На последнем «айфоне» стоит процессор с ядрами, имеющими частоту 2990 МГц, а объём оперативной памяти составляет до 6 ГБ. Современный смартфон по производительности вполне сравним со знаменитым Deep Blue.

Так что если на современный телефон установить сильный шахматный движок, то даже у лучших гроссмейстеров не будет никаких шансов на победу.

Впрочем, если у вас слабый телефон, то можно прибегнуть к читерству. Достаточно зайти на одну из популярных шахматных платформ и получить в своё распоряжение всю её вычислительную мощь. Так что если вы вдруг встретите Магнуса Карлсена и сыграете с ним, пользуясь подсказками шахматного движка в интернете, то гарантированно его разгромите.

Сам Магнус, кстати, осознавая бессмысленность борьбы с компьютером, наотрез отказывается от матчей с искусственным интеллектом. А вот известный стример и участник турнира претендентов Хикару Накамура такими экспериментами балуется. В равной игре против движка Comodo шестой номер мирового рейтинга не имел вообще никаких шансов, а имея на две пешки больше, пусть и с трудом, но сохранял ничью. О победе же речи не было.

Так что Илон Маск в части сравнения экс-чемпиона и современного гроссмейстера совершенно прав. Хотя нельзя не признать, что Гарри Каспаров определённо может обыграть айфон… Если тот не вовремя разрядится.