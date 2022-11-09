«Как можно пожимать им руки?» Украина отказалась от участия в чемпионате мира из-за России

Практически все международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. Международная федерация самбо (FIAS) одна из немногих организаций, разрешивших представителям России и Беларуси участвовать в турнирах под своей эгидой.

Более того, российские спортсмены выступят на чемпионате мира – 2022 по самбо, а вот сборная Украины участие в турнире не примет. В условиях тотального бана российского спорта эта новость выглядит сенсационно.

Россия выступит без флага и гимна

С 10 по 15 ноября в Киргизии пройдёт чемпионат мира по самбо. В турнире примут участие представители 55 стран, а главное – в Бишкеке выступят российские спортсмены. Выступать они ожидаемо будут не как сборная России, а под названием FIAS-1, под флагом и с гимном международной федерации (FIAS). В текущих условиях повсеместного полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований возможность выступления на чемпионате мира, даже на таких условиях, не может не радовать.

Всего на чемпионате мира выступит 21 российский спортсмен. В мужской сборной: Александр Куликовских (64 кг), Шамиль Зилфикаров (71 кг), Антон Коновалов (98 кг), Антон Брачев (+98 кг), а также чемпионы мира Саян Хертек (58 кг), Станислав Скрябин (79 кг) и Сергей Рябов (88 кг).

В составе женской команды заявлены: Екатерина Хасанова (50 кг), Елизавета Сыщикова (54 кг), Светлана Уварова (59 кг), Карина Черевань (65 кг), Олеся Посылкина (72 кг), Дарья Речкалова (80 кг), Анжела Гаспарян (+80 кг).

Станислав Скрябин Фото: РИА Новости

В национальной сборной по боевому самбо: Мухтар Гамзаев (58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (64 кг), Рашад Мурадов (71 кг), Иван Ложкин (79 кг), Саид Саидов (88 кг), Виктор Немков (98 кг), Сослан Джанаев (+98 кг).

Ещё в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, несмотря на политическую ситуацию, и менять своё решение федерация не собирается.

«Решение по допуску россиян было принято исполкомом FIAS и не подлежит изменению иными органами», – рассказал глава FIAS Василий Шестаков.

«Как можно выходить с ними на один ковёр?»

На фоне новостей о приезде России сообщается, что сборная Украины бойкотировала чемпионат и не подала заявку на участие в турнире из-за допуска россиян. Также отмечается, что руководители украинской федерации не согласовали пропуск чемпионата с FIAS и своими спортсменами.

Ранее по причине допуска к соревнованиям россиян украинская команда пропустила чемпионат Европы по самбо. Тогда Федерация самбо Украины от лица спортсменов, тренеров и специалистов национальной федерации направила FIAS официальное письмо, в котором призвала все национальные федерации с пониманием отнестись к своему решению.

«В самбо есть правило – пожимать друг другу руки перед началом и после окончания схватки как проявление дружелюбия, уважения и всех высоких принципов мирового спорта и Олимпийского движения.

Как можно пожимать руку тем, кто бесцеремонно нарушает эти принципы, кто поддерживает специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации. – Прим. «Чемпионата») Как вообще можно с ними выходить на один ковёр?

Украинские самбисты не хотят не только пожимать руку, но и ступать с ними на один ковёр!» – говорится в официальном заявлении Федерации самбо Украины.

Анжела Гаспарян Фото: РИА Новости

Президент FIAS Василий Шестаков при этом заявил, что сожалеет об отказе Украины принять участие в чемпионате мира.

«Сборная Украины по самбо, к сожалению, не выступит на чемпионате мира. Конечно, очень жаль, что одна из сильнейших команд мира не будет принимать участия в соревнованиях. Но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится и украинцы снова будут выступать на чемпионате мира. И будут показывать такие же хорошие результаты, как и раньше, потому что сборная Украины входит в тройку лучших сборных мира», – приводит слова Шестакова «РИА Новости».

«Самбо – это одна большая семья, и наши двери для них остаются открытыми. Ни о каких санкциях в отношении Национальной федерации самбо Украины за пропуск международных соревнований речи не идёт. Надеемся, что в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону», – приводят слова представителя пресс-службы международной федерации «Известия».