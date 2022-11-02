«Отстранение россиян – негатив для спорта». Честное интервью с лидером сборной Болгарии

Цветан Соколов — главный в атаке в московском «Динамо». Болгарин становился самым ценным игроком последних финалов, а его клуб взял два чемпионства подряд. Более того, в 2022-м оформил дубль — добавил в коллекцию трофеев Суперкубок, обыграв казанский «Зенит».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Цветан рассказал о трудовом детстве в полях, жизни после переезда в Россию и преимуществе «Динамо». А ещё о том, как отреагировал на вероятный недопуск россиян до Олимпиады в 2024 году, и об уровне Суперлиги после оттока части легионеров.

«Мне нравится российский волейбол. Играть здесь — цель жизни»

— Цветан, вы всё детство провели в Болгарии, восемь лет жили в Италии, уже четвёртый год в России. Где ваш дом?

— Дом всегда будет в Болгарии. Конечно, можно сказать: наш дом везде, когда ты вместе с семьёй, но страной-домом всегда будет Болгария. Мы родились и жили там. Это невозможно изменить.

— А по темпу, настроению, где вам комфортнее?

— Мы чувствовали себя очень хорошо в Италии. Провели там много времени — восемь лет. Но сейчас, пожив в России, могу сказать, что мне очень нравится. Клуб сделал так, что я живу здесь вместе с женой и сыновьями. Мы отлично себя чувствуем в Москве.

— Изменилась ли ваша жизнь?

— Могу сказать, что жизнь в Болгарии, Италии и России — различна. Это нормально, мы ведь все разные. В Москве жизнь очень хорошего уровня. Этот город — один сплошной мегаполис, и жизнь здесь быстрая, заряженная, нас это устраивает. В Италии много волейбольных команд, но все они находятся в маленьких городах. И там чуть спокойнее, тише. Поначалу нам показалось это очень странным, ведь мы приехали из итальянского города Чивитаново с населением примерно 40 тысяч в Москву, где людей — 13 миллионов.

— Осень здесь не угнетает?

— Нет, не могу так сказать. Хотя мне и рассказывали про это время: будет очень холодно, много снега. Но как показал опыт, это не совсем так. Осень в России очень красивая. Общались с женой и обсуждали, что она тут разноцветная из-за листьев на деревьях. Дети, когда были маленькими, не видели снега в Италии. Сейчас всё по-другому. В Италии самая холодная зима – это минус 5 градусов, а тут — минус 25. Детям нравится пойти гулять на улицу, поиграть в снежки. Это по-другому, это для нас интересно.

Цветан Соколов с семьёй Фото: Из личного архива

— Как дети приняли новую реальность?

— Порой сложно быть семьёй спортсмена, потому что мы постоянно меняем города и страны, а дети начинают изучать новый язык. Это небольшой шок для них. Им надо постоянно взаимодействовать со сверстниками, играть, быть в социальной среде. Когда приехали сюда, общение давалось им с трудом. Это большой вызов, но могу сказать: сейчас они начинают изучать и понимать русский, что, думаю, поможет в их адаптации.

— А люди похожи?

— Болгары больше похожи на русских: менталитет почти один, как и образ жизни. Тут сходств больше, чем с Италией. В России мне нравится прямота и серьёзность: «наши цели такие, к ним надо стремиться». Всё достаточно сухо и точно, без этого: «А давайте попробуем». «Это надо сделать» — и никак иначе. Без окольных путей, глаза в глаза. Нравятся конкретика и прямота.

«Всегда хотел быть волейболистом, а не копать картошку»

— Когда последний раз навещали Ресилово?

— Буквально этим летом, но очень мало времени провели там, так как была ещё сборная. Это даже не город, там две тысячи людей максимум.

— Дрова кололи в детстве, коров доили?

— Коров не доил, но работал много на земле, также колол дрова. Для этих мест это нормально. В деревне ребёнком работаешь всегда. Думаю, в этом и была цель: начать играть в волейбол, быть спортсменом, а не работником в поле, кто копает картошку. Ведь в таких деревнях много земли, её надо обрабатывать, пахать, и каждая семья это делает. Но мы были дружелюбными и сплочёнными, каждый друг другу помогал.

Я не хотел заниматься сельским хозяйством всю жизнь, думал о том, что надо реализовать себя в чём-то другом. Я не предполагал, что волейбол будет моей профессией, но шаг за шагом сделал карьеру. Как только окончил школу — сдал последний экзамен — переехал в Италию. Даже университетского образования не получил. Скорее всего, как закончу карьеру, буду продолжать обучение, возможно, на тренера.

«Отстранение россиян — нехорошо для мирового волейбола»

— Мэттью Андерсон признавался, что прилетел в Россию, так как хочет знать, как победить её сборную. А вы?

