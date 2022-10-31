Американец взял хитростью. Почему россиянин Ян Непомнящий проиграл финал ЧМ по шахматам

Ровно полвека назад в столице Исландии решалась судьба мирового шахматного титула – тогда, в 1972 году после череды скандалов советский чемпион мира Борис Спасский проиграл американскому претенденту Роберту Фишеру. Ирония судьбы, но и через 50 лет в борьбе за звание чемпиона, теперь, правда, по шахматам Фишера (турнир как раз был приурочен к юбилею главного звездного момента карьеры одиннадцатого чемпиона мира), в борьбе за титул сошлись россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура.

Американец, увы, снова победил.

Разбираем ключевые моменты финала Непомнящий – Накамура.

Хитрая тактика Хикару Накамуры

Финал, как и полуфинальный поединок против Магнуса Карлсена, который, кстати, в борьбе за третье место одолел Нодирбека Абдусатторова со счётом 3:1, начался для Непомнящего неудачно. В первой партии на выходе из дебюта Накамура завладел инициативой и легко склонил чашу весов в свою пользу.

Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США). Первая партия

Белые стеснены, и Ян попробовал вырваться.

18. c4! d:c3 19. К:c3?

Белые просмотрели хитрую тактику со стороны соперника. Верно 19. Фc2 С:b5 20. С:b5 Л:b5 21. К:c3 Лb4 22. Сe3 с хорошей компенсацией за пешку.

19… a6! 20. e5

При 20. Ф:a6 С:c3 21. Л:c3 Лa7 ловится белый ферзь, но попытка Непомнящего «замутить воду» оказалась чётко пресечена соперником.

20… a:b5 21. С:b5 С:b5 22. К:b5 К:e5 23. Кc3 К:f3+ 24. g:f3 Лb4 – теперь у чёрных не только лишний материал, но и атака на короля белых, которая вскоре привела к новым завоеваниям. Накамура повел 1:0.

Американец не решился дожать россиянина

Однако вторая партия подарила россиянину шанс. Обманув соперника в осложнениях, Хикару не решился в цейтноте на опасный проход королем «в ноги», рассчитывая в комфортной обстановке сохранить перевес в счёте.

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия). Вторая партия

После 40… Лc2+ белые повторили ходы 41. Крg1 Лc1+ 42. Крf2 Лc2+ Ничья.

Однако такое внешне опасное 41. Крf3! оказывалось возможно.

41… Ф:d5+ 42. Фe4 Фh5+ В пользу белых 42… Лc3+ 43. Крf4, а в ладейном окончании 42… Ф:e4+ 43. Л:e4 Л:h2 44. g4, и непонятно, как тормозить белую проходную.

43. g4!!

Наверняка Хикару справедливо не видел перевеса после 43. Фg4+ Ф:g4+ 44. Кр:g4 Л:h2 45. Крf3 Лd2, но выясняется, что король может прорваться вперед под неприятельскими ударами и помочь своей проходной.

43… Лc3+ Или 43… Фh3+ 44. Крf4 Ф:h2+ 45. Крf5, и у белых все шансы на выигрыш.

44. Крf4 Фh6+ 45. g5 Ф:h2+ 46. Крf5 удивительно, но король в безопасности, а проходная бежит к полю превращения. Но в партии этого не случилось.

Жертва и сокрушительная победа!

А по итогам третьей партии счёт сравнялся! Всё это тоже напоминало полуфинальный поединок с норвежцем. Как только ветер задул в паруса Яна, россиянин заиграл легко, ярко, снова последовала жертва и сокрушительная, фирменная атака на неприятельского короля в стиле Непомнящего! Однако Накамура, этот бесстрашный самурай шахматный сражений, защищался крайне изворотливо – ввиду наступившей нехватки времени москвич пару раз выпустил форсированный выигрыш, и наступил критический момент сражения.

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия). Третья партия

50. Фg4??

При 50. Л:a2 Ф:d3 51. Фf3 Фc4 52. Лa3 Сc1 53. Фg4+ Крf8 54. Лf3 a3 55. Фd7! – белые держались и могли надеяться дать сопернику вечный шах. Накамура предпочел связать чёрного слона, и просмотрел эффектную двухходовочку.

50… Фd5+ 51. Крg1 f5!

Приходится отходить, и Хикару теряет почти весь личный состав.

52. Фe2 Л:d2 53. Л:d2 С:d2 Белые сдались.

Счёт перед решающей партией сравнялся – 1,5 на 1,5! Но если в полуфинале, несмотря на локальные неудачи, Магнус Карлсен пытался продолжать идти вперед, давая раз за разом Непомнящему новые шансы, то Накамура поступил более прагматично. Он свернул игру в четвертом поединке (получилась быстрая ничья) и перевел матч в овертайм, где игралась так называемая «партия смерти», «армагеддон». Ничьей там быть не может, у белых больше времени, и им нужно только выигрывать. Ну Хикару, ну хитрец! Всем ведь известно, что чем меньше времени, тем сильнее блицор Накамура: по рейтингу молниеносной игры он со своими заоблачными 2900 опережает всех на свете.

Россиянин не пережил армагеддон

Чёрные фигуры в «армагеддоне» выпали россиянину. Первую часть партии Непомнящий играл очень хорошо, но потом не выдержал напора соперника.

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия). Армагеддон

23… К:c3?!

На секундах трудно сыграть 23… Крc8! – удивительно, но у белых нет возможности атаковать лёгкие фигуры чёрных, несмотря на экзотическое положение коня Непомнящего на h2.

24. Кр:c3 Сg4 25. Лe3 h5?

Вновь компьютерное 25… Сf5! 26. Лbe1 c5 держало позицию – белые не ловят «троянского коня» 27. Л1e2 (27. Л3e2 Кg4) 27… Кf1, и у чёрных полный порядок.

26. Лbe1

Грозит взятие на g4, в опасности конь h2 и пешка h5, а разменная комбинация.

26… Л:e5 26. Л:e5 Кf3 встретила четкое 27. Лe8! – белые сохранили лишнее качество и постепенно его реализовали. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу американского гроссмейстера.

Увы, Яну Непомнящему не удалось взять «малую корону» – чемпионом мира по шахматам Фишера стал Хикару Накамура. Кстати, еще до того, как в 2023 году Ян сойдется в матче за главный мировой титул с китайцем Дином Лижэнем, в конце 2022 года должны состояться чемпионаты мира по рапиду и блицу – там главные действующие лица Рейкьявика, а также Фируджа, Дубов и другие звезды молниеносной игры должны встретиться вновь!