«Работаю над своей психикой». Американцы остались без главной звезды на ЧМ по гимнастике

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и самая известная гимнастка планеты Симона Байлз не попала в состав сборной США на чемпионат мира, который является важнейшим стартом сезона. Впервые за 10 лет американская команда выступит на самых престижных международных соревнованиях без Байлз. Последним таким турниром были Олимпийские игры — 2012.

Почему же американская звезда не выступит на чемпионате мира?

«Буду на Олимпиаде-2024 в любом случае»

Команда США на чемпионат мира была сформирована по итогам национального отборочного турнира, проходившего в Техасе в конце октября. В составе американской сборной на чемпионат мира в Ливерпуле попали Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Лиэнн Вонг, Скай Блейкли и Шайлиз Джонс. Симона Байлз участия в этом отборочном турнире не принимала.

Сама 25-летняя спортсменка рассказала, что сейчас она работает над своим психологическим состоянием, чтобы продолжать выступать. Также она заявила, что, несмотря на перерыв, завершать спортивную карьеру пока не планирует.

Симона Байлз Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Я не завершала карьеру. В данное время работаю над своим психологическим состоянием. Я пока решила не спешить, использую время, чтобы работать над собой и своей психикой. Что касается Олимпийских игр в Париже в 2024 году, то я буду там в любом случае. Но пока не знаю, отправлюсь ли туда в качестве участницы или зрителя. Если я хочу там выступить, то должна быть готова на 100%. Приложу максимум усилий», – ответила Байлз на пост в соцсетях, в котором говорилось о её уходе из спорта.

Последним крупным турниром Байлз были Олимпийские игры в Токио летом 2021 года. На Олимпиаде Симона снялась с командного многоборья из-за обострившихся проблем с психикой и не выиграла ни одного золота.

Сборная США всё равно фаворит

Сейчас Симона Байлз не только работает над своим психическим состоянием, но и готовится к свадьбе. В феврале 2022 года её бойфренд, игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс сделал ей предложение. Сообщается, что свадьба четырёхкратной олимпийской чемпионки состоится в 2023 году.

Чемпионат мира в Ливерпуле станет первым квалификационным турниром на Олимпиаду-2024. Страны, который займут первые три места в командном многоборье, получат олимпийские квоты на пять человек. Остальные квоты будут разыграны на чемпионате мира – 2023, который пройдёт в Бельгии.

Несмотря на отсутствие Байлз, американки считаются фаворитами чемпионата мира – 2022. Именно команда США уже пять чемпионатов мира подряд становится победителем в командном многоборье. В Ливерпуле у них есть все шансы завоевать шестой титул подряд, что ранее не удавалось ни одной женской команде. Конкуренцию американкам могла бы составить сборная России, отобравшая у них золото на Играх в Токио, но наших гимнасток к участию в международных турнирах по-прежнему не допускают.