Русский допинг употребляют даже белки. Американец сделал смешную альтернативу Олимпиадам

Настоящая революция в сфере спорта! А если серьёзно — посмотрите это классное видео о Белколимпийских играх.

А что, если бы в известных нам спортивных турнирах участвовали животные? Нет, не как в конном спорте, где рядом с лошадью всегда есть человек, а так, чтобы звери заменили людей. Сложно представить? А вот у американского блогера Марка Роббера получилось. Он провёл целые Белколимпийские игры (Олимпиаду для белок) и показал в своих социальных сетях, что из этого вышло.

Ни одно животное не пострадало

Марк Роббер – бывший инженер NASA. Видео научно-познавательного характера на YouTube он начал выпускать ещё 10 лет назад. Однако российская аудитория американца заметила два года назад, когда он выпустил видео с полосой препятствий для белок, построенной на заднем дворе собственного дома. Роббер вдохновился шоу «Американский ниндзя» (у нас аналогичный проект выходит под названием «Русский ниндзя»).

Белкам предстояло преодолеть разные испытания: верёвочную лестницу, вращающиеся лопасти, лабиринт и даже катапульту. А в конце зверьков ждала награда в виде полной кормушки грецких орехов. Инженер спроектировал препятствия безопасно, чтобы ни одно животное не пострадало. В состязании участвовали четыре белки, и как рассказал Роббер, все дошли до финиша.

Этот затейливый эксперимент блогер снимал более двух месяцев, так как поначалу полоса препятствий оказалась слишком сложной для зверьков. Однако пока Марк думал, как упростить задания, животные сумели придумать собственные способы прохождения тех или иных испытаний.

Это видео посмотрели более 100 млн зрителей, хотя обычно аудитория роликов Роббера была в два-три раза меньше. Это привело к тому, что спустя год экс-инженер выпустил второе видео, где создал новую полосу препятствий. Разумеется, блогера сразу стали спрашивать, когда выйдет третья часть беличьих соревнований. Подписчикам пришлось ждать её целый год.

Белколимпийские игры на заднем дворе

В этот раз Роббер устроил летние Белколимпийские игры. Инженер постарался на славу, стилизовав всё под Олимпиаду. Был и олимпийский огонь, и кольца (правда, вместо пяти – три в разных оттенках коричневого), и красивая арка с надписью «Игры заднего двора», и даже самое настоящее табло.

Главный приз Белколимпийских игр Фото: кадр из видео

«Это престижный Кубок грецких орехов. Если вы хотите забрать его себе, то, во-первых, вам нужно выиграть важнейшие соревнования на моём заднем дворе, а во-вторых, быть белкой», – поясняет Марк в начале видео.

На протяжении ролика автор рассказывает о принципе работы тех или иных конструкций, а дальше показывает, как белки проходят это испытание. Зверьки состязались в прыжках в длину и высоту, бегали по вращающемуся мосту, пытаясь удержать равновесие, проходили лабиринт и полосу препятствий. Помимо соревнований, зрителям показали и «тайную» жизнь «атлетов» – как зверьки тренируются и отдыхают в своих домах в Олимпийской деревне.

Состязания проходили при участии зрителей: котов, птиц и иногда мышей. Дважды турнир пришлось прервать из-за нападения на участника соревнований: белку-спортсмена атаковали мышь и птица. Действо не обошлось и без комментаторов. Ими, что ожидаемо, тоже стали белки. Правда, чтобы отличать их от участников, на них надели забавные маски.

Комментаторы Джимми и Чак Фото: кадр из видео

«Приветствуем всех фанатов на летних Белколимпийских играх на заднем дворе, где лучшие пушистые и хвостатые атлеты во всём мире сразятся в семи разных дисциплинах, включая прыжок в длину, прыжок в высоту и скоростное балансирование. Всё это ради завоевания престижного Кубка грецких орехов. С вами Чак Жёлудь и Джимми, просто Джимми», – начинают комментаторы.

В соревнованиях участвовали две команды: Hubcap hills и Walnut estates. В итоге победу с небольшим перевесом (4:3) одержали Hubcap hills. Что самое забавное, награду должны были забрать белки из Walnut estates, выигравшие последнее состязание – прыжок в высоту. Правда, оказалось, что они употребляли допинг – российские грецкие орехи со стероидами.

Российские орехи — допинг для белок Фото: кадр из видео

Подобное происшествие шокировало комментаторов настолько, что они сидели в будке, закрыв лица лапками. По результатам разбирательства победу отдали Hubcap hills. Чемпионы получили полный кубок грецких орехов.