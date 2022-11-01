Мощный скандал в художественной гимнастике. Девушки обвинили тренеров сборной в травле

В гимнастике разразился очередной мощнейший скандал, связанный с издевательствами над спортсменами. Теперь в неприятную историю угодила сборная-лидер мирового спорта – Италия. Несколько гимнасток рассказали, что тренеры постоянно унижали их, а чрезмерные ограничения от наставников привели к серьёзным проблемам со здоровьем у девушек.

«Я взвешивалась по 15 раз в день»

Всё началось 30 октября, когда бывшая гимнастка сборной Италии Нина Коррадини дала интервью газете La Repubblica. В нём 19-летняя девушка решила поделиться своей историей, дабы уберечь других юных спортсменок.

Коррадини попала в юношескую сборную Италии в 15 лет. В 2017 году в составе национальной команды она завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с десятью булавами. В 2019 году Нина выполнила норматив для основной сборной, однако вместо выступлений на международной арене её ждало завершение карьеры из-за проблем со здоровьем.

Все годы в сборной Коррадини подвергалась травле со стороны тренеров. Ежедневно Нине вместе с другими гимнастками приходилось проходить унизительную процедуру – взвешивание в нижнем белье, после которого тренеры часто оскорбляли спортсменок из-за лишнего веса.

«Я старалась быть последней в очереди, так как не хотела унижаться перед командой, – призналась Коррадини. – Тренер каждый день повторял мне: «Какой позор! Меньше ешь. Как ты можешь смотреть на себя в зеркало?». Контрольное взвешивание проходило каждый раз после завтрака. Я никогда не ела перед ним. Иногда после проверки я втайне перекусывала, а потом взвешивалась по 15 раз в день. Я ела всё меньше и меньше и каждое утро вставала на весы. Два года я терпела ежедневное унижение. Для тренеров я была просто пешкой, не было никакого человеческого отношения».

Сборная Италии по художественной гимнастике Фото: Fabrizio Carabelli/ZUMA Press/ТАСС

Чтобы снизить вес, девушка стала прибегать к помощи слабительного, которое стала употреблять в огромных количествах. Всё это привело к истощению организма и нехватке железа.

«Слабительное обезвоживало, я не ела, у меня совсем не было сил. В моём организме было недостаточно железа, у меня появились проблемы со здоровьем. Один раз я упала в обморок, но меня отправили в зал, так как это не было оправданием для пропуска тренировки», – пояснила Коррадини.

Спортсменка вспоминала, что отношение тренеров к гимнасткам зависело от их веса. Если девушка находилась в нужных параметрах, к ней относились «по-другому». Вся эта травля привела к тому, что у Коррадини развилось расстройство пищевого поведения (РПП). Нина до сих пор не может есть на глазах других людей.

«Еда для меня превратилась в кошмар, я думала о последствиях употребления каждого продукта и жидкости. Я не знаю, в курсе ли этой ситуации федерация. О контроле веса, скорее всего, да, а вот об унижениях – вряд ли».

По словам гимнастки, она никогда не обсуждала эти проблемы с подругами или родителями, так как была уверена, что подобная история – норма, в итоге у неё развилось сильное чувство вины перед тренером. Рассказать свою историю Нина смогла лишь после завершения карьеры и курсов психотерапии.

«Виноваты не мы и не наши семьи»

Сразу после заявления Коррадини высказаться решила и другая бывшая гимнастка сборной Италии Анна Баста. Девушка попала в национальную команду на два года раньше Нины, и вместе спортсменки не выступали. Баста на международном уровне завоевала два золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также золото и два серебра чемпионата Европы в групповых упражнениях. Тем не менее истории девушек крайне похожи – Анна также подверглась травле со стороны тренеров и из-за этого завершила карьеру.

21-летнюю спортсменку тоже неоднократно унижали из-за лишнего веса, вследствие чего она начала злоупотреблять слабительным. Гимнастка утверждает, что в результате этого заработала РПП.

«Я так же, как и Нина, употребляла таблетки, которые помогают сходить в туалет. Проблема в том, что я использовала их не по прямому назначению», – рассказала Анна в своих социальных сетях.

Анна Баста и Нина Коррадини Фото: из личного архива

Подписчики гимнастки подвергли критике родителей спортсменки, предположив, что они вовремя не обратили внимание на проблемы дочери. Однако Баста встала на защиту близких, пояснив, что старалась долгое время скрывать от мамы и папы жестокость тренеров.

«Виноваты не мы и не наши семьи. Этот аспект необходимо уточнить. И прошу всех понять и подумать, прежде чем судить. Мои родители всегда говорили мне: «Анна, если тебе плохо, возвращайся домой, нас не волнуют ни медали, ни чемпионат мира». Я всегда отвечала, что хочу остаться. Но когда спустя три года я вернулась домой, родители действительно узнали о моём состоянии, которое, к сожалению, они не могли понять издалека. Мы жили 11 месяцев в году на базе. Мы видели наших родителей, если всё шло хорошо, раз в месяц. Пока они находились далеко, мы всегда чувствовали ответственность и считали, что не должны беспокоить их, потому что знали, что было бы слишком трудно столкнуться на расстоянии с тем, с чем мы столкнулись в тот момент».

Детальное расследование

Неудивительно, что после таких заявлений Федерация гимнастики Италии (FGI) не могла молчать. Менее чем через сутки на официальном сайте организации было опубликовано заявление, в котором говорилось, что по факту обвинений будет начало детальное расследование.

«FGI не терпит никаких злоупотреблений и всегда поддерживает всех своих членов сборной. Гимнастика – это уважение к человеку, торжество таланта и благополучия. Были приняты меры для немедленного информирования федерального прокурора и сотрудника по охране о расследованиях и действиях, входящих в их компетенцию.

Анна Баста в составе сборной Италии Фото: Анна Баста и Нина Коррадини

Федерация стремится улучшить как информирование, так и профилактику подобных инцидентов. Несколько месяцев назад начался пилотный проект и был создан новый орган Safeguarding Officer, в котором будут работать сотрудники с конкретными психологическими и юридическими навыками. Поэтому всех гимнастов, технических специалистов и менеджеров, а также всех, у кого есть какая-либо информация, просим связаться с FGI, которая гарантирует полную конфиденциальность. Только вместе можно справиться с недопустимым поведением и искоренить его из мира гимнастики, который силён, здоров и в котором нет места для тех, кто не разделяет ценности спорта».

Очевидно, что откровения Коррадини и Басты – лишь начало истории, но вот чем она закончится – покажет лишь время. Ясно одно, грядёт серьёзное расследование. По крайней мере, для его лучшего проведения итальянцы могут позаимствовать опыт коллег из Великобритании, которые недавно раскрыли массовые издевательства над гимнастками в своей стране.