Карлсен расклеился и проиграл в два хода. Разбираем, как Непомнящий сокрушил чемпиона мира

В полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера случился ожидаемый миллионами болельщиков матч: друг с другом снова встретились чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент на это звание Ян Непомнящий (Россия). Напомним, прошлый поединок за классическую мировую корону между Магнусом и Яном в Дубае-2021 закончился крупной победой скандинава, и от нового поединка с Непомнящим чемпион оказался. Объяснил, мол, я ждал Алирезу Фируджу, мне нужны новые вызовы, борьба за рейтинг 2900, а от этих постоянных матчей, от полугодовой подготовки к ним я устал.

Но долгожданная схватка всё-таки состоялась! Хоть и за одну из малых корон, хоть и в шахматы Фишера, которые совсем не то же самое, что классические. В них с помощью жребия меняют расстановку фигур, чтобы избежать компьютерной подготовки к партии. Да и играли с быстрым контролем. Но все равно это был поединок, которого очень сильно ждали, и уже давно!

Ян не выкрутился из трудной ситуации

Россиянин не очень уверенно выглядел в группе: хоть и поверг действующего чемпиона мира Уэсли Со, но всухую проиграл узбекскому вундеркинду, олимпийскому чемпиону Нодирбеку Абдусатторову, который в полуфинале оказался буквально уничтожен американцем Хикару Накамурой. А тут ещё Карлсен! И матч начался очень тяжело для Непомнящего.

В первой партии на выходе из дебюта он оказался в тяжелейшей позиции, но героически выкручивался. Казалось, что ничья уже не за горами.

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия). Первая партия

62.Rg1?

Сложно под конец партии обнаружить ресурс 62. Кb2 g4 63. Rf1 Кe4 и теперь 64. h4! (угроза движения отдалённой пешки серьёзная – не зря белые ладьёй отрезали чёрного короля) 64… g:h3 65.Rh1, но можно было сыграть просто 62. Кd3 с равенством.

62… Кf4?

Пригвоздив пешку h2, черные могли добиться победы 62… g4! 63. Кb2 Кf4 64. Re1 Кf3 65. Rg1 Ne2 66. Rf1+ Кg2, и оборона белых рушится – одна ладья не может углядеть за всеми проходными.

63. h3 Ne4 64. Rg4+?

Не зря после партии Непомнящий так расстраивался, ничья-то для гроссмейстера экстра-класса была сравнительно лёгкая 64. Кd3 Nc5+ (64… Nf2+ 65. К:d4 N:h3 66. Ra1) 65. Кc4. Поспешный шах дает чёрным дополнительные темпы для движения своей проходной.

64… Кe3 65. Кb2 d3 66. Rg1 d2 67. К:a2

Не спасает 67. Кc2 Nf2.

67… d1Q

И белые сдались из-за последующей вилки на с3. Карлсен повёл в счёте 1:0, а всего в основное время предстояло сыграть четыре партии.

Судьбоносный зевок Магнуса

Во второй партии Непомнящему опять пришлось очень нелегко, и в какой-то момент казалось, что всякая интрига умирает, а матч летит к своему окончанию. Ведь 0:2 в такой ситуации против самого Карлсена отыграть просто невозможно. Но внезапно ситуация развернулась на 180 градусов!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия). Вторая партия

22. B:c6! Ещё один хлёсткий тактический удар – скандинав сурово борется за инициативу.

22… b:c6 23. N:c6 Qg7

Непомнящий уклоняется от размена ферзей, потому что после 23… Qh7 24. Q:h7+ К:h7 25. N:b8 N:b8 26. B:a7 цепочка белых проходных выглядит очень грозно. В ответ россиянин пытается создать встречные угрозы по большой диагонали.

24. Qf3?

Разумеется, белые не зевают 24. N:b8?? N:e5 25. N:e5 Q:e5, где под мат попадает их король, но от внимания Магнуса укрылось красивейшее 24. Rh1!!! Например, 24… Rb7 25. Ne7+ Кf7 26. N:f5! g:f5 27. Q:f5+ Кe7 28. Bh4+, и чёрный король беззащитен. Теперь же Ян, благополучно выбравшись из опасной зоны, блистательно переходит в контратаку.

24… Rc8 25. Qd5 R:c6!

Чёрные в ответ отдают качество, но все их фигуры оживают.

26. Q:c6 Ndc5 27. Qd6 N:d3+ 28. e:d3 Bf7

Конечно, Ян снова не меняет ферзей 28… Q:e5 29. Q:e5 B:e5 30. B:a7, ведь король белых открыт и первый шах для него может оказаться смертельным, что и случилось в партии.

