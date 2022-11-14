Россия в одну калитку вынесла всех на чемпионате мира. Уникальное достижение в наше время

Сборная России выиграла чемпионат мира. Крутейшая новость по нынешним временам, ведь наши спортсмены отстранены практически от всех соревнований. В Бишкеке на чемпионате мира по самбо россияне просто катком прошлись по соперникам.
Да, без флага и гимна, но победы никто не отменит.
В столице Киргизии разыгрывался 21 комплект наград – по семь в женской и мужской категориях в спортивном самбо и столько же в боевом самбо.
Сборная России на чемпионатах мира по самбо всегда считалась, считается и будет считаться главным фаворитом. Это российский вид спорта. Придумали самбо россияне. Официальный язык в самбо – русский. Президент международной федерации самбо – россиянин Василий Шестаков.
Но даже в таких условиях не было никаких гарантий участия россиян в чемпионате мира. Глава МОК Томас Бах почти каждую неделю говорит, что не время снимать санкции, что российские спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях. В подавляющем большинстве видов спорта наших спортсменов не допускают даже в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по самбо
Фото: sambo.sport/ru
Однако руководство Международной федерации самбо единогласно приняло решение о том, что нет причин не допускать сборную России до чемпионата мира. Правда, только в нейтральном статусе – под флагом и гимном международной федерации. Это решение возмутило Федерацию самбо Украины, которая своих спортсменов в Киргизию отправлять отказалась.
А российские самбисты просто вынесли всех конкурентов. 19 наград в командном зачёте, 13 из которых золотые – это фантастический результат. Для сравнения, хозяева турнира, ставшие вторыми в общем зачёте, завоевали только две золотые награды.
Чемпионат мира по самбо
Фото: sambo.sport/ru
«Признаюсь честно – результат получился даже немного большим, чем мы ожидали. Это касается и ребят, и девочек в спортивном самбо. Представители боевого самбо, несмотря на конкуренцию азиатских стран бывшего СССР, не сдали позиции», – сказал в интервью «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Самое интересное, что под флагом FIAS в Бишкеке выступали три сборные. Помимо россиян и белорусов, в нейтральном статусе были ещё и французы. У их местной федерации в данный момент идут судебные разборки за право представлять Францию в самбо на международном уровне, но пока окончательного решения вопроса нет.
Как в такой ситуации считались медали, если нейтральные флаги у всех одинаковые? Да очень просто. Сборная России была сборной FIAS 1, сборная Беларуси – командой FIAS 2, а сборная Франции – сборной FIAS 3.
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