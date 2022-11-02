Для многих атлетов в этом виде спорта всё заканчивается слишком рано. Но это их выбор.

В бодибилдинге отказались от борьбы с допингом. Даже ВАДА решило, что это пустая затея

Удивительное событие произошло в мире спорта в конце октября 2022-го. Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) признана не соответствующей Кодексу ВАДА. Удивительно здесь то, что эта организация вообще была подписантом Кодекса, то есть проводила какое-то тестирование и даже время от времени кого-то дисквалифицировала.

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Причиной такого решения ВАДА стали нарушения режима тестирования и недостаточные средства, выделяемые для разработки антидопинговой программы.

Теперь у бодибилдеров нет шансов попасть на Олимпиаду. А она им вообще нужна? Что вообще это решение означает на практике?

На практике IFBB лишена права проводить соревнования, а её представители не могут посещать крупные спортивные мероприятия. Меры те же, что были приняты по отношению к России, когда ВАДА накладывала на нашу страну четырёхлетний запрет на выступление под своим флагом и гимном на крупных турнирах.

Бодибилдер Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Будет ли организация соблюдать предписанные ограничения? С большой долей вероятности можно предположить, что нет. Бодибилдинг не являлся олимпийским видом спорта. Возможно, руководство федерации и мечтало о том, чтобы когда-то получить этот статус – стал же олимпийским брейк-данс, например, но теперь можно даже не мечтать.

Соревнования как проводились, так и будут проводиться. А ВАДА бодибилдеры могут послать подальше и вообще не организовывать никакого тестирования. Ну, на самом деле, зачем проводить все эти тесты? Чтобы лишиться вообще всех участников? Не секрет же, что бодибилдинга без «фармы» не бывает.

К тому же в мире существует не только IFBB, а ещё несколько альтернативных федераций, которые вообще никак не сотрудничали с ВАДА. В общем, как жили бодибилдеры, так и будут жить. Ничего для них не изменится. А то, что они идут путём употребления запрещённых веществ, так это их выбор.

Бодибилдерши Фото: David Ramos/Getty Images

Для многих всё заканчивается слишком рано. Но им самим решать.