29. d4?!

Равенство белым гарантировало 29. R:g6! B:g6 (29… Q:g6 30. Rg1, и приходится отдавать ферзя) 30. Q:e6+ Bf7 31. Qd7 Q:e5 32. Rg1+ Кh7 33. Bc5, но такой сложный вариант тяжело посчитать на секундах, да ещё и оценить в конце, что белый король не получит мат.

29… Rd8 30. Qe7 Qh6+

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия). Вторая партия

31. Rd2?

Грубый зевок – Карлсен не выдерживает напряжения и уже в худшей позиции вместо 32. Кb1 становится под связку.

31… B:e5! 32. Кc2 B:d4 чёрные уничтожили центральные белые пешки, и Непомнящий легко довёл партию до победы! 1:1. Ветер задул в паруса россиянина, и в дальнейшем Непомнящий оказался неудержим!

Карлсен расклеился и поплыл

Уже в третьей партии чувствовалось, что Магнус Карлсен после поражения был не в своей тарелке. День у чемпиона мира совсем не задался.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия). Третья партия

Норвежский гроссмейстер пожадничал, погнавшись за чёрными пешками, и сурово поплатился за это. Любопытно, что ферзь Непомнящего, притаившийся на b8, только и ждёт, как бы выйти на охоту за белым королём.

19… Nc4! 20. N:c6

Сразу проигрывает 20. h3 N:h3+ 21. g:h3 Ne3 – под боем белый ферзь и грозит веер матовых угроз. Всевидящий компьютер указывает не находимое для человека 20. h4!!! R:h4 21. N:c6 Ne2+ 22. R:e2 Qh2+ 23. Кf1 Qh1+ 24. Кf2 R:e2+ 25. К:e2 Q:g2+ 26. Кd3 Nb2+ 27. Кc3 N:d1+ 28. B:d1 b:c6 – теперь ладья чёрных не защищает восьмой ряд, и после 29. Qf8+ Кb7 30. Qe7 Qh3 31. Be2 белые могут упорно защищаться. Но, чтобы находить такие ходы, как 20. h2-h4, надо быть Хансом Ниманном в хорошей форме. Без этого включения для белых всё оказалось грустно.

20… Ne2+ 21. R:e2 Q:h2+ 22. Кf1

К перестановке ходов вело 22. Кf2 R:e2+.

22… Qh1+ 23. Кf2 R:e2+ 24. К:e2 Q:g2+ 25. Кd3 Nb2+ 26. Кd4?

Белые совсем расклеились: коня-то надо было забрать 26. Кc3 N:d1+ 27. B:d1 b:c6 28. Bc2, и чёрным ещё нужна точность 28… Rh2 29. Кb3 a5 30. b:a5 Qg8+ 31. Кb2 Qc4 – позиция в духе Непомнящего, атака продолжается, и, вероятнее всего, россиянин всё равно взял бы верх.

26… b:c6 27. Qe5 Rh4+ 28. Be4, и белые без ладьи с королём под матом сдались, не дожидаясь хода соперника. 2:1 Непомнящий вышел вперед!

Ян Непомнящий — в финале чемпионата мира!

После третьей партии чувствовалось, что Карлсен «поплыл»! В последней партии Непомнящего устраивала ничья, и Ян сразу взял курс на упрощения. Магнусу всё-таки удалось получить небольшой перевес в эндшпиле, но он тут же его выпустил. А потом и просто развалился буквально в два хода.

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия). Четвёртая партия

Чёрные всю партию неспешно ограничивали слона h2, и перед отыгрышем пешки нужно было вновь не торопиться 35… Rd7. Но вдруг Карлсен нервно побил белую пешку.

35… N:a4??, и после 36. Nb7 сдался ввиду варианта 36… Rd7 37. N:d6 R:d6 38. Rb7+, и белые остаются с лишней фигурой. 3:1 в пользу Непомнящего!

Теперь в борьбе за звание чемпиона Ян сыграет со своим принципиальным соперником Хикару Накамурой (у россиянина и американца еще в старом Кубке мира случился большой конфликт из-за того, что Хикару неверно сделал рокировку в решающей партии), а Карлсену предстоит сразиться за бронзу с узбекским молодым шахматистом.

Для чемпиона мира настают непростые времена – впереди изнурительный суд против Ниманна с максимальной оглаской в СМИ, а общественность после фишеровского турнира в Исландии наверняка сейчас начнёт задавать неудобные вопросы – а так ли уж Магнусу неинтересен матч против ранее весьма неудобного Непомнящего? Или он просто не хочет проиграть?