— Главная цель в российской Суперлиге — выиграть чемпионат. В первый год с казанским «Зенитом» взяли Кубок России, но из-за пандемии сезон не закончили, а мы были вторыми в регулярке. И я сказал себе, что не могу уехать из России, не победив в чемпионате. С «Динамо» мы выиграли уже два чемпионства подряд, а также Кубок России, Кубок ЕКВ и два Суперкубка России. И я знаю, что мы можем ещё. Трофеи — самое главное. Не понимаю, как можно пойти в клуб, который бы не хотел брать титулы. Здесь, в «Динамо», это возможно. Наша единственная цель — побеждать. Мне нравится, как думают в этом клубе, как работает руководство.

— Мировые обстоятельства не отвлекают от этой цели?

— Сейчас я не хочу говорить о том, что происходит. Я — не политик, много в этом не понимаю. Есть люди, которые разбираются в данных вопросах, пусть они и говорят. Я же хочу играть в волейбол и помогать команде выигрывать. Это моя работа.

— Поэтому и остались?

— Всегда мечтал играть в России, мне нравится российский волейбол. У меня была цель: первым делом переехать в Италию и там научиться играть, а уже потом отправиться в Россию. Здесь более силовой волейбол, чем в Италии, и, скорее, менее техничный. Мне нравится подобный стиль. Например, в «Динамо» есть волейболисты, которые могут сделать игру на подаче, на блоке. Да и молодых игроков, которые способны выигрывать трофеи, много. Для меня это самое главное — руководство клуба, тренерский штаб и партнеры по «Динамо» голодны до побед.

Соколов в «Динамо» Фото: РИА Новости

— Жаль ли вам, что в ближайшее время не увидите российских коллег на международной арене?

— Да, это нехорошо. Сборная России, российские клубы всегда были в топе международных соревнований. Это негативный момент для мирового волейбола. На клубном уровне игрокам всегда было важно выступать на европейской арене. Ведь самый большой трофей — Лига чемпионов. Жаль, что сейчас нельзя выступать в этом турнире.

— Всё-таки легионеры постепенно уходят. Стала ли игра в Суперлиге менее динамичной или вариативной?

— Думаю, нет. Как я вижу, серьёзно ничего не поменялось. Одни легионеры ушли, другие, наоборот, пришли. Например, вернулся в Россию Сэм Деру, а Майка Кристенсон, Женя Гребенников, Лаури Керминен остались. Они являются игроками мирового уровня, как и многие российские волейболисты. Думаю, уровень волейбола не поменялся.

«Российский чемпионат — самый интересный в мире»

— В российском чемпионате тотальное превосходство «Динамо». Получается, новая династия в волейболе?

— Надеюсь, так и будет, но в России очень сильный и ровный чемпионат. Мы выиграли Суперкубок в матче с «Зенитом-Казань», но затем не смогли победить петербургский «Зенит» из-за своих ошибок, не успели добрать уровня — надо работать, добиваться постоянства. В России нужно постоянно доказывать своё превосходство. Это отличная мотивация становиться сильнее.

— Серия с каким клубом для вас более принципиальна? Есть ли своего рода дерби? Казанский «Зенит»?

— Это казанский и питерский «Зенит», «Динамо-ЛО», «Локомотив», «Белогорье». Российский чемпионат — самый интересный в мире. Любой может обыграть любого: последняя команда регулярного чемпионата — первую. В любом коллективе есть один-два человека, которые могут изменить игру на одной лишь подаче за 130 км/ч. Везде есть высокие, прыгучие волейболисты, которые отлично действуют на блоке. Нужно против каждого противника играть на 100%. Например, в матче с минским «Строителем» — новичком Суперлиги из Беларуси — мы проиграли сет, действовали плохо. Они же чувствовали себя свободно, потому что все знают, «Динамо» — чемпион: если проиграем им — нормально, если победим — большое чудо. Для нас каждая игра — финал.

Цветан Соколов с трофеем Фото: Из личного архива

— Читаете, что пишут на родине о ваших победах с «Динамо»?

— Да, читаю, конечно. Каждая игра, каждая победа отмечаются в прессе. Положительный ли фидбэк? Не сказал бы, что только положительный. Если уступаем, то там задают вопросы – почему не выиграли? Если же побеждаем, то пишут приятные слова.

— Кто фаворит регулярки Суперлиги и плей-офф?

— Рано говорить. В прошлом сезоне «Зенит-Казань» лучше других провёл регулярный чемпионат, но в «Финале шести» проиграл «Локомотиву». Мы же были третьими в регулярке, но в итоге стали чемпионами. Сейчас на первом месте петербургский «Зенит», у них пока нет поражений, фаворитом можно назвать его. Но сезон длинный, всё может измениться.