В бодибилдинге отказались от борьбы с допингом. Даже ВАДА решило, что это пустая затея

Удивительное событие произошло в мире спорта в конце октября 2022-го. Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) признана не соответствующей Кодексу ВАДА. Удивительно здесь то, что эта организация вообще была подписантом Кодекса, то есть проводила какое-то тестирование и даже время от времени кого-то дисквалифицировала.
Причиной такого решения ВАДА стали нарушения режима тестирования и недостаточные средства, выделяемые для разработки антидопинговой программы.
Теперь у бодибилдеров нет шансов попасть на Олимпиаду. А она им вообще нужна? Что вообще это решение означает на практике?
На практике IFBB лишена права проводить соревнования, а её представители не могут посещать крупные спортивные мероприятия. Меры те же, что были приняты по отношению к России, когда ВАДА накладывала на нашу страну четырёхлетний запрет на выступление под своим флагом и гимном на крупных турнирах.
Бодибилдер
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
Будет ли организация соблюдать предписанные ограничения? С большой долей вероятности можно предположить, что нет. Бодибилдинг не являлся олимпийским видом спорта. Возможно, руководство федерации и мечтало о том, чтобы когда-то получить этот статус – стал же олимпийским брейк-данс, например, но теперь можно даже не мечтать.
Соревнования как проводились, так и будут проводиться. А ВАДА бодибилдеры могут послать подальше и вообще не организовывать никакого тестирования. Ну, на самом деле, зачем проводить все эти тесты? Чтобы лишиться вообще всех участников? Не секрет же, что бодибилдинга без «фармы» не бывает.
К тому же в мире существует не только IFBB, а ещё несколько альтернативных федераций, которые вообще никак не сотрудничали с ВАДА. В общем, как жили бодибилдеры, так и будут жить. Ничего для них не изменится. А то, что они идут путём употребления запрещённых веществ, так это их выбор.
Бодибилдерши
Фото: David Ramos/Getty Images
Для многих всё заканчивается слишком рано. Но им самим решать.
- 2 ноября 2022
-
14:20
-
14:17
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:41
-
11:17
-
10:17
-
10:09
-
00:22
- 1 ноября 2022
-
23:44
-
23:16
-
22:34
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19