Соперник смутил Яна Непомнящего на ЧМ-2022. Оказалось, он не знает элементарных правил

Уэсли Со не удосужился почитать правила рокировки в шахматах Фишера. Как он вообще стал чемпионом мира?

В Рейкьявике (Исландия) проходит финал чемпионата мира по шахматам Фишера – разновидности чёрно-белой игры, придуманной легендарным американским чемпионом, в которой фигуры противоборствующих сторон случайным образом переставлены по первым рядам.

После целой серии отборов в страну гейзеров приехали: Уэсли Со (США, действующий чемпион мира по шахматам Фишера), Магнус Карлсен (Норвегия, чемпион мира, вице-чемпион мира по шахматам Фишера), Владимир Федосеев (выиграл отбор на заблокированном в России Chess.com), Маттиас Блюбаум (Германия, отбор на Chess.com), Хикару Накамура (США, отбор на Lichess.org), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, победитель Всемирной Олимпиады, победитель отбора на Lichess.org), Хьйёрвар Стейн Гретарссон (Исландия, номинант организаторов) и Ян Непомнящий (Россия, претендент на звание чемпиона мира, номинант президента ФИДЕ Аркадия Дворковича). Российские спортсмены выступают на чемпионате мира под флагом ФИДЕ.

Ян Непомнящий – Нодирбек Абдусатторов Фото: FIDE

Участники поделены на две группы, в которых играют друг с другом в два круга, групповой этап проходит 25-27 октября. В каждом мини-матче играется по две партии с переменой цвета и одинаковой стартовой позицией. Победитель матча получает 2 очка, в случае ничьей игрокам начисляется по одному очку.

По два лучших участника от группы выходят в плей-офф (29-30 октября), где выявляют сильнейшего по нокаут-системе в полуфинале и финале.

В группе В Блюбаум проиграл все матчи, Федосеев бьётся отчаянно, но объективно ему тяжело – на счету Владимира четыре очка, хотя шансы пробиться в полуфинал ещё есть. Лидируют в этом квартете Магнус Карлсен и Хикару Накамура, набравшие по итогам двух дней по шесть очков, но им в четверг играть друг с другом, и кто-то очки точно потеряет, дав тем самым российскому шахматисту шанс выйти на второе место.

В группе А все обыгрывают исландского шахматиста, а на первое место вырвался юный «забойщик» узбекской команды и триумфатор Олимпиады – у Абдусатторова уже восемь очков. С таким отрывом выход в полуфинал Нодирбеку почти обеспечен, а за второе место сражаются Ян Непомнящий и Уэсли Со.

По итогам вчерашнего игрового дня, по ходу которого россиянин и американец сыграли сразу два мини-матча, успех оказался на стороне Яна – он выиграл у Уэсли одну из дуэлей и теперь имеет в турнирной таблице пять очков против трёх у Со. Но случилось это совершенно невероятным образом! Наверное, этот случай просто не имеет аналогов в истории шахмат на топ-уровне.

Итак, в одной из партий Непомнящий руководил белыми фигурами.

Ян Непомнящий (Россия) – Уэсли Со (США)

В запутанной ситуации Уэсли вместо хода ферзем на d8 со сложной игрой вдруг сыграл им же на е6, полностью обнажая последний ряд. По кадрам трансляции видно, что лицо россиянина выразило крайнее изумление, и Непомнящий, как бы даже немного извиняясь, дал решающий шах 18. Фа8+!

В ответ Со внезапно переставил ладью с h8 на f8, окончательно смутив россиянина. Дело в том, что в шахматах Фишера, ввиду того что все фигуры изначально перепутаны, для рокировки разрешается так прыгать ладьей практически из любого положения, чтобы в итоге король и ладья стояли как в нормальных шахматах после рокировки: король на g8, а ладья на f8.

Всё бы хорошо, но ведь черный король был под шахом! А по правилам шахмат, если он под шахом, рокировку делать нельзя. По-видимому, Со решил, что в шахматах Фишера всё по-другому. К столу позвали судью, который объяснял американцу базовые правила игры. А всё то время, пока американский чемпион пытался оспорить своё право на рокировку, Непомнящий сидел с совершенно ошарашенным видом, разводил руками, улыбался и не понимал, что вообще происходит. Ведь шах же! Какие тут могут быть варианты?

Уэсли Со и Ян Непомнящий за доской Фото: FIDE

В итоге судьи объяснили Уэсли Со его неправоту, и он немедленно сдался – от шаха белого ферзя никакой защиты не было. Оказывается, и суперэлитные гроссмейстеры могут проиграть из-за незнания элементарных правил.

«Раньше я как-то не удосужился прочитать правила шахмат Фишера – просто играл по ощущениям», – объяснил после партии Уэсли Со.

«Думаю, он полагался на 0-0 после Qa8+, потому что этот ход защищает короля от шаха. Но, насколько я знаю, в любых шахматных правилах с тех пор, как мне было пять лет или около того, вы не можете рокировать короля, когда тот находится под шахом», – поделился впечатлениями Ян Непомнящий.

Перед началом чемпионата все ждали реванша Карлсена против Со, ведь Уэсли три года тому назад не просто лишил Магнуса звания, а разгромил так, как никому не удавалось. Но если Ян сегодня не выпустит Со из группы, то реванш точно не состоится – действующий чемпион не попадёт в плей-офф!

Зато тогда вполне вероятен матч Непомнящий – Карлсен. А это ещё интереснее.