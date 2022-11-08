«Это произошло впервые». Ронни О’Салливан проявил неуважение к сопернику и выиграл трофей

В первые выходные ноября поклонники снукера следили за развязкой турнира «Чемпион чемпионов – 2022». Звёзды мирового снукера как правило охотно принимают приглашения организаторов и показывают класс. Очередным подтверждением статуса турнира стал тот факт, что кубок «чемпиона чемпионов» делили финалисты чемпионата мира – Джадд Трамп и Ронни О’Салливан, которые после весенней битвы встретились впервые.

Матч получился драматичным. Зрители увидели максимальный брейк, яркий камбэк и, к сожалению, не слишком красивый поступок Ронни.

Впрочем, учитывая репутацию британца, всё это было на пользу шоу.

На пути к равной битве

Ронни О’Салливан этой осенью пребывает в отличной форме. И на турнире в Болтоне он вновь всем это показал. Его турнирный путь к финалу многим показался совсем простым. В первом раунде Ракета обыграл Роберта Милкинса (4:2), во втором – Чжао Синьтуня (6:1). При этом зрители увидели две впечатляющих серии – на 131 и 135 очков. Полуфинал против Чжэнъи Ронни также выиграл уверенно – 6:2. Правда, сотенная серия была лишь одна.

Действующий обладатель трофея Трамп в стартовом матче обыграл Люку Бресселя (4:2), затем – Марка Аллена (6:1), а в полуфинале – Марка Селби (6:3).

Расклад перед финалом был более чем интересным. У Ронни и Джадда было равенство по личным встречам – 14:14, но при этом Трамп выиграл больше финалов – семь против четырёх. В финале «чемпиона чемпионов» они встречались лишь раз: в 2014 году Ронни выиграл со счётом 10:7.

Трампа никто не поздравил

Финал начался так, будто бы у Джадда нет ни единого шанса на победу. Ронни одной досадной ошибкой отдал сопернику третий фрейм, но выиграл остальные шесть. Он явно играл расслабленно, в своё удовольствие и вёл – 6:1.

Однако в восьмом фрейме Трамп показал, на что способен на самом деле. В начале серии ему чуть-чуть повезло, но всё остальное чемпион мира 2019 года сделал сам. И собрал седьмую в своей карьере максимальную серию.

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Брейк в 147 очков – событие в снукере нечастое. И обычно с максимальной серией игрока поздравляют и рефери, и соперник. Но в этот раз почему-то этого не произошло. Ронни О’Салливан остался сидеть в кресле, проявив к сопернику некоторое неуважение. Хотя никаких писаных правил он не нарушил.

Впрочем, Ронни можно понять. Обычно он сам делает максимальные брейки, а не его соперник. Достаточно сказать, что за десятилетия карьеры великого британца Джадд – лишь второй снукерист, набравший 147 очков в игре с О’Салливаном. Первым в далёком уже 1997-м был Стивен Хендри.

Тем не менее, странно, что Ронни был равнодушен к такому успеху Джадда, поскольку он не раз признавался, что уважает Трампа как соперника. И даже после финала чемпионата мира очень тепло и искренне обнимал его.

«Ронни – всё ещё лучший в мире»

Максимальный брейк явно воодушевил Трампа. Перед перерывом он выиграл ещё один фрейм, а вечером продолжил свой камбэк. В какой-то момент разрыв сократился до минимального – 6:7. Но в решающий момент Ронни заиграл так, как умеет лучше всего – в смелом, атакующем стиле. И это позволило ему забрать три финальных фрейма, в одном из них сделав серию в 124 очка.

«Даже при счёте 6:1 я ни разу не подумал о лидерстве. Я знал, что Джадд может вернуться в матч, что собственно говоря он и сделал. Мы оба знаем, что нам было нелегко. Этот турнир был проверкой нашего класса. Пришлось очень хорошо поработать сегодня. И я был рад, что вырвал победу в концовке», – поделился своими эмоциями после финала Ронни О’Салливан.

Неоднозначное поведение Ронни после максимального брейка Джадда в восьмом фрейме участники финала не комментировали. Однако своё мнение об этом эпизоде высказали другие знаменитые игроки в снукер.

«Я знаю, что это необязательное правило, но я уверен, что это произошло впервые. Две секунды на проявление уважения не потребовали бы сверхусилий от того, кем многие восхищаются», – раскритиковал Ронни Марк Аллен.

«Ронни – всё ещё лучший игрок в мире, когда старается. Это невероятно. Нравится он вам или нет, просто наслаждайтесь, наблюдая, как он играет», – ответил Аллену в соцсетях трёхкратный чемпион мира Марк Уильямс.