Россия в одну калитку вынесла всех на чемпионате мира. Уникальное достижение в наше время

Сборная России выиграла чемпионат мира. Крутейшая новость по нынешним временам, ведь наши спортсмены отстранены практически от всех соревнований. В Бишкеке на чемпионате мира по самбо россияне просто катком прошлись по соперникам.

Да, без флага и гимна, но победы никто не отменит.

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В столице Киргизии разыгрывался 21 комплект наград – по семь в женской и мужской категориях в спортивном самбо и столько же в боевом самбо.

Сборная России на чемпионатах мира по самбо всегда считалась, считается и будет считаться главным фаворитом. Это российский вид спорта. Придумали самбо россияне. Официальный язык в самбо – русский. Президент международной федерации самбо – россиянин Василий Шестаков.

Но даже в таких условиях не было никаких гарантий участия россиян в чемпионате мира. Глава МОК Томас Бах почти каждую неделю говорит, что не время снимать санкции, что российские спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях. В подавляющем большинстве видов спорта наших спортсменов не допускают даже в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по самбо Фото: sambo.sport/ru

Однако руководство Международной федерации самбо единогласно приняло решение о том, что нет причин не допускать сборную России до чемпионата мира. Правда, только в нейтральном статусе – под флагом и гимном международной федерации. Это решение возмутило Федерацию самбо Украины, которая своих спортсменов в Киргизию отправлять отказалась.

Чемпионами мира в составе сборной России стали Саян Хертек (весовая категория до 58 кг), Шамиль Зилфикаров (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Карина Черевань (до 65 кг), Олеся Посылкина (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг), Шейх‑Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Саид Саидов (боевое самбо, до 88 кг), Виктор Немков (боевое самбо, до 98 кг), Сослан Джанаев (боевое самбо, свыше 98 кг).

А российские самбисты просто вынесли всех конкурентов. 19 наград в командном зачёте, 13 из которых золотые – это фантастический результат. Для сравнения, хозяева турнира, ставшие вторыми в общем зачёте, завоевали только две золотые награды.

Чемпионат мира по самбо Фото: sambo.sport/ru

«Признаюсь честно – результат получился даже немного большим, чем мы ожидали. Это касается и ребят, и девочек в спортивном самбо. Представители боевого самбо, несмотря на конкуренцию азиатских стран бывшего СССР, не сдали позиции», – сказал в интервью «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

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Самое интересное, что под флагом FIAS в Бишкеке выступали три сборные. Помимо россиян и белорусов, в нейтральном статусе были ещё и французы. У их местной федерации в данный момент идут судебные разборки за право представлять Францию в самбо на международном уровне, но пока окончательного решения вопроса нет.

Как в такой ситуации считались медали, если нейтральные флаги у всех одинаковые? Да очень просто. Сборная России была сборной FIAS 1, сборная Беларуси – командой FIAS 2, а сборная Франции – сборной FIAS 3.