«Не смог бороться против системы». Борец-чемпион покончил с собой из-за уголовного дела

Близкие рассказывают, что Олег Сороканюк не выдержал давления со стороны следствия и сгорел за сутки.

В российском спорте произошла загадочная трагедия. В Чите был найден мёртвым президент Федерации панкратиона Забайкалья и чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк. Вероятно, он покончил с собой.

Незадолго до этой трагедии борца-чемпиона привлекли к уголовному делу об избиении детей в детском лагере. По версии близких, тренер не выдержал давления, оказанного на него в ходе расследования по этому делу.

«Не был замешан в деле»

31-летний спортсмен проходил свидетелем по делу об истязании в детском лагере. По сообщению «РИА Новости», за несколько дней до смерти Сороканюка допрашивали: он оказался под следствием из-за избиения одним из тренеров детей в лагере в Читинском районе во время летних спортивных сборов.

«Да, он покончил с собой, его тело нашли в спортзале. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал источник «РИА Новости». Также известно, что чемпион не оставил предсмертной записки.

Министр спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин подтвердил, что Сороканюк проходил по делу о нанесении телесных повреждений детям:

«3 ноября мы с ним разговаривали, и Олег говорил, что дело его не касается, он проходит там как свидетель. По-моему, там больше вопросов к другому парню, которого Андрей зовут. И следствие это подтверждало. У нас ведь уже были проблемы, Олег работал в училище олимпийского резерва, мы специально открыли отделение панкратиона, и он там был тренером. У него уже было в прошлом решение суда, которое ему запрещало работу с детьми, мы даже были вынуждены прекратить трудовые отношения. Но потом старое решение суда было отменено, и у него судимости не было.

Олег Сороканюк Фото: Из личного архива Олега Сороканюка

И мы договаривались с 1 ноября, что снова возьмём его в училище. Он спрашивал меня про то дело, которое сейчас идёт, но там, по моей информации, он был никак не замешан. И мне органы об этом не сообщали. Потому что я сам уточнял, какой следственный отдел, и Олег там не фигурировал», – приводит слова Серёдкина «Матч ТВ».

Издание Chita.ru сообщает, что в 2016 году Сороканюк был судим за кражу. Вместе с двумя другими лицами он пытался похитить деньги из банкомата. За это спортсмен был приговорён к двум годам лишения свободы.

Детям наносились телесные повреждения

В октябре этого года было возбуждено уголовное дело в отношении одного из бывших учеников Сороканюка, 24-летнего Андрея Емцова, который проводил тренировки в детском лагере. Поступила информация, что во время одной из летних смен Емцов якобы избивал детей кулаками и скалкой.

«Не имеющий педагогического образования младший тренер, взяв на себя функции воспитателя, систематически наносил побои двоим малолетним мальчикам. Сотрудники спортивной школы по устной договорённости, не оформляя трудовой договор, допустили к работе с детьми посторонних лиц, которые не имеют навыков работы с детьми», – говорится в заявлении прокуратуры Забайкальского края.

Андрей Серёдкин рассказал «Матч ТВ», что мама одного из детей написала обращение, в котором заявила, что детям наносились телесные подтверждения. В то же время она сообщила, что Сороканюк не принимал участия в избиении ребёнка, но находился в этот момент в лагере.

«Просто сгорел за сутки»

По мнению близких, Сороканюк не выдержал давления со стороны следствия.

«Позвонила родительница и попросила вызывать их на повторный допрос. И ребёнок, который давно занимался у Олега, сказал, что Олег то ли шлёпнул его, то ли ещё что-то такое. И Олегу сказали, что этого ребёнка признали потерпевшим. И вот эта фраза «нас признали потерпевшими» всё решила. Он просто за сутки сгорел», – рассказала жена Сороканюка.

О трагедии сообщила журналист Елена Хзанян. Её ребёнок занимался в секции Сороканюка. В соцсетях она рассказала, что тренеру «не давали покоя с июля».

«Человек не справился с системой и в качестве протеста уходит из жизни, чтобы это было видно и показательно. Ему не хватило сил бороться против системы. Я очень хочу, чтобы все неравнодушные люди, которые знают Олега, не оставили это без внимания», – заявила Хзанян.

Олег Сороканюк Фото: Из личного архива Олега Сороканюка

На данный момент неизвестно, будет ли проведена проверка в отношении сотрудников, расследовавших уголовное дело.

Во время спортивной карьеры Сороканюк выступал на соревнованиях по ММА, панкратиону, рукопашному бою, кикбоксингу, бушидо, укадо, тхэквондо, спортивному и боевому самбо. Он выигрывал медали чемпионата Европы и чемпионата мира по универсальному каратэ. Также Сороканюк имел чёрный пояс по каратэ и являлся мастером спорта по ММА. В 2008 году Олег Сороканюк начал работать тренером, его воспитанники становились призёрами соревнований всероссийского и международного уровня.