«Делаем всё, чтобы поднять флаг». Украинца не наказали за политическую демонстрацию на ЧМ

Гимнаст Илья Ковтун сделал примерно то же, за что лишили медали россиянина Куляка. Но это, конечно, другое.

В Ливерпуле завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике – 2022, где были разыграны первые олимпийские путёвки. Турнир прошёл без участия российских спортсменов, отстранённых от международных стартов.

В отсутствие россиян сразу несколько гимнастов ярко заявили о себе и выиграли первые медали чемпионатов мира по спортивной гимнастике в истории своих стран. Привлёк к себе внимание и украинский спортсмен Илья Ковтун, который устроил политическую демонстрацию, нарушив правила FIG.

Естественно, его за это никто не наказал.

«В мире знают, что происходит»

Призёр чемпионата мира и Европы, украинский гимнаст Илья Ковтун, вышел на открытую тренировку в жёлто-синей майке с надписью «Stopwar». По информации подкаста о спортивной гимнастике GymCastic, международная федерация гимнастики поддержала мнение спортсмена, однако представители федерации попросили Ковтуна больше не надевать эту майку. Несмотря на то что этот поступок нарушает кодекс поведения FIG, наказывать спортсмена не будут. Хотя, по новым правилам, спортсменам запрещены какие-либо демонстрации, а также политическая, религиозная и расовая пропаганда.

Илья Ковтун Фото: picture alliance via Getty Images

Напомним, FIG обновила кодекс поведения после того, как российский гимнаст Иван Куляк вышел на награждение этапа Кубка мира в Дохе со знаком «Z» на груди. Россиянина отстранили от соревнований на год и лишили завоёванной на турнире медали. Но это другое. Пора уже привыкнуть.

На чемпионате мира Илья Ковтун стал седьмым в многоборье. Но Украина всё-таки добыла медаль: Игорь Радивилов завоевал бронзу в опорном прыжке.

«Украинская гимнастика всегда будет процветать. Мы делаем всё возможное, чтобы поднять украинский флаг как можно выше на международной арене.Все в мире знают, что происходит и какие у нас трудности», – сказал Радивилов.

Можно собирать чемодан на Олимпиаду

Женская сборная США, даже без Симоны Байлз, завоевала шестую подряд золотую награду чемпионата мира в командном многоборье. Впервые за 10 лет команда соревновалась без четырёхкратной олимпийской чемпионки, но даже это не помешало американкам продлить свою победную серию. Благодаря этой победе женская команда США получает путёвки на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Право выступить на Олимпиаде также завоевали серебряные и бронзовые призёры чемпионата – команды Великобритании и Канады.

Выступление представительницы женской сборной США Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В командном многоборье среди мужчин лучшими стали гимнасты из Китая, Японии и Великобритании. Благодаря успешному выступлению на чемпионате они также квалифицировались на Олимпиаду-2024. Остальные олимпийские путёвки будут разыграны на чемпионате мира – 2023, который пройдёт через год в Бельгии. Если команду России допустят до турнира, у наших спортсменов ещё будет шанс попасть на Олимпийские игры в Париже.

«Все поняли, на что способны темнокожие спортсмены»

Исторические медали на ЧМ-2022 выиграли Рис Маккленаган из Ирландии и Артур Давтян из Армении. Оба спортсмена стали первыми чемпионами мира по спортивной гимнастике в своих странах. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Давтян выиграл золото в опорном прыжке, Рис стал первым в упражнениях на коне. Также в финале на коне первую медаль чемпионатов мира в истории Иордании выиграл Абу Аль-Соуд Ахмад, ставший вторым.

Первую медаль чемпионатов мира в карьере завоевал турецкий гимнаст Адем Асил. Ради этой награды пять лет назад спортсмен переехал из родного Египта в Турцию, после чего три года не мог принимать участие в международных соревнованиях из-за обязательного карантина, действующего при смене спортивного гражданства. В 2020 году Адем впервые выступил за команду Турции, а в Ливерпуле он выиграл золото в упражнениях на брусьях.

Ребека Андраде Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Первое золото чемпионата мира в многоборье для Бразилии выиграла олимпийская чемпионка Ребека Андраде. В борьбе за победу бразильянка опередила американскую гимнастку Шилез Джонс:

«Теперь все поняли, на что способны темнокожие спортсмены. Очень горжусь тем, что смогла убедить в этом весь мир. Очень рада этой золотой медали. Я заслужила её. В Бразилии каждый, кто знает, с какими трудностями сталкиваются темнокожие спортсмены, старается им помочь. Сегодня я одержала эту победу, потому что мне тоже очень помогли в начале. Чтобы была возможность тренироваться, мне приходилось занимать деньги, жить в чужих домах. Это было очень тяжело. Думаю, эта медаль является олицетворением всего пути, который я прошла. Сегодня я получила награду за это – как и на Олимпиаде. Очень счастлива быть той, кем я являюсь, и представлять всё, что я представляю», – рассказала Андраде в интервью Globo Esporte.