В шахматах развивается скандал с читерством: на ЧМ тайно пронесли запрещённые устройства

В игровом зале оказался человек с микронаушником и смарт-часами в ремне. Благо это был всего лишь эксперимент.

После истории с Хансом Ниманном читерство в шахматах стало невероятно актуальной темой. На прошедшем чемпионате мира по шахматам Фишера ради обеспечения честной игры даже были введены дополнительные меры контроля для всех участников турнира. Правда, оказалось, что они не слишком хорошо работают. Норвежская журналистка доказала это на практике.

Неужели меры безопасности ФИДЕ ничего не стоят?

Усиленные меры безопасности

Скандал с Ниманном вызвал беспокойство среди шахматистов, поэтому они попросили усовершенствовать меры безопасности на турнирах.

«Перед турниром в Скинфилде некоторые игроки говорили о том, что должны быть усилены меры безопасности, но они не сильно изменились до ухода Карлсена. Он встал в позу и заставил людей действовать. Пришло время кому-то что-то предпринять, потому что я думаю, что безопасность ФИДЕ не так высока, как должна быть», – сказал американский гроссмейстер Уэсли Со.

Во время чемпионата мира по шахматам Фишера участники турнира должны были соблюдать шесть довольно простых правил безопасности.

На арене запрещены мобильные телефоны, смарт-часы и другие электронные устройства. Всё электронное оборудование должно быть сдано до попадания на арену. Когда участник покидает арену, он должен провести в карантине пять минут, прежде чем получить свою электронику. Каждый участник должен лично находиться в карантине пять минут. В игровом помещении должна соблюдаться тишина. В случае нарушения одного из правил, спортсмен будет исключён из турнира.

Кроме того, при входе на арену и в само игровое помещение всех шахматистов встречали два охранника, которые с помощью специальных сканеров проверяли наличие у участников соревнований запрещённой электроники.

«Мы активизировали все действия по предотвращению мошенничества и демотивации потенциальных мошенников, даже если бы они попытались», – пояснил вице-президент ФИДЕ и организатор ЧМ Йоран Аулин-Янссон.

«Преступники на шаг впереди»

Но слова словами, а журналистка NRK Йорунд Вессель Карлсен решила протестировать систему безопасности и попыталась пронести на арену целый набор технических устройств: рацию, смарт-браслет, солнечные очки с наушниками. Охрана изъяла почти всё, но оставила очки.

При этом девушке удалось пронести также микронаушник, который размещается рядом с барабанной перепонкой. Этот наушник через приёмник, спрятанный в одежде, может связываться со смарт-часами, прикреплёнными к внутренней стороне пряжки ремня. В итоге через умные часы возможно связаться с другим человеком, который будет подсказывать ходы.

За попытками Йорунд Вессель Карлсен пронести электронику на арену наблюдал Аулин-Янссон. Результат эксперимента его не смутил.

«Есть и другие вещи, которые срывают попытки читерить. Уверен ли я, что ничего пронести не получится? Вполне возможно, что они что-то проносят, но у них не будет возможности этим воспользоваться», – заявил Аулин-Янссон.

Правда, далеко не все шахматисты разделяют оптимизм вице-президента ФИДЕ. Многие из них всерьёз обеспокоены ситуацией с читерством.

«Я всё ещё не чувствую, что здесь безопасно. Я слышал, что сделала репортёр NRK. Преступники всегда на шаг впереди», – сетовал Ян Непомнящий.

Кажется, ФИДЕ действительно стоит подумать об усовершенствовании системы безопасности, ведь у читеров, в отличие от журналистки, явно больше опыта и фантазии в обходе различных способов досмотра. Они могут постараться, особенно если на кону стоят серьёзные звания и большие деньги.